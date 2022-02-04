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Merkez Bankası: Enflasyona en yüksek katkı enerjiden geldi
Merkez Bankası: Enflasyona en yüksek katkı enerjiden geldi
Merkez Bankası, dün açıklanan ve yüzde 48'i aşan enflasyona ilişkin değerlendirmesini yayınladı. Değerlendirmede "Tüketici yıllık enflasyonundaki artış alt... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T10:44+0300
2022-02-04T10:44+0300
ekonomi
merkez bankası (mb)
ekonomi
enflasyon
zam
fiyat
enerji
türk lirası
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Merkez Bankası, dün yüzde 48'i aşan enflasyona ilişkin değerlendirmesini yayınladı. Yapılan değerlendirmede Ocak ayı enflasyonuna en yüksek katkının enerji fiyatlarındaki artıştan geldiği ifade edildi.Değerlendirmede gıda fiyatlarına ilişkin ise "Gıda yıllık enflasyonundaki yükseliş alt gruplar genelinde devam ederken, önceki dönemlerde nispeten daha ılımlı seyreden taze meyve ve sebze enflasyonu bu dönemde yüksek artış sergilemiştir" ifadeleri yer aldı.TCMB'nin enflasyon değerlendirmesi şöyle;
https://tr.sputniknews.com/20220203/kilicdaroglu-tuik-enflasyonu-yuzde-50nin-biraz-altinda-gostermis-nebati-bey-uzulmesin-diye-1053425798.html
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merkez bankası (mb), ekonomi, enflasyon, zam, fiyat, enerji, türk lirası

Merkez Bankası: Enflasyona en yüksek katkı enerjiden geldi

10:44 04.02.2022
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© AA
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Merkez Bankası, dün açıklanan ve yüzde 48'i aşan enflasyona ilişkin değerlendirmesini yayınladı. Değerlendirmede "Tüketici yıllık enflasyonundaki artış alt gruplar geneline yayılırken, bu gelişmeye en belirgin katkı enerji fiyatlarından gelmiştir" denildi.
Merkez Bankası, dün yüzde 48'i aşan enflasyona ilişkin değerlendirmesini yayınladı. Yapılan değerlendirmede Ocak ayı enflasyonuna en yüksek katkının enerji fiyatlarındaki artıştan geldiği ifade edildi.
Değerlendirmede gıda fiyatlarına ilişkin ise "Gıda yıllık enflasyonundaki yükseliş alt gruplar genelinde devam ederken, önceki dönemlerde nispeten daha ılımlı seyreden taze meyve ve sebze enflasyonu bu dönemde yüksek artış sergilemiştir" ifadeleri yer aldı.
TCMB'nin enflasyon değerlendirmesi şöyle;
"Tüketici yıllık enflasyonundaki artış alt gruplar geneline yayılırken, bu gelişmeye en
belirgin katkı enerji fiyatlarından gelmiştir. Ocak ayında döviz kurları istikrarlı bir görünüm sergilerken, emtia fiyatları Omikron varyantına bağlı gerileme sonrasında tekrar güçlü bir artış göstermiştir. Enerji enflasyonu, uluslararası petrol fiyatlarındaki artış ile elektrik, doğal gaz, şebeke suyu gibi yönetilen/yönlendirilen kalemlerdeki gelişmeler neticesinde önemli ölçüde yükselmiştir. Tüketici fiyatları üzerinde başta elektrik olmak üzere enerji maliyetlerindeki artışların ikincil etkilerinin de izlendiği değerlendirilmektedir. Gıda yıllık enflasyonundaki yükseliş alt gruplar genelinde devam ederken, önceki dönemlerde nispeten daha ılımlı seyreden taze meyve ve sebze enflasyonu bu dönemde yüksek artış sergilemiştir. Temel mal fiyatlarındaki artış eğilimi giyim dışı gruplarda daha belirgin olmak üzere sürmüştür. Hizmet enflasyonu ise ulaştırma, lokanta-otel, sağlık ve bakım-onarım alt grupları öncülüğünde yükselmiştir. Alkollü içecek ve tütün ürünleri fiyatlarındaki artışta özel tüketim vergisindeki gelişmelerin yansımaları izlenmiştir. Başta enerji ve metal olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarında sektörler geneline yayılan artışlar ile tedarik zincirlerindeki aksamalar neticesinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar sürmüştür. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları ve ana eğilimlerindeki yükseliş devam etmiştir"
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