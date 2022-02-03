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https://tr.sputniknews.com/20220203/abdnin-suriyedeki-isid-operasyonunda-imha-ettigi-helikopter-goruntulendi-1053446915.html
ABD'nin Suriye'deki IŞİD operasyonunda imha ettiği helikopter görüntülendi
ABD'nin Suriye'deki IŞİD operasyonunda imha ettiği helikopter görüntülendi
ABD'nin İdlib'de IŞİD'in yeni lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'ye düzenlediği operasyonda teknik arıza yapması nedeniyle imha etmek zorunda kaldığı... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T22:02+0300
2022-02-03T22:02+0300
dünya
helikopter
abd
işid
ebu ibrahim el haşimi el kureyşi
joe biden
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ABD'li bir yetkilinin Amerikan basınına yaptığı açıklamada, operasyona katılan helikopterlerden birinin teknik sorun nedeniyle yere indiğini ve imha edildiğini açıkladı.Enkaza İdlib'in doğusundaki Afrin ilçesinin Cinderes beldesi yakınlarında ulaşıldı. Bölgede yapılan çekimlerde, helikopterin tamamen parçalandığı ve bazı bölümleri hariç küçük parçalara ayrıldığı görüldü.İsminin açıklanmasını istemeyen ABD’li bir yetkili, helikopterin dönüş uçuşu yapamayacağının belirlenmesinin ardından imha edildiğini ve personelin daha sonra ülkeyi terk etmek için başka bir helikoptere bindiğini ifade etti.İntihar bombacısı iddiasıAA'nın haberine göre, veren ve operasyon anlarında olay yeri yakınında bulunan bazı kaynaklar, ABD özel kuvvetlerinin helikopterlerine bir kadın intihar bombacısı tarafından ateş açıldığını, bu kişinin ateşin ardından üzerindekileri infilak ettirdiğini, zarar gören hava araçlarından birinin dönüş için harekete geçtikten kısa süre sonra Cinderes'e iniş yapmak zorunda kaldığını iddia etti.Associated Press haber ajansının haberine göre, isminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, operasyona katılan helikopterlerden birinin teknik sorun nedeniyle yere indiğini ve imha edildiğini kaydetmişti.Operasyonda 6'sı çocuk 13 kişi ölmüştüABD askerleri, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bir F-16 savaş uçağı ve bir helikopter desteğiyle gece yarısından sonra operasyon düzenlemişti.Enkazda çalışma yapan Sivil Savunma ekipleri, baskında 6'sı çocuk, 4'ü kadın toplam 13 kişinin öldüğünü bildirmişti.AA'ya bilgi veren yerel güvenlik unsurları ABD askerlerinin operasyonda evdekilerden birini sağ şekilde alarak yanlarında götürdüğünü söylemişti.ABD Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, ABD güçlerinin, IŞİD lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi öldürdüğünü açıklamıştı.Olay yerine ait görüntülerde, baskın sırasında atılan bombalarla evin bazı duvarları ve tavanının çöktüğü, mutfak kısmının yandığı, tüm eşyaların tahrip olduğu ve yerlerdeki kan izleri görülüyor.Ayrıca görüntülerde, Amerikan askerlerinin kullandığı mühimmatın artıkları da fark ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220203/biden-isidin-yeni-lideri-olduruldu-1053434232.html
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helikopter, abd, işid, ebu ibrahim el haşimi el kureyşi, joe biden

ABD'nin Suriye'deki IŞİD operasyonunda imha ettiği helikopter görüntülendi

22:02 03.02.2022
© AAABD'nin İdlib'de IŞİD'in yeni lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'ye düzenlediği operasyonda teknik arıza yapması nedeniyle imha etmek zorunda kaldığı askeri helikopterin enkazı görüntülendi.
ABD'nin İdlib'de IŞİD'in yeni lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'ye düzenlediği operasyonda teknik arıza yapması nedeniyle imha etmek zorunda kaldığı askeri helikopterin enkazı görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AA
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ABD'nin İdlib'de IŞİD'in yeni lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'ye düzenlediği operasyonda teknik arıza yapması nedeniyle imha etmek zorunda kaldığı askeri helikopterin enkazı görüntülendi.
ABD'li bir yetkilinin Amerikan basınına yaptığı açıklamada, operasyona katılan helikopterlerden birinin teknik sorun nedeniyle yere indiğini ve imha edildiğini açıkladı.
Enkaza İdlib'in doğusundaki Afrin ilçesinin Cinderes beldesi yakınlarında ulaşıldı. Bölgede yapılan çekimlerde, helikopterin tamamen parçalandığı ve bazı bölümleri hariç küçük parçalara ayrıldığı görüldü.
İsminin açıklanmasını istemeyen ABD’li bir yetkili, helikopterin dönüş uçuşu yapamayacağının belirlenmesinin ardından imha edildiğini ve personelin daha sonra ülkeyi terk etmek için başka bir helikoptere bindiğini ifade etti.

İntihar bombacısı iddiası

AA'nın haberine göre, veren ve operasyon anlarında olay yeri yakınında bulunan bazı kaynaklar, ABD özel kuvvetlerinin helikopterlerine bir kadın intihar bombacısı tarafından ateş açıldığını, bu kişinin ateşin ardından üzerindekileri infilak ettirdiğini, zarar gören hava araçlarından birinin dönüş için harekete geçtikten kısa süre sonra Cinderes'e iniş yapmak zorunda kaldığını iddia etti.
Associated Press haber ajansının haberine göre, isminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, operasyona katılan helikopterlerden birinin teknik sorun nedeniyle yere indiğini ve imha edildiğini kaydetmişti.

Operasyonda 6'sı çocuk 13 kişi ölmüştü

ABD askerleri, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bir F-16 savaş uçağı ve bir helikopter desteğiyle gece yarısından sonra operasyon düzenlemişti.
Enkazda çalışma yapan Sivil Savunma ekipleri, baskında 6'sı çocuk, 4'ü kadın toplam 13 kişinin öldüğünü bildirmişti.
AA'ya bilgi veren yerel güvenlik unsurları ABD askerlerinin operasyonda evdekilerden birini sağ şekilde alarak yanlarında götürdüğünü söylemişti.
ABD Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, ABD güçlerinin, IŞİD lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi öldürdüğünü açıklamıştı.
Olay yerine ait görüntülerde, baskın sırasında atılan bombalarla evin bazı duvarları ve tavanının çöktüğü, mutfak kısmının yandığı, tüm eşyaların tahrip olduğu ve yerlerdeki kan izleri görülüyor.
Ayrıca görüntülerde, Amerikan askerlerinin kullandığı mühimmatın artıkları da fark ediliyor.
ABD- Suriye'de operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
DÜNYA
ABD Başkanı Biden: Suriye'deki operasyonda IŞİD'in lideri öldürüldü
16:08
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