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https://tr.sputniknews.com/20220205/antonov-sahte-bayrak-iddialari-ukraynanin-donbass-saldirisina-mazeret-yaratma-girisimi-olabilir-1053507083.html
Antonov: ‘Sahte bayrak’ iddiaları Ukrayna’nın Donbass saldırısına mazeret yaratma girişimi olabilir’
Antonov: ‘Sahte bayrak’ iddiaları Ukrayna’nın Donbass saldırısına mazeret yaratma girişimi olabilir’
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, ‘Sahte bayrak’ operasyonu iddialarıyla ilgili ‘sızıntıların’ yayınlanmasının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’a... 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T18:56+0300
2022-02-05T18:55+0300
dünya
rusya
anatoliy antonov
ukrayna
donbass
saldırı
abd
sızıntı
operasyon
iddia
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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Newsweek dergisine demecinde, Rusya'nın Ukrayna'ya ‘sahte bayrak’ operasyonu hazırladığında olduğuna dair asılsız iddiaların yayınlanmasının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne Donbass’a saldırı için mazeret yaratma girişimi olabileceğini dile getirdi.Antonov, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220204/abd-disisleri-sozcusu-ile-ap-muhabiri-arasinda-rusya-iddialari-hakkinda-kanitiniz-var-mi-polemigi-1053454519.html
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rusya, anatoliy antonov, ukrayna, donbass, saldırı, abd, sızıntı, operasyon, iddia, söylenti, ukrayna krizi

Antonov: ‘Sahte bayrak’ iddiaları Ukrayna’nın Donbass saldırısına mazeret yaratma girişimi olabilir’

18:56 05.02.2022
© SputnikAnatoliy Antonov
Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© Sputnik
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, ‘Sahte bayrak’ operasyonu iddialarıyla ilgili ‘sızıntıların’ yayınlanmasının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’a saldırı için mazeret yaratma girişimi olabileceğini belirtti.
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Newsweek dergisine demecinde, Rusya'nın Ukrayna'ya ‘sahte bayrak’ operasyonu hazırladığında olduğuna dair asılsız iddiaların yayınlanmasının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne Donbass’a saldırı için mazeret yaratma girişimi olabileceğini dile getirdi.
Antonov, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“ABD’nin Ukrayna'ya silah tedarikine yönelik mevcut eylemlerinin hatalı ve son derece tehlikeli olduğunu düşünüyoruz. Bununla ABD, Rusça konuşan nüfusu etnokratik bir devlette zulme uğrayan bir azınlığa dönüştürmek için her şeyi yapan Kiev'deki milliyetçi grubun elini güçlendiriyor. ABD'yi insanları saf yerine koyup oyun sahneleri hazırlamamaya çağırıyoruz. Rus operasyonlarıyla ilgili ‘sızıntıların’ yayınlanması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’a karşı olası operasyonlarına mazeret yaratma amacı taşıyor gibi görünüyor”
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
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