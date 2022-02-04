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Almanya'da riskli gruplar için 4. doz aşı tavsiye edildi
Almanya'da riskli gruplar için 4. doz aşı tavsiye edildi
Almanya'da, Daimi Aşı Komisyonu (STIKO), riskli gruplara ve sağlık alanında çalışanlara dördüncü doz Kovid-19 aşısını tavsiye etti. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T05:35+0300
2022-02-04T05:35+0300
koronavirüs
koronavirüs
almanya
koronavirüs aşısı
hatırlatma dozu
robert koch enstitüsü
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Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamada, STIKO'nun, 70 yaşın üstündekilere, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlara, bağışıklık yetersizliği olan 5 yaşından büyüklere ve sağlık alanında çalışanlara 2. hatırlatıcı doz aşı yaptırmalarını önerdiği belirtildi.Açıklamada, riskli gruplarda yer alanların, 1. hatırlatıcı doz uygulandıktan en erken 3 ay sonra, sağlık alanında çalışanların da en erken 6 ay sonra 2. hatırlatıcı dozu yaptırabilecekleri ifade edildi.Mevcut verilerde birinci hatırlatıcı dozun Omicron varyantına karşı korumasının birkaç ay içinde azaldığının görüldüğü aktarılan açıklamada, ağır Kovid-19 seyrinin riskli olduğu 70 yaşın üzerindekiler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için bunun önemli olduğu kaydedildi.Açıklamada, 1. hatırlatma dozundan sonra Kovid-19 enfeksiyonunu geçirenlere ise 2. hatırlatıcı dozun tavsiye edilmediği vurgulandı.Nuvaxovid aşısı 18 yaşın üstündekilere önerildiAçıklamada ayrıca STIKO'nun, Novavax şirketinin geliştirdiği ve 20 Aralık 2021'den bu yana Avrupa Birliği'nde (AB) kullanım izni bulunan Nuvaxovid aşısını 18 yaşından büyüklere tavsiye ettiği bildirildi.En az 3 hafta arayla 2 doz Nuvaxovid aşısının yapılması istenilen açıklamada, bu aşının hamilelik ve emzirme döneminde kullanılmasının şu anda önerilmediği aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220130/almanyada-koronavirus-protestosu-cok-sayida-gozalti-1053273198.html
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koronavirüs, almanya, koronavirüs aşısı, hatırlatma dozu, robert koch enstitüsü

Almanya'da riskli gruplar için 4. doz aşı tavsiye edildi

05:35 04.02.2022
© REUTERS / Clodagh KilcoynePfizer - koronavirüs aşısı
Pfizer - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne
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Almanya'da, Daimi Aşı Komisyonu (STIKO), riskli gruplara ve sağlık alanında çalışanlara dördüncü doz Kovid-19 aşısını tavsiye etti.
Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamada, STIKO'nun, 70 yaşın üstündekilere, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlara, bağışıklık yetersizliği olan 5 yaşından büyüklere ve sağlık alanında çalışanlara 2. hatırlatıcı doz aşı yaptırmalarını önerdiği belirtildi.
Açıklamada, riskli gruplarda yer alanların, 1. hatırlatıcı doz uygulandıktan en erken 3 ay sonra, sağlık alanında çalışanların da en erken 6 ay sonra 2. hatırlatıcı dozu yaptırabilecekleri ifade edildi.
Mevcut verilerde birinci hatırlatıcı dozun Omicron varyantına karşı korumasının birkaç ay içinde azaldığının görüldüğü aktarılan açıklamada, ağır Kovid-19 seyrinin riskli olduğu 70 yaşın üzerindekiler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için bunun önemli olduğu kaydedildi.
Açıklamada, 1. hatırlatma dozundan sonra Kovid-19 enfeksiyonunu geçirenlere ise 2. hatırlatıcı dozun tavsiye edilmediği vurgulandı.

Nuvaxovid aşısı 18 yaşın üstündekilere önerildi

Açıklamada ayrıca STIKO'nun, Novavax şirketinin geliştirdiği ve 20 Aralık 2021'den bu yana Avrupa Birliği'nde (AB) kullanım izni bulunan Nuvaxovid aşısını 18 yaşından büyüklere tavsiye ettiği bildirildi.
En az 3 hafta arayla 2 doz Nuvaxovid aşısının yapılması istenilen açıklamada, bu aşının hamilelik ve emzirme döneminde kullanılmasının şu anda önerilmediği aktarıldı.
An anti-vaccine protester holds a poster reading I'm here because I am a critical citizen - Am I still allowed to do that without being perceived as right or enemy of the state, @MEDIA?? during a demonstration on January 26, 2022 in Berlin, while delegates of the Bundestag (lower house of parliament) are debating on plans to impose compulsory Covid-19 vaccinations. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
KORONAVİRÜS
Almanya’da koronavirüs protestosu: Çok sayıda gözaltı
30 Ocak, 03:36
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