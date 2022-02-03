https://tr.sputniknews.com/20220203/alman-meclisi-savunma-komisyonu-baskani-kuzey-akim-2nin-akibeti-ukrayna-ihtilafina-bagli-1053409575.html
Alman Meclisi Savunma Komisyonu Başkanı: Kuzey Akım-2'nin akıbeti Ukrayna ihtilafına bağlı
Alman Meclisi Savunma Komisyonu Başkanı: Kuzey Akım-2'nin akıbeti Ukrayna ihtilafına bağlı
Almanya Federal Meclisi Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmerman, Kuzey Akım-2 hattının faaliyete geçmesinin 'Rus birliklerinin Ukrayna sınırında... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T01:26+0300
2022-02-03T01:26+0300
2022-02-03T01:26+0300
ukrayna krizi
almanya
rusya
yaptırım
kuzey akım-2
ukrayna
marie-agnes strack-zimmerman
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Almanya Federal Meclisi (Bundestag) Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmerman, Ukrayna ihtilafı ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesine ilişkin değerlendirmede bulundu.RND'ye mülakat veren Strack-Zimmerman, "Rusya ve Batılı ülkeler birbirleriyle görüştüğü sürece savaş her zaman önlenebilir durumda. Çarşamba günü Paris'te Normandiya formatında yapılacak toplantı da dahil olmak üzere farklı müzakere formatları mevcut. Rus tarafı müzakere masasında bizimle görüş alışverişinde bulunmaya istekli olduğu sürece, Ukrayna sorununa barışçıl bir çözüm bulunacağı konusunda iyimserim. Ne yazık ki, (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in masada öngörülemeyen bir adam olduğu gerçeğini göz önüne alarak onun saldırı için bir neden aramaktan çekinmeyeceğini varsaymalıyız" ifadelerini kullandı.Kuzey Akım-2'nin faaliyete ne zaman geçeceği konusunu değerlendiren Strack-Zimmerman, "Kuzey Akım-2 henüz faaliyete geçmedi ve şimdilik geçeğini de düşünmüyorum. Avrupa'nın göbeğinde komşu ülkeleri tehdit eden ve Belarus'ta da askeri manevralar yapan bir ülkeyle iş yapmak düşünülemez. Bu saldırganlık sona ermediği sürece, Rusya ile daha fazla doğalgaz anlaşması yapamayız. Bu, ilgili herkes için açık olmalı. Bir 'iş ortağı' aynı anda kılıcını sallıyorsa bunu neye yormak gerekir?" dedi.Strack-Zimmerman, Moskova'ya dönük boru hattı projesinin sonlandırılması ve SWIFT sisteminden dışlanma gibi yaptırım tehditlerine ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:"Bu yaptırımlar Rusya için çok ağır olacaktır. Putin'in yaptığı hesaplamalarda bu neticeleri dikkate aldığına kesinlikle inanıyorum. Ukrayna'ya yönelik bir saldırı karşılıksız kalmayacak ve buna uygun sonuçlar doğuracaktır. Bu yüzden erken vakitte hiçbir seçenek masadan kaldırılmaz."
https://tr.sputniknews.com/20220203/almanya-basbakani-scholz-normandiya-formatini-hayata-dondurmeyi-basardik-1053408578.html
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almanya, rusya, yaptırım, kuzey akım-2, ukrayna, marie-agnes strack-zimmerman
Alman Meclisi Savunma Komisyonu Başkanı: Kuzey Akım-2'nin akıbeti Ukrayna ihtilafına bağlı
Almanya Federal Meclisi Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmerman, Kuzey Akım-2 hattının faaliyete geçmesinin 'Rus birliklerinin Ukrayna sınırında toplandığı' sürece gerçekleşmeyeceğini söyledi.
Almanya Federal Meclisi (Bundestag) Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmerman, Ukrayna ihtilafı ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
RND'ye mülakat veren
Strack-Zimmerman, "Rusya ve Batılı ülkeler birbirleriyle görüştüğü sürece savaş her zaman önlenebilir durumda. Çarşamba günü Paris'te Normandiya formatında yapılacak toplantı da dahil olmak üzere farklı müzakere formatları mevcut. Rus tarafı müzakere masasında bizimle görüş alışverişinde bulunmaya istekli olduğu sürece, Ukrayna sorununa barışçıl bir çözüm bulunacağı konusunda iyimserim. Ne yazık ki, (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in masada öngörülemeyen bir adam olduğu gerçeğini göz önüne alarak onun saldırı için bir neden aramaktan çekinmeyeceğini varsaymalıyız"
ifadelerini kullandı.
Kuzey Akım-2'nin faaliyete ne zaman geçeceği konusunu değerlendiren Strack-Zimmerman, "Kuzey Akım-2 henüz faaliyete geçmedi ve şimdilik geçeğini de düşünmüyorum. Avrupa'nın göbeğinde komşu ülkeleri tehdit eden ve Belarus'ta da askeri manevralar yapan bir ülkeyle iş yapmak düşünülemez. Bu saldırganlık sona ermediği sürece, Rusya ile daha fazla doğalgaz anlaşması yapamayız. Bu, ilgili herkes için açık olmalı. Bir 'iş ortağı' aynı anda kılıcını sallıyorsa bunu neye yormak gerekir?" dedi.
Strack-Zimmerman, Moskova'ya dönük boru hattı projesinin sonlandırılması ve SWIFT sisteminden dışlanma gibi yaptırım tehditlerine ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:
"Bu yaptırımlar Rusya için çok ağır olacaktır. Putin'in yaptığı hesaplamalarda bu neticeleri dikkate aldığına kesinlikle inanıyorum. Ukrayna'ya yönelik bir saldırı karşılıksız kalmayacak ve buna uygun sonuçlar doğuracaktır. Bu yüzden erken vakitte hiçbir seçenek masadan kaldırılmaz."