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Donetsk: Donbass görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasını konuşmak için henüz erken
Donetsk: Donbass görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasını konuşmak için henüz erken
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Natalya Nikonorova, Türkiye'de Donbass Temas Grubu toplantılarının... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T16:55+0300
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dünya
donbass
ukrayna
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Donbass Temas Grubu'nda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin yetkili temsilcisi de olan Nikonorova, Sputnik'e verdiği demeçte "Donbass Temas Grubu toplantılarının İstanbul'da yapılması olasılığını konuşmak için henüz erken. Minsk bizim için çok uygundu. Ukrayna tarafı içinde uygundu zira Belarus müzakerelerin gidişatına müdahale etmiyordu, sadece müzakereler için platform sağlıyordu" dedi.'Güvenliğimizin sağlanması meselesi çözüme kavuşturulmalı'Nikonorova, Donbass müzakerelerinin Türkiye'de yapılması için Donetsk ve Lugansk temsilcilerinin güvenliğinin sağlanması meselesinin çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.Nikonorova, "Bizim için temel öneme sahip iki mesele henüz çözülmedi: Heyetlerimizin güvenliği konusu ile Donetsk ve Lugansk'ın belgelerini tüm resmi düzenlemeler için kullanma imkanı. Henüz bu sorulara yanıt almadık" ifadelerini kullandı.'Türkiye'den resmi teklif gelmedi'Bu arada Nikonorova, toplantıların İstanbul'da yapılması konusunda Türkiye'den resmi teklif almadıklarını anlattı.Nikonorova, "Türkiye'den Donetsk ve Lugansk'a henüz resmi teklif gelmedi. Temas Grubu'ndaki AGİT Koordinatörü Büyükelçi Mikko Kinnunen tarafından böyle bir bilgi iletildi. Kinnunen, böyle bir teklif olduğunu belirtti" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220203/ukrayna-baris-gorusmelerini-turkiyede-yapmaya-istekli-ancak-rusyanin-kabul-etmesi-gerekiyor-1053428631.html
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donetsk, donbass, ukrayna, türkiye

Donetsk: Donbass görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasını konuşmak için henüz erken

16:55 03.02.2022 (güncellendi: 16:58 03.02.2022)
© Sputnik / Viktor TolochkoMinsk’teki Ukrayna Temas Grubu toplantısı
Minsk’teki Ukrayna Temas Grubu toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© Sputnik / Viktor Tolochko
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Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Natalya Nikonorova, Türkiye'de Donbass Temas Grubu toplantılarının yapılması olasılığına yönelik görüşmeler için henüz erken olduğunu belirtti.
Donbass Temas Grubu'nda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin yetkili temsilcisi de olan Nikonorova, Sputnik'e verdiği demeçte "Donbass Temas Grubu toplantılarının İstanbul'da yapılması olasılığını konuşmak için henüz erken. Minsk bizim için çok uygundu. Ukrayna tarafı içinde uygundu zira Belarus müzakerelerin gidişatına müdahale etmiyordu, sadece müzakereler için platform sağlıyordu" dedi.

'Güvenliğimizin sağlanması meselesi çözüme kavuşturulmalı'

Nikonorova, Donbass müzakerelerinin Türkiye'de yapılması için Donetsk ve Lugansk temsilcilerinin güvenliğinin sağlanması meselesinin çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.
Nikonorova, "Bizim için temel öneme sahip iki mesele henüz çözülmedi: Heyetlerimizin güvenliği konusu ile Donetsk ve Lugansk'ın belgelerini tüm resmi düzenlemeler için kullanma imkanı. Henüz bu sorulara yanıt almadık" ifadelerini kullandı.

'Türkiye'den resmi teklif gelmedi'

Bu arada Nikonorova, toplantıların İstanbul'da yapılması konusunda Türkiye'den resmi teklif almadıklarını anlattı.
Nikonorova, "Türkiye'den Donetsk ve Lugansk'a henüz resmi teklif gelmedi. Temas Grubu'ndaki AGİT Koordinatörü Büyükelçi Mikko Kinnunen tarafından böyle bir bilgi iletildi. Kinnunen, böyle bir teklif olduğunu belirtti" diye ekledi.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
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