https://tr.sputniknews.com/20220203/kremlin-putin-ve-si-pekinde-uluslararasi-guvenlikle-ilgili-ortak-bildiri-imzalayacak-1053408759.html

Kremlin: Putin ve Şi, Pekin'de uluslararası güvenlikle ilgili ortak bildiri imzalayacak

Kremlin: Putin ve Şi, Pekin'de uluslararası güvenlikle ilgili ortak bildiri imzalayacak

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Pekin'de görüşecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in uluslararası... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T00:44+0300

2022-02-03T00:44+0300

2022-02-03T00:45+0300

dünya

kremlin

vladimir putin

şi cinping

çin

rusya

yuriy uşakov

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Putin ve Şi'nin iki yıl aradan sonra gerçekleştireceği ilk yüz yüze görüşme merakla beklenirken Uşakov, Pekin Kış Olimpiyatları'nın açılışına katılacak olan Rus liderin yapacağı temaslar hakkında bilgi verdi.Putin ve Şi'nin görüşmenin sonunda iki tarafın güvenlik sorunları da dahil en önemli küresel sorunlara yönelik ortak yaklaşımlarını yansıtacak bir ortak bildiri imzalayacaklarını belirten Uşakov, liderlerin bu ziyaret için hazırlanan yaklaşık 15 anlaşmanın altına imza atacağını da anlattı.'Çin, Rusya'nın güvenlik garantileri inisiyatifini destekliyor'Çin'in Rusya'nın Avrupa'da güvenlik garantileriyle ilgili inisiyatifini desteklediğini söyleyen Uşakov, "Çin, bir ülkenin güvenliğinin bir başka ülkenin güvenliğine zarar verilerek sağlanamayacağı görüşünü paylaşıyor. Barış ve istikrar, askeri oluşumları güçlendirerek sağlanamaz. Biz ve Çin tarafı, Avrupa'da güvenliğin sağlanması için etkili mekanizmalar geliştirme çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.'BMGK liderlerinin toplantı yapmasından yanayız'Rusya ve Çin'in tek taraflı yaptırımlar ile korumacı önlemleri kabul etmediği gibi diğer ülkelerin içişlerine müdahale edilmesine de karşı olduğunu kaydeden Uşakov, Moskova ve Pekin'in Putin'in inisiyatifine uygun olarak BM Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daimi üyenin liderlerinin toplantı yapmasından yana olduğunun altını çizdi.Rusya-Çin işbirliğinin dünyada sürdürülebilir kalkınmanın ve bir dizi ülkenin yıkıcı faaliyetleriyle mücadelenin önemli bir faktörü olduğuna işaret eden Uşakov, Putin-Şi görüşmesinin hem ikili ilişkilerin gelişmesi hem de uluslararası arenada gelecek atılacak adımların mutabakatı açısından faydalı olacağını umduklarını belirtti.Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Pekin'e gidecek Rus heyetinin kısıtlı olacağını söyleyen Uşakov, heyette Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko, Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, Rosneft Başkanı İgor Seçin ve kendisinin yer alacağını bildirdi.Günümüzde Çin gaz pazarının en fazla gelecek vaat eden pazar olduğuna dikkat çeken Uşakov, sözlerini şöyle sürdürdü:Olimpiyatlar öncesinde Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) adı altında performans gösterecek Rus ekibe seslenen Putin, Pekin Kış Olimpiyatları'nın açılışında Şi'yle bir görüşme yapacağını duyurmuştu.Pekin Kış Olimpiyatları 2022, 4 Şubat'ta başlayacak ve 20 Şubat'ta sona erecek. Açılış törenine 20'den fazla devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20211215/putin-ve-sinin-gorusmesi-basladi--1051784990.html

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