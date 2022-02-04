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https://tr.sputniknews.com/20220204/tu-160m-arkasindaki-hedefleri-vurabilen-ilk-ucak-olacak-1053481908.html
‘Tu-160M, arkasındaki hedefleri vurabilen ilk uçak olacak’
‘Tu-160M, arkasındaki hedefleri vurabilen ilk uçak olacak’
Modernize edilen Tu-160M stratejik bombardıman uçağının, ters yönde fırlatılan füzelere sahip, yani arkasında bulunan hedefleri vurabilen dünyanın ilk savaş... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T18:19+0300
2022-02-04T18:19+0300
dünya
tu-160m
rusya
uçak
modernizasyon
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Rusya uçak endüstrisindeki kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Yeniden üretilen ilk Tu-160M’de arka arama radarı kuruldu. Bu radar uçağa, ters yönde fırlatılan füzeleri kullanma fırsatını verecek. Havadan havaya füzeleri, uçağın kuyruk kısmında yer alan bu radar sayesinde, Tu-160M’in arkasında bulunan hedefleri vuracak” ifadesini kullandı.Kaynak, Tu-160M gibi ağır bombardıman uçaklarının manevra yeteneğinin kısıtlı olduğu ve düşmanın bulunduğu yöne dönmekte zorlandıkları için böyle teknolojilere ihtiyacı olduğunu kaydetti.Modernize edilen Tu-160M uçağı ilk uçuşunu geçen ocak ayında gerçekleştirmişti.
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tu-160m, rusya, uçak, modernizasyon

‘Tu-160M, arkasındaki hedefleri vurabilen ilk uçak olacak’

18:19 04.02.2022
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Fotoğraf bankasına girTu-95MS
Tu-95MS - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Modernize edilen Tu-160M stratejik bombardıman uçağının, ters yönde fırlatılan füzelere sahip, yani arkasında bulunan hedefleri vurabilen dünyanın ilk savaş uçağı olabileceği belirtildi.
Rusya uçak endüstrisindeki kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Yeniden üretilen ilk Tu-160M’de arka arama radarı kuruldu. Bu radar uçağa, ters yönde fırlatılan füzeleri kullanma fırsatını verecek. Havadan havaya füzeleri, uçağın kuyruk kısmında yer alan bu radar sayesinde, Tu-160M’in arkasında bulunan hedefleri vuracak” ifadesini kullandı.
Kaynak, Tu-160M gibi ağır bombardıman uçaklarının manevra yeteneğinin kısıtlı olduğu ve düşmanın bulunduğu yöne dönmekte zorlandıkları için böyle teknolojilere ihtiyacı olduğunu kaydetti.
Modernize edilen Tu-160M uçağı ilk uçuşunu geçen ocak ayında gerçekleştirmişti.
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