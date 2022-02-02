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Selvi: Davutoğlu, Kılıçdaroğlu’na 'Cumhurbaşkanı adayı olma' mesajını veriyor
Selvi: Davutoğlu, Kılıçdaroğlu’na 'Cumhurbaşkanı adayı olma' mesajını veriyor
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı'nın Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmelere ilişkin olarak kaleme aldığı... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T08:39+0300
2022-02-02T08:39+0300
politika
ahmet davutoğlu
kemal kılıçdaroğlu
seçim
abdulkadir selvi
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Selvi, "Muhalefetin cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilmesi için Türk ve Sünni bir cumhurbaşkanı adayı çıkarması gerektiğini söylüyor. Davutoğlu’nun Alevi ve Kürt bir cumhurbaşkanı adayının kazanma şansının zayıf olduğunu söylediği hatta bu profile sahip bir adaya CHP seçmeninin bir kısmının oy vermeyeceğini belirttiği ifade ediliyor" ifadesini kullandı.Selvi, şunları kaydetti:"Davutoğlu, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı konusunda bir isim zikretmiyor. Ama bir cumhurbaşkanı adayı profili ortaya koyuyor. Bunu yaparken de Kılıçdaroğlu’nu incitmemeye çalışıyor. O nedenle kelimeleri özenle seçiyor ama Kılıçdaroğlu geriliyor.Biraz sonra detaylarını vereceğim ama Davutoğlu ustaca, Kılıçdaroğlu’na ‘Cumhurbaşkanı adayı olma’ mesajını veriyor. Haliyle Kemal Bey de rahatsız oluyor.Çünkü Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığına odaklanmış durumda. Hiç bu kadar motive olduğunu sanmıyordum. Ama kendisine en büyük hedef olarak cumhurbaşkanı adaylığını belirlemiş durumda."
https://tr.sputniknews.com/20220202/davutoglundan-millet-ittifaki-sorusuna-yanit-madem-ki-matematiksel-bir-zorunluluk-var-1053372764.html
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ahmet davutoğlu, kemal kılıçdaroğlu, seçim, abdulkadir selvi

Selvi: Davutoğlu, Kılıçdaroğlu’na 'Cumhurbaşkanı adayı olma' mesajını veriyor

08:39 02.02.2022
© CHP/ ALP EREN KAYACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© CHP/ ALP EREN KAYA
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı'nın Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmelere ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, "Davutoğlu ustaca, Kılıçdaroğlu’na ‘Cumhurbaşkanı adayı olma’ mesajını veriyor. Haliyle Kemal Bey de rahatsız oluyor" iddiasında bulundu.
Selvi, "Muhalefetin cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilmesi için Türk ve Sünni bir cumhurbaşkanı adayı çıkarması gerektiğini söylüyor. Davutoğlu’nun Alevi ve Kürt bir cumhurbaşkanı adayının kazanma şansının zayıf olduğunu söylediği hatta bu profile sahip bir adaya CHP seçmeninin bir kısmının oy vermeyeceğini belirttiği ifade ediliyor" ifadesini kullandı.
Selvi, şunları kaydetti:
"Davutoğlu, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı konusunda bir isim zikretmiyor. Ama bir cumhurbaşkanı adayı profili ortaya koyuyor. Bunu yaparken de Kılıçdaroğlu’nu incitmemeye çalışıyor. O nedenle kelimeleri özenle seçiyor ama Kılıçdaroğlu geriliyor.
Biraz sonra detaylarını vereceğim ama Davutoğlu ustaca, Kılıçdaroğlu’na ‘Cumhurbaşkanı adayı olma’ mesajını veriyor. Haliyle Kemal Bey de rahatsız oluyor.
Çünkü Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığına odaklanmış durumda. Hiç bu kadar motive olduğunu sanmıyordum. Ama kendisine en büyük hedef olarak cumhurbaşkanı adaylığını belirlemiş durumda."
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
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