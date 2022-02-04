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https://tr.sputniknews.com/20220204/dw-muhabirlerine-rusya-parlamentosuna-girisi-yasaklandi-1053451166.html
DW muhabirlerinin Rusya parlamentosuna girişi yasaklandı
DW muhabirlerinin Rusya parlamentosuna girişi yasaklandı
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Volodin’in kararıyla, Deutsche Welle (DW) muhabirlerine Duma’ya girişinin yasaklandığı belirtildi. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
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Duma Basın Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Almanya’da RT DE televizyonunun yayının yasaklanmasına yanıt olarak Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin’in emriyle Alman televizyon ve radyo kurumu Deutsche Welle’nin gazetecilerine Devlet Duması’na erişiminin yasaklanması kararı alındı” ifadesine yer verildi.DW muhabirlerine ayrıca Duma’nın etkinliklerine akreditasyon verilmeyeceği bildirildi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, DW’nin Rusya’daki ofisinin kapatılacağını ve tüm muhabirlerinin akreditasyonunun iptal edileceğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220203/almanya-rusyanin-dw-yaptirimi-ikili-iliskilere-gerilim-katiyor-1053446822.html
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russia today (rt), dw, duma, almanya

DW muhabirlerinin Rusya parlamentosuna girişi yasaklandı

00:03 04.02.2022
© AFP 2021 / Mladen ANTONOV  / Fotoğraf bankasına girDuma
Duma - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© AFP 2021 / Mladen ANTONOV
/
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Volodin’in kararıyla, Deutsche Welle (DW) muhabirlerine Duma’ya girişinin yasaklandığı belirtildi.
Duma Basın Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Almanya’da RT DE televizyonunun yayının yasaklanmasına yanıt olarak Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin’in emriyle Alman televizyon ve radyo kurumu Deutsche Welle’nin gazetecilerine Devlet Duması’na erişiminin yasaklanması kararı alındı” ifadesine yer verildi.
DW muhabirlerine ayrıca Duma’nın etkinliklerine akreditasyon verilmeyeceği bildirildi.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, DW’nin Rusya’daki ofisinin kapatılacağını ve tüm muhabirlerinin akreditasyonunun iptal edileceğini duyurmuştu.
Deutsche Welle (DW) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
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