ABD’nin gönderdiği ek güçlerin ilk grubu Polonya’ya ulaştı

Haberde, “Rzeszow yakınlarındaki Jasionka Üssü’ne Polonya’ya konuşlandırılacak 82. Hava İndirme Birliği’nden ilk Amerikan askerlerinin olduğu uçak iniş yaptı” ifadeleri kullanıldı.Dün ABD’ye ait sekiz uçakla daha gelişmiş düzeydeki bir grup Amerikan askerlerinin karşılamak için bölgeye hareket etmişti. Grubun görevi, gönderilen yeni askerlere materyal ve teknik destek sunmak.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Romanya'ya 1000, Almanya ve Polonya'ya da 2 bin olmak üzere toplam 3 bin askeri, sevk edeceklerini bildirmişti.Washington ve Brüksel son aylarda Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını belirterek iddiaları reddediyor.Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ‘Rusya saldırganlığı’ ile ilgili iddiaların Rusya sınırlarındaki yabancı asker sayısının artırmak için kullanıldığını belirtiyor.
Leh Pap ajansı, ABD’nin Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırma kararı doğrultusunda gönderdiği askerlerin ilk grubunun Polonya’ya ulaştığını aktardı.
Haberde, “Rzeszow yakınlarındaki Jasionka Üssü’ne Polonya’ya konuşlandırılacak 82. Hava İndirme Birliği’nden ilk Amerikan askerlerinin olduğu uçak iniş yaptı” ifadeleri kullanıldı.
Dün ABD’ye ait sekiz uçakla daha gelişmiş düzeydeki bir grup Amerikan askerlerinin karşılamak için bölgeye hareket etmişti. Grubun görevi, gönderilen yeni askerlere materyal ve teknik destek sunmak.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Romanya'ya 1000, Almanya ve Polonya'ya da 2 bin olmak üzere toplam 3 bin askeri, sevk edeceklerini bildirmişti.
Washington ve Brüksel son aylarda Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını belirterek iddiaları reddediyor.
Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ‘Rusya saldırganlığı’ ile ilgili iddiaların Rusya sınırlarındaki yabancı asker sayısının artırmak için kullanıldığını belirtiyor.