https://tr.sputniknews.com/20220203/safak-mahmutyazicioglu-cinayeti-11-supheli-yeniden-ek-gozalti-suresi-icin-adliyeye-sevk-edildi-1053438253.html

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: 11 şüpheli yeniden ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: 11 şüpheli yeniden ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi

İstanbul Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T17:53+0300

2022-02-03T17:53+0300

2022-02-03T17:54+0300

türkiye

şafak mahmutyazıcıoğlu

cinayet

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Sunucu Ece Erken’in eşi ve Beşiktaş kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.Cinayetin ardından zanlıların yakalanması için çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 11 kişiyi gözaltına almış, gözaltı süreleri biten 11 şüpheli için geçtiğimiz pazartesi günü 4 gün ek gözaltı süresi daha verilmişti.Ek gözaltı sürelerinin tamamlanmasının üzerine şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından yeniden ek gözaltı süresi için Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220128/emniyetten-safak-mahmutyazicioglu-cinayeti-aciklamasi-tetigi-ceken-tespit-edildi-1053220940.html

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şafak mahmutyazıcıoğlu, cinayet