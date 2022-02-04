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https://tr.sputniknews.com/20220204/apple-ve-spotify-rusyada-ofis-acti-1053488888.html
Apple ve Spotify, Rusya'da ofis açtı
Apple ve Spotify, Rusya'da ofis açtı
İrlanda tescilli Apple Distribution International şirketi ile İsveç tescilli Spotify AB şirketi, günlük kullanıcı sayısı 500 bini aşan yabancı bilişim... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T22:07+0300
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dünya
apple
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rusya
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Teknoloji devleti Apple ve Spotify, yasal zorunluluğu yerine getirerek Rusya'da ofis açtı.Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, Apple ve Spotify şirketlerinin 'Rusya’da şube, ofis veya tüzel kişilik açma yükümlülüğünü yerine getirdiği' ifade edildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Temmuz 2021 tarihinde, günlük kullanıcı sayısı 500 bini aşan yabancı bilişim şirketlerine ülkede temsilci bulundurma zorunluluğu getiren yasa tasarısını imzalamıştı.
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apple, spotify, rusya, ofis

Apple ve Spotify, Rusya'da ofis açtı

22:07 04.02.2022
© Fotoğraf : PixabayAkıllı telefon-iPhone
Akıllı telefon-iPhone - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© Fotoğraf : Pixabay
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İrlanda tescilli Apple Distribution International şirketi ile İsveç tescilli Spotify AB şirketi, günlük kullanıcı sayısı 500 bini aşan yabancı bilişim şirketlerine ülkede temsilci bulundurma zorunluluğu kapsamında Rusya'da ofis açtı.
Teknoloji devleti Apple ve Spotify, yasal zorunluluğu yerine getirerek Rusya'da ofis açtı.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, Apple ve Spotify şirketlerinin 'Rusya’da şube, ofis veya tüzel kişilik açma yükümlülüğünü yerine getirdiği' ifade edildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Temmuz 2021 tarihinde, günlük kullanıcı sayısı 500 bini aşan yabancı bilişim şirketlerine ülkede temsilci bulundurma zorunluluğu getiren yasa tasarısını imzalamıştı.
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