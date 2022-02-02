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https://tr.sputniknews.com/20220202/yilin-ilk-ihracat-rakamlari-aciklandi-1053378466.html
Yılın ilk ihracat rakamları açıklandı
Yılın ilk ihracat rakamları açıklandı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yılın ik ihracat rakamlarını açıklayarak, "İhracatımız geçen yılının ocak ayına göre yüzde 17 artarak 17.6 milyar dolar olarak... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T11:56+0300
2022-02-02T12:03+0300
ekonomi
mehmet muş
ihracat
ihracat rakamları
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.Konuşmasına, 2021 yılının ocak ayında ihracatta Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdıklarını hatırlatarak başlayan Bakan Muş, ekonomide rotalarının yatırım, üretim, ihracat ve istihdam olduğunu söyledi.İhracatçı sayısının 101 bini aştığını dile getiren Bakan Muş, 2022 yılının Ocak ayındaki ihracat oranlarına ilişkin olarak da, "İhracatımız daha güçlü ve çeşitli bir yapıya kavuşmuştur. İhracatımız geçen yılının ocak ayına göre yüzde 17 artarak 17.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatı. İthalat ise 28 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi geçtiğimiz yıla göre yüzde 38 artışla 45.6 milyar dolara yükselmiştir. Ocak ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı enerji hariç yüzde 88.3 olarak kaydedildi" ifadelerini aktardı.2021'deki ihracat rakamlarıTürkiye, Kovid-19 salgınına rağmen ihracatta aylık ve yıllık bazda ilklerin yaşandığı 2021'i, Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen 211 milyar dolar ihracat hedefinin üzerinde kapattı.Ülke ihracatı geçen yıl 2020'ye göre yüzde 32.9 artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşirken ithalat da yüzde 23.6 yükselişle 271 milyar 355 milyon dolar olmuştu.
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mehmet muş, ihracat, ihracat rakamları

Yılın ilk ihracat rakamları açıklandı

11:56 02.02.2022 (güncellendi: 12:03 02.02.2022)
© Fotoğraf : Pixabayithalat, ihracat, ticaret, ekonomi
ithalat, ihracat, ticaret, ekonomi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© Fotoğraf : Pixabay
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yılın ik ihracat rakamlarını açıklayarak, "İhracatımız geçen yılının ocak ayına göre yüzde 17 artarak 17.6 milyar dolar olarak gerçekleşti" dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.
Konuşmasına, 2021 yılının ocak ayında ihracatta Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdıklarını hatırlatarak başlayan Bakan Muş, ekonomide rotalarının yatırım, üretim, ihracat ve istihdam olduğunu söyledi.
İhracatçı sayısının 101 bini aştığını dile getiren Bakan Muş, 2022 yılının Ocak ayındaki ihracat oranlarına ilişkin olarak da, "İhracatımız daha güçlü ve çeşitli bir yapıya kavuşmuştur. İhracatımız geçen yılının ocak ayına göre yüzde 17 artarak 17.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatı. İthalat ise 28 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi geçtiğimiz yıla göre yüzde 38 artışla 45.6 milyar dolara yükselmiştir. Ocak ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı enerji hariç yüzde 88.3 olarak kaydedildi" ifadelerini aktardı.

2021'deki ihracat rakamları

Türkiye, Kovid-19 salgınına rağmen ihracatta aylık ve yıllık bazda ilklerin yaşandığı 2021'i, Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen 211 milyar dolar ihracat hedefinin üzerinde kapattı.
Ülke ihracatı geçen yıl 2020'ye göre yüzde 32.9 artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşirken ithalat da yüzde 23.6 yükselişle 271 milyar 355 milyon dolar olmuştu.
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