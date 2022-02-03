https://tr.sputniknews.com/20220203/75-yasindaki-kanser-hastasi-sevdigi-kadinla-hastanede-evlendikten-2-gun-sonra-hayatini-kaybetti-1053419373.html

75 yaşındaki kanser hastası, sevdiği kadınla hastanede evlendikten 2 gün sonra hayatını kaybetti

75 yaşındaki kanser hastası, sevdiği kadınla hastanede evlendikten 2 gün sonra hayatını kaybetti

ABD'de 75 yaşındaki bir kanser hastası, sevdiği kadına evlenme teklifi ederek hastanede dünya evine girdi. Ancak kısa süre sonra koronavirüse yakalanan yaşlı... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T11:30+0300

2022-02-03T11:30+0300

2022-02-03T11:31+0300

yaşam

abd

yaşlı

çift

kanser

koronavirüs

düğün

nikah

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Las Vegas'taki bir hastanede kanser tedavisi gören 75 yaşındaki Eddie, 50 yıl önce yollarını ayırdığı eski eşi Patty'yle hastane odasında yeniden evlendi. İlk olarak 1970'li yıllarda dünya evine giren ancak 1 yıl sonra boşanan çift, aradan geçen onyıllar süresince nadiren de olsa birbirleriyle temas kurmaya devam etti. 74 yaşındaki Patty'nin Eddie'ye doğum günü mesajı göndermesiyle yeniden başlayan çiftin ilişkisi, yaşlı adama Ekim 2021'de kanser teşhisi koyulmasıyla yeni bir döneme girdi.Hastanedeki tedavisi sırasında zatürreye yakalanan Eddie'ye kısa süre sonra koronavirüs teşhisi de konuldu. Eddie, 24 Ocak'ta hayatının aşkı Patty'ye evlenme teklifi etti. Patty'nin cevabı ikinci kez "Evet" olsa da, Eddie'nin hastalıkları nedeniyle, çiftin birbirlerini görmelerine izin verilmedi. Bu yüzden 'uzak mesafeli' bir düğün yapmanın yollarını aradılar.Çiftin aşk hikayesine kayıtsız kalamayan MountainView Hastanesi Eddie ve Patty'nin nikahı için bir istisna yaptı. Eddie'nin hastane odasında gerçekleştirilen nikah töreni için duvara "Just Married" yazısı yazıldı ve oda yapay çiçeklerle süslendi. Telefondan çalınan düğün müziğinin eşliğinde nikahları kıyılan çiftin nikah şahidi ise Eddie'nin doktoru Jacqueline King oldu. Hastane Müdürü Julie Taylor yaptığı açıklamada, "Bu günün Eddie ve Patricia için unutulmaz bir deneyim olmasını umuyoruz. Bu, sevginin galip geldiğinin, insanların birlikte daha güçlü olduğunun ve zorlukların arasında keyifli anlar yaşandığının kanıtı. Onlarla birlikte bu mutlu günü kutlamak ve sevinçlerine ortak olmak bizim için bir zevkti" dedi.Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Eddie, nikahtan iki gün sonra, 28 Ocak'ta koronavirüs nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

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abd, yaşlı, çift, kanser, koronavirüs, düğün, nikah