https://tr.sputniknews.com/20220203/washington-buyukelcisi-antonov-guvenlik-konusunda-rusya-icin-temel-sorunun-ne-oldugunu-acikladi-1053412136.html
Washington Büyükelçisi Antonov, güvenlik konusunda Rusya için temel sorunun ne olduğunu açıkladı
Washington Büyükelçisi Antonov, güvenlik konusunda Rusya için temel sorunun ne olduğunu açıkladı
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rusya için güvenlik konusundakki temel sorunun NATO ülkelerinin kendi güvenliklerini Rusya'yı zayıflatarak... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T05:15+0300
2022-02-03T05:15+0300
2022-02-03T05:15+0300
dünya
abd
rusya
anatoliy antonov
güvenlik garantileri
nato
diyalog
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Newsweek dergisine demeç veren Antonov, güvenlik garantileriyle ilgili Rusya ile ABD ve NATO arasında devam eden diyalog sürecini anlattı.ABD'li meslektaşlarının muğlak bir dil tercih etmesi ve güvenlik garantileri konusundaki müzakereleri kapalı kapılar ardında yürütme arzusu nedeniyle, kamuoyunda sürecin hangi aşamada olduğuna dair yanlış bir algı oluştuğunu belirtti.Rusya'nın tekliflerini ABD ve NATO'ya 15 Aralık'ta sunduğunu ve 17 Aralık'ta kamuoyuna duyurduğunu, 26 Ocak'ta yazılı yanıtları aldığını anımsatan Antonov, "Şu anda bize sunulan belgeleri ilgili kurumlar arasında analiz ediyoruz. Analiz sonuçları Devlet Başkanı Putin'e iletilecek ve Putin, diyaloğun sürdürülüp sürdürülmeyeceğine karar verecek" ifadelerini kullandı.'ABD ve NATO'nun yanıtları, Moskova'da coşku yaratmadı'ABD ve NATO'nun verdiği yanıtların Moskova'da büyük bir coşku yaratmadığının altını çizen Antonov, Washington'un ikincil öneme sahip konulara yoğunlaştığını kaydetti.Antonov, Rusya için ana sorunun NATO ülkelerinin kendi güvenliklerini Rusya'yı zayıflatarak pekiştirmeleri olduğunu vurgulayarak, "Bundan dolayı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'a mektup göndererek bölünmez güvenlik mutabakatlarının gönüllü olarak yerine getirilmesinde ısrarcı olduğumuzu iletti" diye konuştu.'ABD'nin üstlediği yükümlülükleri teyit etmesini istiyoruz'ABD'nin daha önce üstlendiği yükümlülükleri teyit etmesini istediklerini kaydeden Antonov, aksi halde ABD ve müttefiklerinden yükümlülüklerine neden bağlı kalmadıklarına dair açıklama bekledikleri ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220202/nato-ittifakin-guneydogusunda-ek-birlikler-konuslandirmayi-planliyor-1053402211.html
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abd, rusya, anatoliy antonov, güvenlik garantileri, nato, diyalog
Washington Büyükelçisi Antonov, güvenlik konusunda Rusya için temel sorunun ne olduğunu açıkladı
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rusya için güvenlik konusundakki temel sorunun NATO ülkelerinin kendi güvenliklerini Rusya'yı zayıflatarak pekiştirmeleri olduğunu vurguladı. ABD ve NATO'nun yanıtlarının Moskova'da coşku yaratmadığını ifade etti.
Newsweek dergisine demeç veren Antonov, güvenlik garantileriyle ilgili Rusya ile ABD ve NATO arasında devam eden diyalog sürecini anlattı.
ABD'li meslektaşlarının muğlak bir dil tercih etmesi ve güvenlik garantileri konusundaki müzakereleri kapalı kapılar ardında yürütme arzusu nedeniyle, kamuoyunda sürecin hangi aşamada olduğuna dair yanlış bir algı oluştuğunu belirtti.
Rusya'nın tekliflerini ABD ve NATO'ya 15 Aralık'ta sunduğunu ve 17 Aralık'ta kamuoyuna duyurduğunu, 26 Ocak'ta yazılı yanıtları aldığını anımsatan Antonov, "Şu anda bize sunulan belgeleri ilgili kurumlar arasında analiz ediyoruz. Analiz sonuçları Devlet Başkanı Putin'e iletilecek ve Putin, diyaloğun sürdürülüp sürdürülmeyeceğine karar verecek" ifadelerini kullandı.
'ABD ve NATO'nun yanıtları, Moskova'da coşku yaratmadı'
ABD ve NATO'nun verdiği yanıtların Moskova'da büyük bir coşku yaratmadığının altını çizen Antonov, Washington'un ikincil öneme sahip konulara yoğunlaştığını kaydetti.
Antonov, Rusya için ana sorunun NATO ülkelerinin kendi güvenliklerini Rusya'yı zayıflatarak pekiştirmeleri olduğunu vurgulayarak, "Bundan dolayı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'a mektup göndererek bölünmez güvenlik mutabakatlarının gönüllü olarak yerine getirilmesinde ısrarcı olduğumuzu iletti" diye konuştu.
'ABD'nin üstlediği yükümlülükleri teyit etmesini istiyoruz'
ABD'nin daha önce üstlendiği yükümlülükleri teyit etmesini istediklerini kaydeden Antonov, aksi halde ABD ve müttefiklerinden yükümlülüklerine neden bağlı kalmadıklarına dair açıklama bekledikleri ifade etti.