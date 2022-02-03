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Putin: Rusya ve Çin, uluslararası hukuk sistemindeki erozyonu önlemeye çalışıyor
https://tr.sputniknews.com/20220203/putin-rusya-ve-cin-uluslararasi-hukuk-sistemindeki-erozyonu-onlemeye-calisiyor-1053410505.html
Putin: Rusya ve Çin, uluslararası hukuk sistemindeki erozyonu önlemeye çalışıyor
Putin: Rusya ve Çin, uluslararası hukuk sistemindeki erozyonu önlemeye çalışıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesi ve Çin'in BM tüzüğüne dayanan uluslararası hukuk sistemindeki erozyonu önlemeye çalıştığını söyledi. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-03T02:35+0300
vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in başkenti Pekin'e düzenleyeceği ziyaretin acil uluslararası meselelerin tartışılması için önemli olduğunu belirtti.Putin'in açıklamalarından satır başları şöyle:
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vladimir putin

Putin: Rusya ve Çin, uluslararası hukuk sistemindeki erozyonu önlemeye çalışıyor

02:19 03.02.2022 (güncellendi: 02:35 03.02.2022)
© SputnikRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© Sputnik
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesi ve Çin'in BM tüzüğüne dayanan uluslararası hukuk sistemindeki erozyonu önlemeye çalıştığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in başkenti Pekin'e düzenleyeceği ziyaretin acil uluslararası meselelerin tartışılması için önemli olduğunu belirtti.
Putin'in açıklamalarından satır başları şöyle:
Rusya ve Çin, BM tüzüğüne dayalı uluslararası hukuk sistemindeki erozyonu önlemeye çalışıyor.
(Rus aşılarının Çin'de üretimi hakkında) Bu işbirliğinin büyümesini ve güçlenmesini bekliyoruz.
Rusya ve Çin, uluslararası ticaret konularında birbiriyle uyumlu konumlarda.
Rusya ve Çin, yerel para birimiyle ödemeleri artırarak yaptırımların olumsuz etkilerini en aza indirecek mekanizmalar oluşturuyor.
Rusya ve Çin, mevcut uluslararası koşullarda istikrar sağlayıcı önemli bir rol oynuyor ve ilişkiler sisteminin demokratikleştirilmesine katkıda bulunuyor.
Rusya, Uluslararası Ay İstasyonu projesini hayata geçirerek Çin ile uzay alanında işbirliğini geliştirmeyi umut ediyor.
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