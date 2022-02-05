Antonov: ‘Sahte bayrak’ iddiaları Ukrayna’nın Donbass saldırısına mazeret yaratma girişimi olabilir’

“ABD’nin Ukrayna'ya silah tedarikine yönelik mevcut eylemlerinin hatalı ve son derece tehlikeli olduğunu düşünüyoruz. Bununla ABD, Rusça konuşan nüfusu etnokratik bir devlette zulme uğrayan bir azınlığa dönüştürmek için her şeyi yapan Kiev'deki milliyetçi grubun elini güçlendiriyor. ABD'yi insanları saf yerine koyup oyun sahneleri hazırlamamaya çağırıyoruz. Rus operasyonlarıyla ilgili ‘sızıntıların’ yayınlanması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’a karşı olası operasyonlarına mazeret yaratma amacı taşıyor gibi görünüyor”