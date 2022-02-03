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https://tr.sputniknews.com/20220203/chpli-emre-mebe-yuksek-puan-alip-mulakatta-elenenlerin-sayisini-sordum-yonetmeligi-gonderdiler-1053433676.html
CHP’li Emre: MEB’e, yüksek puan alıp mülakatta elenenlerin sayısını sordum, yönetmeliği gönderdiler
CHP’li Emre: MEB’e, yüksek puan alıp mülakatta elenenlerin sayısını sordum, yönetmeliği gönderdiler
MEB'e, KPSS’den yüksek puan alan fakat mülakatta elenen; 'kekeme, psikolojik durumu uygun olmayan ve pedagojik olarak yeterli bulunmayanların' sayısını soran... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T16:03+0300
2022-02-03T16:03+0300
türkiye
meb
yunus emre
cumhuriyet halk partisi (chp)
milli eğitim bakanlığı
tbmm
tbmm başkanlığı
kpss
öğretmen
chp
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KPSS’den yüksek puan almasına rağmen mülakattan elenerek öğretmen olamayanların durumu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Mülakatta elenenlerin durumu bir soru önergesi ve bu önergeye gelen yanıtla yeniden tartışma konusu oldu.CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e “kekeme, psikolojik durumu uygun olmayan ve pedagojik olarak yeterli bulunmadığı için elenenlerin sayısını” sordu. Emre’nin 14 Ocak’ta sorduğu soruya 1 Şubat’ta yanıt geldi.‘Yönetmelik uygulandı’Bakan Özer imzalı yanıtta rakamlara yer verilmezken, “Sözlü sınavlar 03.08.2016 tarih ve 29790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik’ hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 12’nci maddesinin birinci fıkrasında; ‘KPSS sonucunda her alan için oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, alanlar için belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılır’ hükmüne yer verilmiştir. Aynı maddenin dördüncü fıkrasında ise; ‘Sözleşmeli öğretmenliğe atama için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayla, sözlü sınav komisyonunca yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkına sahip olur.’ Hükmü yer almaktadır. Sözleşmeli öğretmen istihdamı, yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir” ifadeleri kullanıldı.‘Soruyla yanıt alakasız’Milli Eğitim Bakanı Özer’in yanıtını değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre “Meclislerin, yasa yapmanın yanı sıra bir de denetleme görevi vardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte bu görevimizi yapmaz olduk. Yeni düzenleme ile yürütmenin başında olan cumhurbaşkanına soru soramıyorsunuz. Bakanlar da soruları yanıtlamıyor yada soruyu geçiştiren cevaplar veriyorlar. Bizim verdiğimiz önergede bunun bir örneği. Biz KPSS’den yüksek puan alıp mülakatta elenenlerin sayısını sorduk onlar bize yönetmelik maddelerini gönderdi” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220113/milli-egitim-bakani-ozer-mulakat-kanunda-var-bakanligin-tercihi-degil-1052692185.html
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meb, yunus emre, cumhuriyet halk partisi (chp), milli eğitim bakanlığı, tbmm, tbmm başkanlığı, kpss, öğretmen, chp, milletvekili, mülakat

CHP’li Emre: MEB’e, yüksek puan alıp mülakatta elenenlerin sayısını sordum, yönetmeliği gönderdiler

16:03 03.02.2022
© AAöğretmen, atama, MEB
öğretmen, atama, MEB - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AA
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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MEB'e, KPSS’den yüksek puan alan fakat mülakatta elenen; 'kekeme, psikolojik durumu uygun olmayan ve pedagojik olarak yeterli bulunmayanların' sayısını soran CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre’ye bakanlıktan gelen yanıtta yönetmeliğe uygun hareket edildiği ifade edildi.
KPSS’den yüksek puan almasına rağmen mülakattan elenerek öğretmen olamayanların durumu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Mülakatta elenenlerin durumu bir soru önergesi ve bu önergeye gelen yanıtla yeniden tartışma konusu oldu.
CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e “kekeme, psikolojik durumu uygun olmayan ve pedagojik olarak yeterli bulunmadığı için elenenlerin sayısını” sordu. Emre’nin 14 Ocak’ta sorduğu soruya 1 Şubat’ta yanıt geldi.

‘Yönetmelik uygulandı’

Bakan Özer imzalı yanıtta rakamlara yer verilmezken, “Sözlü sınavlar 03.08.2016 tarih ve 29790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik’ hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 12’nci maddesinin birinci fıkrasında; ‘KPSS sonucunda her alan için oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, alanlar için belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılır’ hükmüne yer verilmiştir. Aynı maddenin dördüncü fıkrasında ise; ‘Sözleşmeli öğretmenliğe atama için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayla, sözlü sınav komisyonunca yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkına sahip olur.’ Hükmü yer almaktadır. Sözleşmeli öğretmen istihdamı, yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

‘Soruyla yanıt alakasız’

Milli Eğitim Bakanı Özer’in yanıtını değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre “Meclislerin, yasa yapmanın yanı sıra bir de denetleme görevi vardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte bu görevimizi yapmaz olduk. Yeni düzenleme ile yürütmenin başında olan cumhurbaşkanına soru soramıyorsunuz. Bakanlar da soruları yanıtlamıyor yada soruyu geçiştiren cevaplar veriyorlar. Bizim verdiğimiz önergede bunun bir örneği. Biz KPSS’den yüksek puan alıp mülakatta elenenlerin sayısını sorduk onlar bize yönetmelik maddelerini gönderdi” dedi.
Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
TÜRKİYE
Milli Eğitim Bakanı Özer: Mülakat kanunda var, bakanlığın tercihi değil
13 Ocak, 10:07
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