https://tr.sputniknews.com/20220204/boris-johnsonin-batan-gemisini-birbiri-ardina-terk-eden-danisman-sayisi-5e-cikti-1053472009.html

Boris Johnson'ın batan gemisini birbiri ardına terk eden danışman sayısı 5'e çıktı

Boris Johnson'ın batan gemisini birbiri ardına terk eden danışman sayısı 5'e çıktı

Halka sıkı kapanma dayatırken başbakanlığı parti mekanına çevirdiğinin ortaya çıkması nedeniyle istifa baskısı ve partisinden bazı vekillerin güvensizlik oyu... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T14:30+0300

2022-02-04T14:30+0300

2022-02-04T15:43+0300

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birleşik krallık

boris johnson

istifa

danışman

anamuhalefet

işçi partisi

muhafazakar parti

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Britanya'da pandemi kapanmalarında yurttaşa ölüm döşeğindeki yakınlarıyla vedalaşmayı ve cenazeye katılımı bile yasaklarken başbakanlıkta parti üzerine parti verdiği ortaya çıkan Boris Johnson (BoJo), istifa etmeyi reddederken, başbakanlık yetkililerinin istifa dalgasıyla karşı karşıya. Downing Sokağı 10 Numara'da 'partygate' nedeniyle istifa eden 5. yetkili, 10 Numara Politika Birimi'nden Elena Narozanski oldu. Dün istifa eden 10 Numara Politika Birimi Direktörü Munira Mirza, İletişim Direktörü Jack Doyle, Başbakan'ın Kabineden Sorumlu Danışmanı Dan Rosenfield ve Johnson'ın Özel Kalem Müdürü Martin Reynolds'ın ardından bugün de 10 Numara Politika Birimi danışmanlarından Elena Narozanski 'partygate' nedeniyle görevi bırakacağını duyurdu. Başka istifalar bekleniyor1974 yılında kurulan 10 Numara Politika Birimi, Downing Sokağı 10 Numara'daki başbakanlıkta çalışan ve doğrudan başbakana tavsiyede bulunan seçkin danışmanlardan oluşan bir organ. Johnson'ın politika ekibinin önemli bir parçası olan Narozanski, başbakana kadınlar, eşitlik, kültür, medya, spor ve aşırılıkçılık konusunda özel danışmanlık yapıyordu. İktidardaki Muhafazakar Parti'ye yakın The Telegraph gazetesine göre, Mirza'nın yerine Politika Direktörü olacak Andrew Griffith, daha fazla istifayı göğüslemeye hazırlanıyor.'BoJo ya kendine çeki düzen vermeli ya da çekip gitmeliPartygate skandalı örtbas edilemeyecek hale gelince soruşturma görevi verilen üst düzey bürokrat Sue Gray'in raporunda, başbakanlık, 'ciddi liderlik ve muhakeme başarısızlıklarıyla' suçlandı.BBC Radyo 4'ün Today programına konuşan iktidardaki Muahafazakar Parti'nin milletvekili Huw Merriman, "Başbakan ya kendine çeki düzen vermeli ya da çekip gitmeli" dedi.'İstifalar, BoJo'nun başbakanlığa makyaj çabasının sonucu'BBC Breakfast programına konuşan Enerji Bakanı Greg Hands ise istifa dalgasını, 'başbakanın dizginleri ele aldığının kanıtı' olarak değerlendirdi. Hands, Sue Gray'in raporunda pandemi kurallarını çiğneyen partilere sert eleştiriler yöneltilmesi üzerine Johnson'ın başbakanlık operasyonunda bir silkelemeye gideceğini açıkça belirtmesinin ardından istifaların geldiğini söyledi. Görevden ayrılan danışmanlardan 3'ünün 'içkinizi yanınızda getirin' partisi için davetiye gönderen Reynolds dahil partilerde hazır bulunduğu belgelendi. Anamuhalefet liderine iftira kriziAncak Politika ve Strateji Direktörü Mirza, Başbakan Johnson'ın kendisinin istifasını talep eden anamuhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ı 'yalan yere suçlaması ve özür dilememesi nedeniyle istifa ettiğini' belirtti. BoJo, pazartesi günü anamuhalefet liderinin başsavcılık görevini yürüttüğü dönemde hakkında yüzlerce cinsel istismar suçlaması bulunan BBC sunucusu Jimmy Savile'i kovuşturmadığı yönünde iddialarda bulundu. Saville'in kadınlarla çocuklara saldıran seri cinsel istismarcı olduğu ölümünün ardından ortaya çıkmıştı. Tepkiler üzerine perşembe günü "Starmer'in bu kararlarla kişisel olarak hiçbir ilgisi olmadığını tamamen anlıyorum" diyen BoJo'nun özür dilemekten geri durması, Mirza'nın istifa açıklamasında eleştirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220126/kurallari-cigneyen-istifa-eder-diyen-bojodan-siz-istifa-edecek-misiniz-sorusuna-hayir-yaniti-1053150213.html

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