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https://tr.sputniknews.com/20220203/migros-depo-calisanlari-is-birakti-carrefour-depodaki-kardeslerimiz-de-bizden-haber-bekliyor-1053430036.html
Migros Depo çalışanları iş bıraktı: Carrefour Depo'daki kardeşlerimiz de bizden haber bekliyor
Migros Depo çalışanları iş bıraktı: Carrefour Depo'daki kardeşlerimiz de bizden haber bekliyor
İstanbul’da Migros Esenyurt Deposu’nda çalışan DGD-SEN üyesi işçiler, asgari ücret dayatmasına karşı iş bırakma eylemi başlattı. DGD-SEN Genel Başkanı Acar... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T14:49+0300
2022-02-03T14:58+0300
ücret
ekonomi
migros
carrefoursa
eylem
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Son zamanlarda alevlenen iş bırakma eylemlerine bir yenisi daha eklendi. Teklif edilen yüzde 8’lik zammı kabul etmeyen Migros Esenyurt Deposu’nun sendikalı işçileri iş bıraktı.Taşeron şirket Us Grup Patronu Veysel Cingöz’ün işyerindeki sendikal örgütlülüğü kırmak için başka illerden getirttiği işçilere kaldıkları lojmanlar üzerinden işe devam etmeleri yönünde baskı yapıldığı belirtilirken iş bırakma eylemlerine tüm işçilerin destek verdiği aktarıldı.'Bugün biz konuşacağız'Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası'nın (DGD-SEN) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Esenyurt Migros Depo’da ücreti kabul etmediğimizde bize kapıyı gösterenlere iş bırakma eylemimizle cevap veriyoruz, müdür yardımcısına da açıkça söylüyoruz: Biz işçi kürsümüzü kurduk. Bırakın bugün biz konuşalım. Biz konuşacağız” denildi.Sendika Genel Başkanı Neslihan Acar ise Carrefour Depo’daki işçilere dikkat çekerek, “Pandemi boyunca Migros, Carrefour ve tüm depolarda canımız pahasına çalıştık. Carrefour Depo’daki kardeşlerimiz de bizden haber bekliyor! Taleplerimizi karşılayın!” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220201/yemeksepetinde-dusuk-ucret-protestosu-5-bin-500-tl-net-maas-istiyoruz-1053342930.html
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ücret, migros, carrefoursa, eylem

Migros Depo çalışanları iş bıraktı: Carrefour Depo'daki kardeşlerimiz de bizden haber bekliyor

14:49 03.02.2022 (güncellendi: 14:58 03.02.2022)
© Twitter/DGD-SENİş bırakan Migros Esenyurt Depo çalışanları
İş bırakan Migros Esenyurt Depo çalışanları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© Twitter/DGD-SEN
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İstanbul’da Migros Esenyurt Deposu’nda çalışan DGD-SEN üyesi işçiler, asgari ücret dayatmasına karşı iş bırakma eylemi başlattı. DGD-SEN Genel Başkanı Acar, yaptığı açıklamada, “Carrefour Depo’daki kardeşlerimiz de bizden haber bekliyor” dedi.
Son zamanlarda alevlenen iş bırakma eylemlerine bir yenisi daha eklendi. Teklif edilen yüzde 8’lik zammı kabul etmeyen Migros Esenyurt Deposu’nun sendikalı işçileri iş bıraktı.
Taşeron şirket Us Grup Patronu Veysel Cingöz’ün işyerindeki sendikal örgütlülüğü kırmak için başka illerden getirttiği işçilere kaldıkları lojmanlar üzerinden işe devam etmeleri yönünde baskı yapıldığı belirtilirken iş bırakma eylemlerine tüm işçilerin destek verdiği aktarıldı.

'Bugün biz konuşacağız'

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası'nın (DGD-SEN) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Esenyurt Migros Depo’da ücreti kabul etmediğimizde bize kapıyı gösterenlere iş bırakma eylemimizle cevap veriyoruz, müdür yardımcısına da açıkça söylüyoruz: Biz işçi kürsümüzü kurduk. Bırakın bugün biz konuşalım. Biz konuşacağız” denildi.
Sendika Genel Başkanı Neslihan Acar ise Carrefour Depo’daki işçilere dikkat çekerek, “Pandemi boyunca Migros, Carrefour ve tüm depolarda canımız pahasına çalıştık. Carrefour Depo’daki kardeşlerimiz de bizden haber bekliyor! Taleplerimizi karşılayın!” dedi.
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