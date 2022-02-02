https://tr.sputniknews.com/20220202/selvi-davutoglu-kilicdarogluna-cumhurbaskani-adayi-olma-mesajini-veriyor-1053373885.html

Selvi: Davutoğlu, Kılıçdaroğlu’na 'Cumhurbaşkanı adayı olma' mesajını veriyor

Selvi: Davutoğlu, Kılıçdaroğlu’na 'Cumhurbaşkanı adayı olma' mesajını veriyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı'nın Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmelere ilişkin olarak kaleme aldığı... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T08:39+0300

2022-02-02T08:39+0300

2022-02-02T08:39+0300

politika

ahmet davutoğlu

kemal kılıçdaroğlu

seçim

abdulkadir selvi

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Selvi, "Muhalefetin cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilmesi için Türk ve Sünni bir cumhurbaşkanı adayı çıkarması gerektiğini söylüyor. Davutoğlu’nun Alevi ve Kürt bir cumhurbaşkanı adayının kazanma şansının zayıf olduğunu söylediği hatta bu profile sahip bir adaya CHP seçmeninin bir kısmının oy vermeyeceğini belirttiği ifade ediliyor" ifadesini kullandı.Selvi, şunları kaydetti:"Davutoğlu, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı konusunda bir isim zikretmiyor. Ama bir cumhurbaşkanı adayı profili ortaya koyuyor. Bunu yaparken de Kılıçdaroğlu’nu incitmemeye çalışıyor. O nedenle kelimeleri özenle seçiyor ama Kılıçdaroğlu geriliyor.Biraz sonra detaylarını vereceğim ama Davutoğlu ustaca, Kılıçdaroğlu’na ‘Cumhurbaşkanı adayı olma’ mesajını veriyor. Haliyle Kemal Bey de rahatsız oluyor.Çünkü Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığına odaklanmış durumda. Hiç bu kadar motive olduğunu sanmıyordum. Ama kendisine en büyük hedef olarak cumhurbaşkanı adaylığını belirlemiş durumda."

https://tr.sputniknews.com/20220202/davutoglundan-millet-ittifaki-sorusuna-yanit-madem-ki-matematiksel-bir-zorunluluk-var-1053372764.html

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ahmet davutoğlu, kemal kılıçdaroğlu, seçim, abdulkadir selvi