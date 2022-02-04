https://tr.sputniknews.com/20220204/dw-muhabirlerine-rusya-parlamentosuna-girisi-yasaklandi-1053451166.html

DW muhabirlerinin Rusya parlamentosuna girişi yasaklandı

DW muhabirlerinin Rusya parlamentosuna girişi yasaklandı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Volodin’in kararıyla, Deutsche Welle (DW) muhabirlerine Duma’ya girişinin yasaklandığı belirtildi. 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T00:03+0300

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Duma Basın Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Almanya’da RT DE televizyonunun yayının yasaklanmasına yanıt olarak Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin’in emriyle Alman televizyon ve radyo kurumu Deutsche Welle’nin gazetecilerine Devlet Duması’na erişiminin yasaklanması kararı alındı” ifadesine yer verildi.DW muhabirlerine ayrıca Duma’nın etkinliklerine akreditasyon verilmeyeceği bildirildi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, DW’nin Rusya’daki ofisinin kapatılacağını ve tüm muhabirlerinin akreditasyonunun iptal edileceğini duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220203/almanya-rusyanin-dw-yaptirimi-ikili-iliskilere-gerilim-katiyor-1053446822.html

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