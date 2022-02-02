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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan torbacılara yönelik birçok ilçede sabaha karşı... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T09:35+0300
2022-02-02T09:35+0300
türkiye
istanbul
operasyon
polis
gaziosmanpaşa
uyuşturucu
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde sokaklarda uyuşturucu satan zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.Polis ekipleri tarafından uzun süreli yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen narkotik ekipleri, sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa merkezli birçok adrese operasyon yaptı. Operasyona polis helikopteri ve özel harekat timleri de destek verdi. Girilen adreslerde uzun süre arama yapıldı. Yapılan aramalar sonrasında bazı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220202/muglada-apart-otele-kurdugu-duzenekle-uyusturucu-yetistiren-bir-kisi-tutuklandi-1053369637.html
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istanbul, operasyon, polis, gaziosmanpaşa, uyuşturucu

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon

09:35 02.02.2022
© İHA / EMRE SERTDEMİR - ÖMER KARAOĞLUİstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© İHA / EMRE SERTDEMİR - ÖMER KARAOĞLU
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan torbacılara yönelik birçok ilçede sabaha karşı helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde sokaklarda uyuşturucu satan zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Polis ekipleri tarafından uzun süreli yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen narkotik ekipleri, sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa merkezli birçok adrese operasyon yaptı.
Operasyona polis helikopteri ve özel harekat timleri de destek verdi. Girilen adreslerde uzun süre arama yapıldı. Yapılan aramalar sonrasında bazı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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