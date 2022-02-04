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Aracın bozulan cam koluna matkaplı çözüm: 'Toros'a otomatik cam sistemi yaptım'
Aracın bozulan cam koluna matkaplı çözüm: 'Toros'a otomatik cam sistemi yaptım'
Erzurum’da aracının cam kolu bozulan bir kişi, kırılan kol yerine şarjlı matkap kullandı. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T12:46+0300
2022-02-04T12:46+0300
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Erzurum’un Uzundere ilçesinde yaşayan Taner Sarı, 1989 model Toros aracının cam kolu kırılınca soğuk havada açık olan camını kapatamadı. Bunun üzerine pense ile camını kapatmaya çalışan Sarı bunda çözüm bulamayınca aracında bulunan şarjlı matkap ile camı kapatmayı denedi. O anları cep telefonu ile kaydeden Sarı, sosyal medya hesaplarından bu anları paylaştı.Bulduğu çözümü anlatan Taner Sarı, kış mevsiminde açık kalan camına acil bir çözüm ararken bu fikri bulduğunu ifade ederek, “Toros'a otomatik cam sistemi yaptım. Bu araç 1989 model dolayısıyla araçta parça kırılmaları yaşanabiliyor. Dün aracımın cam kolu kırıldı. Açık vaziyette kaldı. Kış mevsimini yaşıyoruz. Acilen çözüm üretmem gerekiyordu. Ben de öncelikle pense ile denedim. Uğraştım ama olmadı. Sonra şarjlı matkap fikri aklıma geldi ve denedim. Güzel bir çözüm oldu” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220203/ocakta-en-cok-satilan-otomotiv-markalari-belli-oldu-fiat-ve-renault-markalari-basta-geliyor-1053423287.html
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türkiye, erzurum, otomobil, toros, tamir

Aracın bozulan cam koluna matkaplı çözüm: 'Toros'a otomatik cam sistemi yaptım'

12:46 04.02.2022
© İHA / SEFA TETİKAracın bozulan cam koluna matkaplı çözüm: 'Toros'a otomatik cam sistemi yaptım'
Aracın bozulan cam koluna matkaplı çözüm: 'Toros'a otomatik cam sistemi yaptım' - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© İHA / SEFA TETİK
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Erzurum’da aracının cam kolu bozulan bir kişi, kırılan kol yerine şarjlı matkap kullandı.
Erzurum’un Uzundere ilçesinde yaşayan Taner Sarı, 1989 model Toros aracının cam kolu kırılınca soğuk havada açık olan camını kapatamadı. Bunun üzerine pense ile camını kapatmaya çalışan Sarı bunda çözüm bulamayınca aracında bulunan şarjlı matkap ile camı kapatmayı denedi. O anları cep telefonu ile kaydeden Sarı, sosyal medya hesaplarından bu anları paylaştı.
Bulduğu çözümü anlatan Taner Sarı, kış mevsiminde açık kalan camına acil bir çözüm ararken bu fikri bulduğunu ifade ederek, “Toros'a otomatik cam sistemi yaptım. Bu araç 1989 model dolayısıyla araçta parça kırılmaları yaşanabiliyor. Dün aracımın cam kolu kırıldı. Açık vaziyette kaldı. Kış mevsimini yaşıyoruz. Acilen çözüm üretmem gerekiyordu. Ben de öncelikle pense ile denedim. Uğraştım ama olmadı. Sonra şarjlı matkap fikri aklıma geldi ve denedim. Güzel bir çözüm oldu” dedi.
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