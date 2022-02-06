https://tr.sputniknews.com/20220206/ak-partili-unal-kahramanmarastan-abdal-halil-aganin-selamini-soylemek-gerek-1053531921.html

AK Partili Ünal: Kahramanmaraş'tan Abdal Halil Ağa'nın selamını söylemek gerek

AK Partili Ünal: Kahramanmaraş'tan Abdal Halil Ağa'nın selamını söylemek gerek

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, "Öyle İngiliz büyükelçileri, ABD büyükelçileri ile görüşerek iktidar arayışında olanlara Kahramanmaraş'tan Abdal Halil Ağa'nın... 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T16:47+0300

2022-02-06T16:47+0300

2022-02-06T16:49+0300

mahir ünal

ekrem imamoğlu

jeff flake

büyükelçi

abd

ak parti

kahramanmaraş

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Kurtuluş Haftası etkinliklerine katılmak için Kahramanmaraş'a gelen AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, partisinin il teşkilatınca bir otelde düzenlenen Esnaf Odaları Buluşması programına katıldı. Türkiye'nin salgın sürecinden en güçlü ve pozitif ayrılan ülke olarak çıkacağına inandığını dile getiren Ünal, muhalefetin AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmekten başka bir projesi olmayan bir anlayışla hareket ettiğini söyledi. Ünal, hükümete "Suriye'de, Libya'da ne işiniz var?" diyenlerin ABD ve Rusya'ya bu soruyu bir kez olsun sormadığını, yumruklarını sıkıp 'katil polis' diyenlerin bir kez olsun 'katil PKK' diyemediğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

https://tr.sputniknews.com/20220131/abdnin-ankara-buyukelcisi-jeffry-flake-ibb-baskani-imamoglunu-ziyaret-etti-1053319606.html

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mahir ünal, ekrem imamoğlu, jeff flake, büyükelçi, abd, ak parti, kahramanmaraş