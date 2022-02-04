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Trump'ın 'duvarını' eleştiren Biden yönetimi, Meksika sınırına robot köpekler dikecek
Trump'ın 'duvarını' eleştiren Biden yönetimi, Meksika sınırına robot köpekler dikecek
ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Meksika sınırının izlenmesi için Gümrük ve Sınır Devriyesine 'Otomatik Kara Gözetleme Araçları' olarak tanımlanan bir robot köpek... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T12:18+0300
2022-02-04T12:18+0300
dünya
abd
robot
meksika
meksika duvarı
abd-meksika sınırı
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ABD merkezli üretici Ghost Robotics tarafından geliştirilen robot köpekler, herhangi bir silah sistemine sahip olmayacak.Ancak, 2020'de ABD ordusu, askeri üslerde devriye gezmek için köpek üreticisi Ghost Robotics ile birlikte çalışırken, şirket köpeklerinin yaklaşık 4.000 fit uzaklıktaki hedeflere ulaşabilecek silahlı bir versiyonunu oluşturmak için silah üreticisi SWORD International ile işbirliği yaptı.Sınır devriyesinde kullanılacak silahsız modeller, kameralar ve diğer sensör cihazlarıyla donatılırken, önceden belirlenmiş bir çevrede devriye gezmek için otonom olarak serbest bırakıldıkları 'nöbet görevinde' test edildi. Konut binalarını aramayı da içeren test çalışmaları, 'potansiyel olarak düşmanca kişiler tarafından karşılanmayı simüle eden bir senaryo' içeriyor.Dört ayaklı robotik nöbetçiler, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer de dahil olmak üzere her türlü kamera (termal, gece görüşü vb.) veya sensör ile donatılabilir. Yapılan açıklamaya göre ayrıca, robotlar radyo, wi-fi, GPS veya 'başka yollarla' kontrol edilebilecek. Bu özellikler, robot köpeklerin 'hacklenebileceğine' ilişkin endişeleri de gündeme getirdi.Öte yandan, tanıtım toplantısında söz konusu robotlar 'insanın veya yetkililerin en iyi arkadaşı' olarak nitelendirildi ve teknik özellikleri tanıtılırken 'pençe' gibi veterinerlik terimleri kullanıldı.
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abd, robot, meksika, meksika duvarı, abd-meksika sınırı

Trump'ın 'duvarını' eleştiren Biden yönetimi, Meksika sınırına robot köpekler dikecek

12:18 04.02.2022
© TwitterABD Ordusu - robot köpek
ABD Ordusu - robot köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© Twitter
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ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Meksika sınırının izlenmesi için Gümrük ve Sınır Devriyesine 'Otomatik Kara Gözetleme Araçları' olarak tanımlanan bir robot köpek paketi teklif etti. Sınırı gözlemesi planlanan robotlar, 'insanın en iyi dostu' olarak tarif edildi.
ABD merkezli üretici Ghost Robotics tarafından geliştirilen robot köpekler, herhangi bir silah sistemine sahip olmayacak.
Ancak, 2020'de ABD ordusu, askeri üslerde devriye gezmek için köpek üreticisi Ghost Robotics ile birlikte çalışırken, şirket köpeklerinin yaklaşık 4.000 fit uzaklıktaki hedeflere ulaşabilecek silahlı bir versiyonunu oluşturmak için silah üreticisi SWORD International ile işbirliği yaptı.
Sınır devriyesinde kullanılacak silahsız modeller, kameralar ve diğer sensör cihazlarıyla donatılırken, önceden belirlenmiş bir çevrede devriye gezmek için otonom olarak serbest bırakıldıkları 'nöbet görevinde' test edildi.
Konut binalarını aramayı da içeren test çalışmaları, 'potansiyel olarak düşmanca kişiler tarafından karşılanmayı simüle eden bir senaryo' içeriyor.
Dört ayaklı robotik nöbetçiler, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer de dahil olmak üzere her türlü kamera (termal, gece görüşü vb.) veya sensör ile donatılabilir. Yapılan açıklamaya göre ayrıca, robotlar radyo, wi-fi, GPS veya 'başka yollarla' kontrol edilebilecek. Bu özellikler, robot köpeklerin 'hacklenebileceğine' ilişkin endişeleri de gündeme getirdi.
Öte yandan, tanıtım toplantısında söz konusu robotlar 'insanın veya yetkililerin en iyi arkadaşı' olarak nitelendirildi ve teknik özellikleri tanıtılırken 'pençe' gibi veterinerlik terimleri kullanıldı.
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