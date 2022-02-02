https://tr.sputniknews.com/20220202/nato-ittifakin-guneydogusunda-ek-birlikler-konuslandirmayi-planliyor-1053402211.html

NATO, ittifakın güneydoğusunda ek birlikler konuşlandırmayı planlıyor

NATO, ittifakın güneydoğusunda ek birlikler konuşlandırmayı planlıyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Mukabele Gücü'nün hazır olma durumunu artırdıklarını ve bloğun güneydoğu kesiminde ek askeri birlikler konuşlandırmayı... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T21:51+0300

2022-02-02T21:51+0300

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nato

ukrayna krizi

jens stoltenberg

birlik

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın ABD'nin Avrupa'ya ek asker gönderme kararını desteklediğini ve ayrıca bloğun güneydoğusundaki askeri varlığını güçlendirmeyi düşündüğünü söyledi.Stoltenberg, “NATO Mukabele Gücü'nün hazır olma durumunu artırdık ve ittifakın güneydoğu kesiminde ek askeri birlikler konuşlandırmayı düşünüyoruz” dedi.Daha önce, Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD’nin önümüzdeki birkaç gün içinde Avrupa’ya ek olarak yaklaşık 2 bin asker göndereceğini açıklamıştı.Son zamanlarda ABD ve AB, Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik ‘istila’ planlamakla suçluyor ve Doğu Avrupa'daki askeri varlıklarını artırıyor. Rusya yönetimi ise Batı'nın ve Ukrayna'nın ‘saldırgan eylemler’ ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek, hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, ‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili açıklamalarının ise NATO’nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı.Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca, gerginliğin tırmanmasının ana nedeninin, Ukrayna'ya silah tedarik eden ve böylelikle onu askeri maceralara iten ABD ve NATO'nun eylemleri olduğunu belirtmişti.

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nato, jens stoltenberg, birlik