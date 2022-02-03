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https://tr.sputniknews.com/20220203/safak-mahmutyazicioglu-cinayeti-11-supheli-yeniden-ek-gozalti-suresi-icin-adliyeye-sevk-edildi-1053438253.html
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: 11 şüpheli yeniden ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: 11 şüpheli yeniden ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi
İstanbul Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T17:53+0300
2022-02-03T17:54+0300
türkiye
şafak mahmutyazıcıoğlu
cinayet
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Sunucu Ece Erken’in eşi ve Beşiktaş kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.Cinayetin ardından zanlıların yakalanması için çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 11 kişiyi gözaltına almış, gözaltı süreleri biten 11 şüpheli için geçtiğimiz pazartesi günü 4 gün ek gözaltı süresi daha verilmişti.Ek gözaltı sürelerinin tamamlanmasının üzerine şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından yeniden ek gözaltı süresi için Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220128/emniyetten-safak-mahmutyazicioglu-cinayeti-aciklamasi-tetigi-ceken-tespit-edildi-1053220940.html
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şafak mahmutyazıcıoğlu, cinayet

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: 11 şüpheli yeniden ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi

17:53 03.02.2022 (güncellendi: 17:54 03.02.2022)
© İHAŞafak Mahmutyazıcıoğlu
Şafak Mahmutyazıcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© İHA
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İstanbul Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edildi.
Sunucu Ece Erken’in eşi ve Beşiktaş kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Cinayetin ardından zanlıların yakalanması için çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 11 kişiyi gözaltına almış, gözaltı süreleri biten 11 şüpheli için geçtiğimiz pazartesi günü 4 gün ek gözaltı süresi daha verilmişti.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
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Emniyet'ten Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti açıklaması: Tetiği çeken tespit edildi
28 Ocak, 08:01
Ek gözaltı sürelerinin tamamlanmasının üzerine şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından yeniden ek gözaltı süresi için Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi.
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