https://tr.sputniknews.com/20220204/apple-ve-spotify-rusyada-ofis-acti-1053488888.html

Apple ve Spotify, Rusya'da ofis açtı

Apple ve Spotify, Rusya'da ofis açtı

İrlanda tescilli Apple Distribution International şirketi ile İsveç tescilli Spotify AB şirketi, günlük kullanıcı sayısı 500 bini aşan yabancı bilişim... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T22:07+0300

2022-02-04T22:07+0300

2022-02-04T22:07+0300

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Teknoloji devleti Apple ve Spotify, yasal zorunluluğu yerine getirerek Rusya'da ofis açtı.Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, Apple ve Spotify şirketlerinin 'Rusya’da şube, ofis veya tüzel kişilik açma yükümlülüğünü yerine getirdiği' ifade edildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Temmuz 2021 tarihinde, günlük kullanıcı sayısı 500 bini aşan yabancı bilişim şirketlerine ülkede temsilci bulundurma zorunluluğu getiren yasa tasarısını imzalamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211224/rusyadan-yasakli-icerikleri-silmeyen-googlea-rekor-para-cezasi--1052089052.html

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apple, spotify, rusya, ofis