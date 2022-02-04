‘Tu-160M, arkasındaki hedefleri vurabilen ilk uçak olacak’

Rusya uçak endüstrisindeki kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Yeniden üretilen ilk Tu-160M’de arka arama radarı kuruldu. Bu radar uçağa, ters yönde fırlatılan füzeleri kullanma fırsatını verecek. Havadan havaya füzeleri, uçağın kuyruk kısmında yer alan bu radar sayesinde, Tu-160M’in arkasında bulunan hedefleri vuracak” ifadesini kullandı.Kaynak, Tu-160M gibi ağır bombardıman uçaklarının manevra yeteneğinin kısıtlı olduğu ve düşmanın bulunduğu yöne dönmekte zorlandıkları için böyle teknolojilere ihtiyacı olduğunu kaydetti.Modernize edilen Tu-160M uçağı ilk uçuşunu geçen ocak ayında gerçekleştirmişti.
Modernize edilen Tu-160M stratejik bombardıman uçağının, ters yönde fırlatılan füzelere sahip, yani arkasında bulunan hedefleri vurabilen dünyanın ilk savaş uçağı olabileceği belirtildi.
Rusya uçak endüstrisindeki kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Yeniden üretilen ilk Tu-160M’de arka arama radarı kuruldu. Bu radar uçağa, ters yönde fırlatılan füzeleri kullanma fırsatını verecek. Havadan havaya füzeleri, uçağın kuyruk kısmında yer alan bu radar sayesinde, Tu-160M’in arkasında bulunan hedefleri vuracak” ifadesini kullandı.
Kaynak, Tu-160M gibi ağır bombardıman uçaklarının manevra yeteneğinin kısıtlı olduğu ve düşmanın bulunduğu yöne dönmekte zorlandıkları için böyle teknolojilere ihtiyacı olduğunu kaydetti.
Modernize edilen Tu-160M uçağı ilk uçuşunu geçen ocak ayında gerçekleştirmişti.