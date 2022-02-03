https://tr.sputniknews.com/20220203/putin-rusya-ve-cin-uluslararasi-hukuk-sistemindeki-erozyonu-onlemeye-calisiyor-1053410505.html

Putin: Rusya ve Çin, uluslararası hukuk sistemindeki erozyonu önlemeye çalışıyor

Putin: Rusya ve Çin, uluslararası hukuk sistemindeki erozyonu önlemeye çalışıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesi ve Çin'in BM tüzüğüne dayanan uluslararası hukuk sistemindeki erozyonu önlemeye çalıştığını söyledi. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T02:19+0300

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vladimir putin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in başkenti Pekin'e düzenleyeceği ziyaretin acil uluslararası meselelerin tartışılması için önemli olduğunu belirtti.Putin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

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2022

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vladimir putin