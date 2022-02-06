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https://tr.sputniknews.com/20220206/ak-partili-unal-kahramanmarastan-abdal-halil-aganin-selamini-soylemek-gerek-1053531921.html
AK Partili Ünal: Kahramanmaraş'tan Abdal Halil Ağa'nın selamını söylemek gerek
AK Partili Ünal: Kahramanmaraş'tan Abdal Halil Ağa'nın selamını söylemek gerek
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, "Öyle İngiliz büyükelçileri, ABD büyükelçileri ile görüşerek iktidar arayışında olanlara Kahramanmaraş'tan Abdal Halil Ağa'nın... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T16:47+0300
2022-02-06T16:49+0300
mahir ünal
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jeff flake
büyükelçi
abd
ak parti
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Kurtuluş Haftası etkinliklerine katılmak için Kahramanmaraş'a gelen AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, partisinin il teşkilatınca bir otelde düzenlenen Esnaf Odaları Buluşması programına katıldı. Türkiye'nin salgın sürecinden en güçlü ve pozitif ayrılan ülke olarak çıkacağına inandığını dile getiren Ünal, muhalefetin AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmekten başka bir projesi olmayan bir anlayışla hareket ettiğini söyledi. Ünal, hükümete "Suriye'de, Libya'da ne işiniz var?" diyenlerin ABD ve Rusya'ya bu soruyu bir kez olsun sormadığını, yumruklarını sıkıp 'katil polis' diyenlerin bir kez olsun 'katil PKK' diyemediğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:
https://tr.sputniknews.com/20220131/abdnin-ankara-buyukelcisi-jeffry-flake-ibb-baskani-imamoglunu-ziyaret-etti-1053319606.html
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mahir ünal, ekrem imamoğlu, jeff flake, büyükelçi, abd, ak parti, kahramanmaraş

AK Partili Ünal: Kahramanmaraş'tan Abdal Halil Ağa'nın selamını söylemek gerek

16:47 06.02.2022 (güncellendi: 16:49 06.02.2022)
© AA / İzzet MazıMahir Ünal
Mahir Ünal - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© AA / İzzet Mazı
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AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, "Öyle İngiliz büyükelçileri, ABD büyükelçileri ile görüşerek iktidar arayışında olanlara Kahramanmaraş'tan Abdal Halil Ağa'nın selamını söylemek gerekir" dedi.
Kurtuluş Haftası etkinliklerine katılmak için Kahramanmaraş'a gelen AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, partisinin il teşkilatınca bir otelde düzenlenen Esnaf Odaları Buluşması programına katıldı.
Türkiye'nin salgın sürecinden en güçlü ve pozitif ayrılan ülke olarak çıkacağına inandığını dile getiren Ünal, muhalefetin AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmekten başka bir projesi olmayan bir anlayışla hareket ettiğini söyledi.
Ünal, hükümete "Suriye'de, Libya'da ne işiniz var?" diyenlerin ABD ve Rusya'ya bu soruyu bir kez olsun sormadığını, yumruklarını sıkıp 'katil polis' diyenlerin bir kez olsun 'katil PKK' diyemediğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:
Biz gönlü, kalbi, yüreği bu ülkeden yana olan bu bayrağın altında yaşamaktan mutlu olan herkesle kardeşiz ama biz bu milletten azade dışarda iktidar arayanlarla da sonuna kadar savaşmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü bu bizim ekmeğimizle, aşımızla, çocuklarımızın geleceğiyle ilgili bir durum.
Burada artık siyaset yok. Mesele memleket meselesi olduğunda siyaseti bir kenara bırakırız. Kahramanmaraş bunun en güzel örneğidir. Düşünün İngilizler Maraş'ı işgal etmiş ve Fransızlara teslim edecek. Düğün dernek yok Abdal Halil Ağa ve avanesi düğün olmadığı için davul da çalamıyorlar. Sıkıntıları, güçlükleri var. Sıkıntı büyük böyle bir ortamda Hırlakyan (Ermeni temsilcisi) 'Al sana bir kese altın Fransızlar geliyor davul çal' diyor. Abdal Halil Ağa ise 'Efendi, değil bir kese altın davulun kasnağını altınla doldursan ben Müslüman kardeşimin böğrüne davul çalmam. Bu bahis din bahsidir' diyor.
İşte tavır budur, işte duruş budur. Bu ülkenin tavrı da duruşu da budur. Öyle İngiliz büyükelçileri, ABD büyükelçileri ile görüşerek iktidar arayışında olanlara Kahramanmaraş'tan Abdal Halil Ağa'nın selamını söylemek gerekir.
Ekrem İmamoğlu, Jeff Flake - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
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