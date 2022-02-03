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https://tr.sputniknews.com/20220203/fbi-israilli-nso-group-firmasinin-pegasus-casus-yazilimini-test-ettigini-kabul-etti-1053411490.html
FBI, İsrailli NSO Group firmasının Pegasus casus yazılımını test ettiğini kabul etti
FBI, İsrailli NSO Group firmasının Pegasus casus yazılımını test ettiğini kabul etti
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Grup'un ürettiği tartışmalı casus yazılım programı Pegasus'u denediğini kabul etti... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T04:07+0300
2022-02-03T04:07+0300
dünya
israil
abd
fbi
nso group
pegasus
casus yazılım
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Pegasus ile ilgili hazırladığı haber üzerine Washington Post’a açıklama gönderen FBI, cezai soruşturmalarda kullanmak amacıyla İsrail firmasının casus programının denendiğini teyit etti ancak programın hiçbir şekilde uygulamaya sokulmadığını savundu.Gazetenin haberinde, “FBI açıklaması, bir ABD kolluk kuvvetinin NSO casus yazılımını test ettiğinin ilk resmi onayıdır” değerlendirmesi yapıldı.Washington Post’a konuşan, konu hakkında bilgisi olan kişiler, Adalet Bakanlığı avukatlarının söz konusu casus yazılımın kanun dışı bir şekilde kullanılmasının sorun olabileceği yönünde FBI’yı uyardığı bilgisini paylaştı.New York Times (NYT) gazetesi de 28 Ocak’ta yayınladığı araştırma haberinde, NSO Grubu’nun 2019’da FBI ile temas ederek ABD’de hedeflenen herhangi bir telefonu hackleyebileceklerini göstermek için Pegasus casus yazılımını gizlice test ettiklerini yazmıştı.NYT’nin haberinde ayrıca, FBI’nın NSO Grubu’na 5 milyon dolarlık ücret ödediği ve Pegasus yazılımı için bir sözleşmeyi yenilediği ifade edilmişti.WP'nin haberi için FBI’nın ise bu ayrıntıları doğrulamayı reddettiği, NSO Grubu’nun da yorum yapmadığı kaydedildi.WP’nin haberinde ayrıca, ABD’deki diğer kolluk kuvvetlerinin de NSO Grup tarafından temas edildiklerinin doğruladığı bilgisi paylaşıldı.Pegasus'un anında veri toplayabildiği belirtiliyorİsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group'un ürettiği casus yazılım Pegasus'un, kurulduktan çok kısa süre içinde kullanıcıların haberi olmadan telefonlara sızarak tüm verileri ele geçirebildiği, hatta habersiz şekilde telefonun kamera ve mikrofonunu aktive edip canlı olarak veri toplayabildiği belirtiliyor.İsrail’in Haaretz gazetesinde 21 Ocak’taki haberde Pegasus'un dünya genelinde birçok ülkeye satıldığı ve Hindistan'dan Uganda'ya, Meksika'dan Filistin'e uzanan geniş coğrafyada aktivistler, sendikacılar, siyasetçiler, yetkililer, avukatlar ve gazetecileri içeren geniş bir kitlenin izlenmesinde kullanıldığı bildirilmişti.İsrail'in bu yazılımının, hükümet yetkililerince muhalifleri, avukatları, gazetecileri dinlemek için kullanıldığı skandalının ortaya çıkmasıyla NSO Grup şirketi, ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220128/new-york-times-israil-pegasus-casus-yazilimiyla-dunya-genelinde-diplomatik-kazanimlar-elde-etti-1053254986.html
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israil, abd, fbi, nso group, pegasus, casus yazılım

FBI, İsrailli NSO Group firmasının Pegasus casus yazılımını test ettiğini kabul etti

04:07 03.02.2022
© AFP 2021 / NICOLAS ASFOURIHacker
Hacker - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AFP 2021 / NICOLAS ASFOURI
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Grup'un ürettiği tartışmalı casus yazılım programı Pegasus'u denediğini kabul etti ancak kullanmadığını öne sürdü.
Pegasus ile ilgili hazırladığı haber üzerine Washington Post’a açıklama gönderen FBI, cezai soruşturmalarda kullanmak amacıyla İsrail firmasının casus programının denendiğini teyit etti ancak programın hiçbir şekilde uygulamaya sokulmadığını savundu.
Gazetenin haberinde, “FBI açıklaması, bir ABD kolluk kuvvetinin NSO casus yazılımını test ettiğinin ilk resmi onayıdır” değerlendirmesi yapıldı.
Washington Post’a konuşan, konu hakkında bilgisi olan kişiler, Adalet Bakanlığı avukatlarının söz konusu casus yazılımın kanun dışı bir şekilde kullanılmasının sorun olabileceği yönünde FBI’yı uyardığı bilgisini paylaştı.
New York Times (NYT) gazetesi de 28 Ocak’ta yayınladığı araştırma haberinde, NSO Grubu’nun 2019’da FBI ile temas ederek ABD’de hedeflenen herhangi bir telefonu hackleyebileceklerini göstermek için Pegasus casus yazılımını gizlice test ettiklerini yazmıştı.
NYT’nin haberinde ayrıca, FBI’nın NSO Grubu’na 5 milyon dolarlık ücret ödediği ve Pegasus yazılımı için bir sözleşmeyi yenilediği ifade edilmişti.
WP'nin haberi için FBI’nın ise bu ayrıntıları doğrulamayı reddettiği, NSO Grubu’nun da yorum yapmadığı kaydedildi.
WP’nin haberinde ayrıca, ABD’deki diğer kolluk kuvvetlerinin de NSO Grup tarafından temas edildiklerinin doğruladığı bilgisi paylaşıldı.

Pegasus'un anında veri toplayabildiği belirtiliyor

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group'un ürettiği casus yazılım Pegasus'un, kurulduktan çok kısa süre içinde kullanıcıların haberi olmadan telefonlara sızarak tüm verileri ele geçirebildiği, hatta habersiz şekilde telefonun kamera ve mikrofonunu aktive edip canlı olarak veri toplayabildiği belirtiliyor.
İsrail’in Haaretz gazetesinde 21 Ocak’taki haberde Pegasus'un dünya genelinde birçok ülkeye satıldığı ve Hindistan'dan Uganda'ya, Meksika'dan Filistin'e uzanan geniş coğrafyada aktivistler, sendikacılar, siyasetçiler, yetkililer, avukatlar ve gazetecileri içeren geniş bir kitlenin izlenmesinde kullanıldığı bildirilmişti.
İsrail'in bu yazılımının, hükümet yetkililerince muhalifleri, avukatları, gazetecileri dinlemek için kullanıldığı skandalının ortaya çıkmasıyla NSO Grup şirketi, ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.
Siber saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
DÜNYA
New York Times: İsrail, Pegasus casus yazılımıyla dünya genelinde diplomatik kazanımlar elde etti
28 Ocak, 23:28
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