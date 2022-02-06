https://tr.sputniknews.com/20220206/artvinde-bir-taksi-surucusu-yamactan-kopan-kayalardan-saniyelerle-kurtuldu-1053535054.html

Artvin'de bir taksi sürücüsü yamaçtan kopan kayalardan saniyelerle kurtuldu

Artvin'de bir taksi sürücüsü yamaçtan kopan kayalardan saniyelerle kurtuldu

Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen kaya düşmesi, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu. Bir taksi sürücüsü yamaçtan kopan kayalardan bir... 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T18:56+0300

2022-02-06T18:56+0300

2022-02-06T19:08+0300

türkiye

artvin

kaya

dağ

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Kemalpaşa ilçesi Liman köyü tünel mevkiisinde, akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları Karadeniz Sahil Yolu'na düştü.Karayolu bir süre araç trafiğine kapanırken, ihbarla gelen Karayolları ekipleri yola düşen kaya parçalarını kaldırdı. Yol, yapılan çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.Kaya parçalarının yola düştüğü anlar ise tünelin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir taksinin geçişinden saniyeler sonra kaya parçalarının yola düştüğü, arkadan gelen araçların ise ani fren yaparak durduğu yer aldı. Kaya parçalarının düşmeye devam ettiği yolda sürücülerin araçları ile geriye doğru kaçtığı anlar da görüntülere yansıdı.

https://tr.sputniknews.com/20220206/karadeniz-sahil-yolunda-ulasim-yola-dusen-kayalar-nedeniyle-aksadi-1053517852.html

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artvin, kaya, dağ