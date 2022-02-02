https://tr.sputniknews.com/20220202/uzayda-film-cekecek-olan-tom-cruisea-nasa-astronotundan-koku-uyarisi-soyunma-odasi-gibi-kokuyor-1053381854.html

Uzayda film çekecek olan Tom Cruise'a NASA astronotundan koku uyarısı: Soyunma odası gibi kokuyor

Uzayda film çekecek olan Tom Cruise'a NASA astronotundan koku uyarısı: Soyunma odası gibi kokuyor

Astronot Victor Glover, uzayda film çekme projesi üzerinde çalışan Tom Cruise'u koku problemi konusunda uyardı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T13:07+0300

2022-02-02T13:07+0300

2022-02-02T13:12+0300

tom cruise

yaşam

nasa

uzay

uluslararası uzay istasyonu (iss)

koku

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Victor J. Glover, Tom Cruise'u Uluslararası Uzay İstasyonu'nun güçlü kokusu ve uzay yürüyüşleri gerçekleştirmenin zorluğu konusunda uyardı.SpaceX Crew Dragon uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yapılan ilk mürettebatlı görevdeki NASA astronotlarından biri olan Victor J. Glover, Amerikalı aktör Tom Cruise'la uzayda çekeceği film hakkında sohbet etti ve ona bazı konularda bilgi verdi.NASA astronotu ve Cruise arasındaki konuşma, ABD uzay ajansının ‘Uzaydaki Beden’ adıyla geçen podcast'inde gerçekleşti.NASA podcast'inin 229. bölümünde Hollywood aktörü, ISS'de kalan astronotlardan biriyle görüşme şansı buldu ve NASA astronotuna yörüngedeki uzay istasyonunun içinde olmanın nasıl bir şey olduğunu sordu."ISS nasıl kokuyor?" sorusunu yanıtlayan Glover, "Kokuyu güçlü şekilde fark ediyorsunuz ve sonra buna alışıyorsunuz" dedi.En kokulu modül için uyardıAstronot, ISS'nin içindeki kokunun daha da kötüleştiği yer olan banyo ve vücut geliştirme ekipmanlarının bulunduğu modül hakkında Cruise'u uyardı ve buranın en kokulu yer olduğunu söyledi.Uzay istasyonunun bu kısmındaki kokuyu daha iyi açıklamak için Glover, "Buradaki kokuyu Dünya'daki bir soyunma odasına benzetebiliriz" dedi.Öte yandan, ISS'nin genel olarak dünyadaki bir hastane gibi koktuğunu söyledi.‘Uzay yürüyüşleri göründüğü kadar kolay değil’Glover ayrıca Cruise'a uzay yürüyüşlerinin gerçekte nasıl olduğuna dair bir fikir vermek için zaman ayırdı ve bunun göründüğü kadar kolay olmadığını dile getirdi.NASA astronotu Glover bunu, "İki maratonun tamamını ellerinin üzerinde koşmak gibi" şeklinde ifade etti. Uzay yürüyüşleri sırasında bacaklarını nadiren kullandıklarını da sözlerine ekledi.

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tom cruise, nasa, uzay, uluslararası uzay istasyonu (iss), koku