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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220202/nato-ittifakin-guneydogusunda-ek-birlikler-konuslandirmayi-planliyor-1053402211.html
NATO, ittifakın güneydoğusunda ek birlikler konuşlandırmayı planlıyor
NATO, ittifakın güneydoğusunda ek birlikler konuşlandırmayı planlıyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Mukabele Gücü'nün hazır olma durumunu artırdıklarını ve bloğun güneydoğu kesiminde ek askeri birlikler konuşlandırmayı... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T21:51+0300
2022-02-02T21:59+0300
nato
ukrayna krizi
jens stoltenberg
birlik
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın ABD'nin Avrupa'ya ek asker gönderme kararını desteklediğini ve ayrıca bloğun güneydoğusundaki askeri varlığını güçlendirmeyi düşündüğünü söyledi.Stoltenberg, “NATO Mukabele Gücü'nün hazır olma durumunu artırdık ve ittifakın güneydoğu kesiminde ek askeri birlikler konuşlandırmayı düşünüyoruz” dedi.Daha önce, Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD’nin önümüzdeki birkaç gün içinde Avrupa’ya ek olarak yaklaşık 2 bin asker göndereceğini açıklamıştı.Son zamanlarda ABD ve AB, Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik ‘istila’ planlamakla suçluyor ve Doğu Avrupa'daki askeri varlıklarını artırıyor. Rusya yönetimi ise Batı'nın ve Ukrayna'nın ‘saldırgan eylemler’ ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek, hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, ‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili açıklamalarının ise NATO’nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı.Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca, gerginliğin tırmanmasının ana nedeninin, Ukrayna'ya silah tedarik eden ve böylelikle onu askeri maceralara iten ABD ve NATO'nun eylemleri olduğunu belirtmişti.
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nato, jens stoltenberg, birlik

NATO, ittifakın güneydoğusunda ek birlikler konuşlandırmayı planlıyor

21:51 02.02.2022 (güncellendi: 21:59 02.02.2022)
© REUTERS / John ThysJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / John Thys
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Mukabele Gücü'nün hazır olma durumunu artırdıklarını ve bloğun güneydoğu kesiminde ek askeri birlikler konuşlandırmayı planladıklarını kaydetti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın ABD'nin Avrupa'ya ek asker gönderme kararını desteklediğini ve ayrıca bloğun güneydoğusundaki askeri varlığını güçlendirmeyi düşündüğünü söyledi.
Stoltenberg, “NATO Mukabele Gücü'nün hazır olma durumunu artırdık ve ittifakın güneydoğu kesiminde ek askeri birlikler konuşlandırmayı düşünüyoruz” dedi.
Daha önce, Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD’nin önümüzdeki birkaç gün içinde Avrupa’ya ek olarak yaklaşık 2 bin asker göndereceğini açıklamıştı.
Son zamanlarda ABD ve AB, Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik ‘istila’ planlamakla suçluyor ve Doğu Avrupa'daki askeri varlıklarını artırıyor.
Rusya yönetimi ise Batı'nın ve Ukrayna'nın ‘saldırgan eylemler’ ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek, hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, ‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili açıklamalarının ise NATO’nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı.
Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca, gerginliğin tırmanmasının ana nedeninin, Ukrayna'ya silah tedarik eden ve böylelikle onu askeri maceralara iten ABD ve NATO'nun eylemleri olduğunu belirtmişti.
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