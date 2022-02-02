https://tr.sputniknews.com/20220202/istanbulda-uyusturucu-saticilarina-yonelik-helikopter-destekli-operasyon-1053374969.html

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan torbacılara yönelik birçok ilçede sabaha karşı... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T09:35+0300

2022-02-02T09:35+0300

2022-02-02T09:35+0300

türkiye

istanbul

operasyon

polis

gaziosmanpaşa

uyuşturucu

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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde sokaklarda uyuşturucu satan zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.Polis ekipleri tarafından uzun süreli yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen narkotik ekipleri, sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa merkezli birçok adrese operasyon yaptı. Operasyona polis helikopteri ve özel harekat timleri de destek verdi. Girilen adreslerde uzun süre arama yapıldı. Yapılan aramalar sonrasında bazı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220202/muglada-apart-otele-kurdugu-duzenekle-uyusturucu-yetistiren-bir-kisi-tutuklandi-1053369637.html

türkiye

istanbul

gaziosmanpaşa

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istanbul, operasyon, polis, gaziosmanpaşa, uyuşturucu