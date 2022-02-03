Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220203/alman-meclisi-savunma-komisyonu-baskani-kuzey-akim-2nin-akibeti-ukrayna-ihtilafina-bagli-1053409575.html
Alman Meclisi Savunma Komisyonu Başkanı: Kuzey Akım-2'nin akıbeti Ukrayna ihtilafına bağlı
Alman Meclisi Savunma Komisyonu Başkanı: Kuzey Akım-2'nin akıbeti Ukrayna ihtilafına bağlı
Almanya Federal Meclisi Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmerman, Kuzey Akım-2 hattının faaliyete geçmesinin 'Rus birliklerinin Ukrayna sınırında... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T01:26+0300
2022-02-03T01:26+0300
ukrayna krizi
almanya
rusya
yaptırım
kuzey akım-2
ukrayna
marie-agnes strack-zimmerman
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048396047_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_b3f063d6513a617cce2553e95ffcaa20.jpg
Almanya Federal Meclisi (Bundestag) Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmerman, Ukrayna ihtilafı ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesine ilişkin değerlendirmede bulundu.RND'ye mülakat veren Strack-Zimmerman, "Rusya ve Batılı ülkeler birbirleriyle görüştüğü sürece savaş her zaman önlenebilir durumda. Çarşamba günü Paris'te Normandiya formatında yapılacak toplantı da dahil olmak üzere farklı müzakere formatları mevcut. Rus tarafı müzakere masasında bizimle görüş alışverişinde bulunmaya istekli olduğu sürece, Ukrayna sorununa barışçıl bir çözüm bulunacağı konusunda iyimserim. Ne yazık ki, (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in masada öngörülemeyen bir adam olduğu gerçeğini göz önüne alarak onun saldırı için bir neden aramaktan çekinmeyeceğini varsaymalıyız" ifadelerini kullandı.Kuzey Akım-2'nin faaliyete ne zaman geçeceği konusunu değerlendiren Strack-Zimmerman, "Kuzey Akım-2 henüz faaliyete geçmedi ve şimdilik geçeğini de düşünmüyorum. Avrupa'nın göbeğinde komşu ülkeleri tehdit eden ve Belarus'ta da askeri manevralar yapan bir ülkeyle iş yapmak düşünülemez. Bu saldırganlık sona ermediği sürece, Rusya ile daha fazla doğalgaz anlaşması yapamayız. Bu, ilgili herkes için açık olmalı. Bir 'iş ortağı' aynı anda kılıcını sallıyorsa bunu neye yormak gerekir?" dedi.Strack-Zimmerman, Moskova'ya dönük boru hattı projesinin sonlandırılması ve SWIFT sisteminden dışlanma gibi yaptırım tehditlerine ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:"Bu yaptırımlar Rusya için çok ağır olacaktır. Putin'in yaptığı hesaplamalarda bu neticeleri dikkate aldığına kesinlikle inanıyorum. Ukrayna'ya yönelik bir saldırı karşılıksız kalmayacak ve buna uygun sonuçlar doğuracaktır. Bu yüzden erken vakitte hiçbir seçenek masadan kaldırılmaz."
https://tr.sputniknews.com/20220203/almanya-basbakani-scholz-normandiya-formatini-hayata-dondurmeyi-basardik-1053408578.html
almanya
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048396047_327:0:1800:1105_1920x0_80_0_0_4ef210045c752cc19f1583f952ea1e6e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, rusya, yaptırım, kuzey akım-2, ukrayna, marie-agnes strack-zimmerman

Alman Meclisi Savunma Komisyonu Başkanı: Kuzey Akım-2'nin akıbeti Ukrayna ihtilafına bağlı

01:26 03.02.2022
© REUTERS / Maxim ShemetovKuzey Akım-2
Kuzey Akım-2 - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / Maxim Shemetov
Abone ol
Almanya Federal Meclisi Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmerman, Kuzey Akım-2 hattının faaliyete geçmesinin 'Rus birliklerinin Ukrayna sınırında toplandığı' sürece gerçekleşmeyeceğini söyledi.
Almanya Federal Meclisi (Bundestag) Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmerman, Ukrayna ihtilafı ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
RND'ye mülakat veren Strack-Zimmerman, "Rusya ve Batılı ülkeler birbirleriyle görüştüğü sürece savaş her zaman önlenebilir durumda. Çarşamba günü Paris'te Normandiya formatında yapılacak toplantı da dahil olmak üzere farklı müzakere formatları mevcut. Rus tarafı müzakere masasında bizimle görüş alışverişinde bulunmaya istekli olduğu sürece, Ukrayna sorununa barışçıl bir çözüm bulunacağı konusunda iyimserim. Ne yazık ki, (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in masada öngörülemeyen bir adam olduğu gerçeğini göz önüne alarak onun saldırı için bir neden aramaktan çekinmeyeceğini varsaymalıyız" ifadelerini kullandı.
Kuzey Akım-2'nin faaliyete ne zaman geçeceği konusunu değerlendiren Strack-Zimmerman, "Kuzey Akım-2 henüz faaliyete geçmedi ve şimdilik geçeğini de düşünmüyorum. Avrupa'nın göbeğinde komşu ülkeleri tehdit eden ve Belarus'ta da askeri manevralar yapan bir ülkeyle iş yapmak düşünülemez. Bu saldırganlık sona ermediği sürece, Rusya ile daha fazla doğalgaz anlaşması yapamayız. Bu, ilgili herkes için açık olmalı. Bir 'iş ortağı' aynı anda kılıcını sallıyorsa bunu neye yormak gerekir?" dedi.
Strack-Zimmerman, Moskova'ya dönük boru hattı projesinin sonlandırılması ve SWIFT sisteminden dışlanma gibi yaptırım tehditlerine ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:
"Bu yaptırımlar Rusya için çok ağır olacaktır. Putin'in yaptığı hesaplamalarda bu neticeleri dikkate aldığına kesinlikle inanıyorum. Ukrayna'ya yönelik bir saldırı karşılıksız kalmayacak ve buna uygun sonuçlar doğuracaktır. Bu yüzden erken vakitte hiçbir seçenek masadan kaldırılmaz."
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
Ukrayna krizi
Almanya Başbakanı Scholz: Normandiya formatını hayata döndürmeyi başardık
00:43
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce