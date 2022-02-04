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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220204/ingiliz-buyukelci-bronnert-moskova-ve-londra-istikrarsizlik-ve-tehdit-donemini-geride-birakmali-1053491312.html
İngiliz büyükelçi Bronnert: Moskova ve Londra, istikrarsızlık ve tehdit dönemini geride bırakmalı
İngiliz büyükelçi Bronnert: Moskova ve Londra, istikrarsızlık ve tehdit dönemini geride bırakmalı
İngiltere'nin Rusya Büyükelçisi Deborah Bronnert, Moskova ve Londra'nın şu anda bir istikrarsızlık ve tehdit dönemi yaşadığını, tarafların bunu geride... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T23:32+0300
2022-02-04T23:32+0300
ukrayna krizi
rusya
ingiltere
ukrayna
deborah bronnert
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İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronnert, Rusya ile İngiltere arasında gerilimli seyreden ilişkilere dair değerlendirmede bulundu.Moskova ve New York merkezli, Rusça yayın yapan RTVi'ye demeç veren RTVI televizyonuna demeç veren Bronnert, "Aslında ben, Rusya ve İngiltere vatandaşlarının çok sayıda ortak değere sahip olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, bizi birbirimize yaklaştırabilecek ve yaklaştırması gereken birçok şey var" dedi.Rusya ve İngiltere'nin şu anda istikrarsızlık ve tehdit döneminden geçtiğine dikkat çeken Bronnert, iki ülkenin bunu geride bırakması gerektiğini vurguladı.'Mümkün olan alanlarda işbirliğini sürdürmeye hazırız'Rusya'yla ilişkilerin İngiltere'nin görmek istediği düzeyde olmadığını söyleyen Bronnert, Londra'nın mümkün olan alanlarda Moskova'yla işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunun altını çizdi.'Ukrayna'ya savunma silahları sevk ediyoruz'Bronnert, bir soru üzerine İngiltere'nin Ukrayna'ya yaptığı silah tedarikinden bahsetti.Ukrayna'ya savunma silahları sevk ettiklerini savunan Bronnert, bunların yaklaşık 4 kilometre menzile sahip tanksavar füzeleri olduğunu kaydetti.İngiliz diplomat, Londra'nın söz konusu silahların Ukrayna'daki aşırı sağcıların eline geçmesinden endişe edip etmediği sorulduğundaysa "Londra, meşru şekilde faaliyet yürüten Ukrayna ordusuyla çalışıyor. Kime ve nasıl silah tedarik edildiğiyle ilgili yasal düzenlemelerimiz var" yanıtını verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220204/rusyadan-nato-ulkelerine-ukraynaya-askeri-destegi-kesme-cagrisi-1053483419.html
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rusya, ingiltere, ukrayna, deborah bronnert

İngiliz büyükelçi Bronnert: Moskova ve Londra, istikrarsızlık ve tehdit dönemini geride bırakmalı

23:32 04.02.2022
© REUTERS / Peter NichollsRusya - İngiltere - bayrak
Rusya - İngiltere - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / Peter Nicholls
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İngiltere'nin Rusya Büyükelçisi Deborah Bronnert, Moskova ve Londra'nın şu anda bir istikrarsızlık ve tehdit dönemi yaşadığını, tarafların bunu geride bırakması gerektiğini söyledi.
İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronnert, Rusya ile İngiltere arasında gerilimli seyreden ilişkilere dair değerlendirmede bulundu.
Moskova ve New York merkezli, Rusça yayın yapan RTVi'ye demeç veren RTVI televizyonuna demeç veren Bronnert, "Aslında ben, Rusya ve İngiltere vatandaşlarının çok sayıda ortak değere sahip olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, bizi birbirimize yaklaştırabilecek ve yaklaştırması gereken birçok şey var" dedi.
Rusya ve İngiltere'nin şu anda istikrarsızlık ve tehdit döneminden geçtiğine dikkat çeken Bronnert, iki ülkenin bunu geride bırakması gerektiğini vurguladı.

'Mümkün olan alanlarda işbirliğini sürdürmeye hazırız'

Rusya'yla ilişkilerin İngiltere'nin görmek istediği düzeyde olmadığını söyleyen Bronnert, Londra'nın mümkün olan alanlarda Moskova'yla işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunun altını çizdi.

'Ukrayna'ya savunma silahları sevk ediyoruz'

Bronnert, bir soru üzerine İngiltere'nin Ukrayna'ya yaptığı silah tedarikinden bahsetti.
Ukrayna'ya savunma silahları sevk ettiklerini savunan Bronnert, bunların yaklaşık 4 kilometre menzile sahip tanksavar füzeleri olduğunu kaydetti.
İngiliz diplomat, Londra'nın söz konusu silahların Ukrayna'daki aşırı sağcıların eline geçmesinden endişe edip etmediği sorulduğundaysa "Londra, meşru şekilde faaliyet yürüten Ukrayna ordusuyla çalışıyor. Kime ve nasıl silah tedarik edildiğiyle ilgili yasal düzenlemelerimiz var" yanıtını verdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
Ukrayna krizi
Rusya’dan NATO ülkelerine Ukrayna’ya askeri desteği kesme çağrısı
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