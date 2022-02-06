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https://tr.sputniknews.com/20220206/70-yasindaki-adam-donarak-olmustu-valilik-sobanin-kurulu-oldugunu-ama-kullanilmadigini-acikladi-1053521672.html
70 yaşındaki adam donarak ölmüştü: Valilik 'sobanın kurulu olduğunu ama kullanılmadığını' açıkladı
70 yaşındaki adam donarak ölmüştü: Valilik 'sobanın kurulu olduğunu ama kullanılmadığını' açıkladı
Isparta Valiliği, Yalvaç ilçesinde yalnız yaşadığı ikametinde ölü bulunan kişinin evinde elektrik akımının faal olduğu ve kurulu sobasını kullanmadığının... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T10:51+0300
2022-02-06T10:51+0300
isparta
elektrik
valilik
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanan Isparta'da Yalvaç ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Ramazan Nazlı'nın evinde donarak öldüğü haberlerine üzerine Valilik'ten açıklama geldi. Açıklamaya göre Nazlı'nın tek başına yaşadığı, aklen malul olduğu ve komşularının yardımını kabul etmediğinin öğrenildi. İkamette yapılan incelemede elektrik akımının faal, sobanın da kurulu olmasına rağmen kullanılmadığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organlarında belirtilenin aksine ilimizde meydana gelen olumsuz hava koşullarından dolayı Yalvaç ilçemizde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanmamıştır. Şu anda ilçemizin tamamına elektrik enerjisi sağlanmaktadır. Şüpheli ölüm olayıyla ilgili adli ve idari inceleme titizlikle devam etmektedir."
https://tr.sputniknews.com/20220206/ispartada-yalniz-yasayan-ve-kimsesi-bulunmayan-70-yasindaki-adam-evinde-olu-bulundu-1053515754.html
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isparta, elektrik, valilik

70 yaşındaki adam donarak ölmüştü: Valilik 'sobanın kurulu olduğunu ama kullanılmadığını' açıkladı

10:51 06.02.2022
© AA / Isparta BelediyesiIsparta- Kar
Isparta- Kar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© AA / Isparta Belediyesi
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Isparta Valiliği, Yalvaç ilçesinde yalnız yaşadığı ikametinde ölü bulunan kişinin evinde elektrik akımının faal olduğu ve kurulu sobasını kullanmadığının tespit edildiği açıkladı.
Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanan Isparta'da Yalvaç ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Ramazan Nazlı'nın evinde donarak öldüğü haberlerine üzerine Valilik'ten açıklama geldi.
Açıklamaya göre Nazlı'nın tek başına yaşadığı, aklen malul olduğu ve komşularının yardımını kabul etmediğinin öğrenildi.
İkamette yapılan incelemede elektrik akımının faal, sobanın da kurulu olmasına rağmen kullanılmadığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organlarında belirtilenin aksine ilimizde meydana gelen olumsuz hava koşullarından dolayı Yalvaç ilçemizde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanmamıştır. Şu anda ilçemizin tamamına elektrik enerjisi sağlanmaktadır. Şüpheli ölüm olayıyla ilgili adli ve idari inceleme titizlikle devam etmektedir."
Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
TÜRKİYE
Isparta'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu: 70 yaşındaki adamın donarak öldüğü öğrenildi
01:21
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