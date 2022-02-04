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Rusya ve Belarus savaş uçakları göreceli düşmanın mevzilerini füzelerle vurdu
Rusya ve Belarus savaş uçakları göreceli düşmanın mevzilerini füzelerle vurdu
Rusya ve Belarus’un düzenlediği ortak tatbikata hazırlık kapsamında Birlik Devleti tepki kuvvetlerinin Brestskiy poligonunda bugün yapılan denetimi sırasında... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T02:14+0300
2022-02-04T02:14+0300
savunma
rusya
belarus
tatbikat
birlik
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Rusya ve Belarus’un düzenlediği, 9 Şubat’a kadar sürecek ortak tatbikata hazırlık kapsamında Birlik Devleti tepki kuvvetlerinin Brestskiy poligonunda bugün yapılan denetimi sırasında karma birlikler ve hava indirme birlikleri, topçu silahları ile muharebe atışları yaptı. Tatbikatlarda hava kuvvetlerinin saldırı uçakları da kullanıldı.Birlik Devleti tepki kuvvetlerinin denetiminde görev alan Rusya ve Belarus ordu birliklerine, Yak-130 ve Su-25 uçakları ile hava desteği sağlandı.Göreceli düşmanın tesislerine hava saldırısı düzenlemek amacıyla insansız hava araçları (İHA) kullanılarak havadan keşif gerçekleştirildi.Öncü hava gözetleyicisinin hedef belirlemelerine göre Yak-130 ve Su-25 uçakları, güdümsüz uçak füzeleriyle göreceli düşmanın teçhizatlarına ve insan gücüne hava saldırısı düzenledi.Tatbikatın bu etabında yerine getirilen savaş eğitimi görevlerini Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin izledi.
rusya
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rusya, belarus, tatbikat, birlik

Rusya ve Belarus savaş uçakları göreceli düşmanın mevzilerini füzelerle vurdu

02:14 04.02.2022
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Rusya ve Belarus’un düzenlediği ortak tatbikata hazırlık kapsamında Birlik Devleti tepki kuvvetlerinin Brestskiy poligonunda bugün yapılan denetimi sırasında karma birlikler ve hava indirme birlikleri, topçu silahları ile muharebe atışları yaptı. Tatbikatlarda hava kuvvetlerinin saldırı uçakları da kullanıldı.
Rusya ve Belarus’un düzenlediği, 9 Şubat’a kadar sürecek ortak tatbikata hazırlık kapsamında Birlik Devleti tepki kuvvetlerinin Brestskiy poligonunda bugün yapılan denetimi sırasında karma birlikler ve hava indirme birlikleri, topçu silahları ile muharebe atışları yaptı. Tatbikatlarda hava kuvvetlerinin saldırı uçakları da kullanıldı.
Birlik Devleti tepki kuvvetlerinin denetiminde görev alan Rusya ve Belarus ordu birliklerine, Yak-130 ve Su-25 uçakları ile hava desteği sağlandı.
Göreceli düşmanın tesislerine hava saldırısı düzenlemek amacıyla insansız hava araçları (İHA) kullanılarak havadan keşif gerçekleştirildi.
Öncü hava gözetleyicisinin hedef belirlemelerine göre Yak-130 ve Su-25 uçakları, güdümsüz uçak füzeleriyle göreceli düşmanın teçhizatlarına ve insan gücüne hava saldırısı düzenledi.
Tatbikatın bu etabında yerine getirilen savaş eğitimi görevlerini Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin izledi.
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