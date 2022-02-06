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Samsun'da Atatürk Anıtı'ndaki nöbet cumartesi günü de devam etti
Samsun'da Atatürk Anıtı'ndaki nöbet cumartesi günü de devam etti
Samsun'da 2 zanlının Atatürk Anıtı'nı halat bağlayarak çekmeye çalışmalarına tepki amacıyla vatandaşlar, anıt önünde bekleyişleri cumartesi günü de sürdü. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T04:31+0300
2022-02-06T04:33+0300
türkiye
atatürk
atatürk büstü
saldırı
samsun
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Atatürk Parkı'nda yer alan anıt önü ve çevresinde toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile çevre illerden gelen vatandaşların bekleyişi sürüyor.CHP Gençlik Kolları üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'ndan Atatürk Onur Anıtı'na kadar yürüyerek Atatürk posteri açtı.CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Kemal Özgür Kahraman, anıt önünde yaptığı açıklamada, CHP gençlik örgütleri olarak Samsun halkının onurlu duruşu, iradesiyle dayanışmaya geldiklerini söyledi.Kahraman, "Samsun halkının yurtseverliğine, Atatürk'e olan sevgisine sevgi katmaya geldik. Bu tür anıtlara daha önce de saldırılar oldu. Yakılmak, yıkılmak istendi ama bu milletin gönlünden Mustafa Kemal Atatürk sevgisini koparmayı başaramadılar. Bu milleti Atatürk'ün yolundan alıkoymayı başaramadılar" diye konuştu.Samsun'da 3 Şubat'ta Atatürk Anıtı'nı halat bağlayarak çekmeye çalıştıkları gerekçesiyle yakalanan B.F. ile C.F, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220204/samsunda-ataturk-anitina-halat-baglayan-iki-zanli-tutuklandi-1053467395.html
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atatürk, atatürk büstü, saldırı, samsun

Samsun'da Atatürk Anıtı'ndaki nöbet cumartesi günü de devam etti

04:31 06.02.2022 (güncellendi: 04:33 06.02.2022)
© DHAAtatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'nda nöbet
Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'nda nöbet - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© DHA
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Samsun'da 2 zanlının Atatürk Anıtı'nı halat bağlayarak çekmeye çalışmalarına tepki amacıyla vatandaşlar, anıt önünde bekleyişleri cumartesi günü de sürdü.
Atatürk Parkı'nda yer alan anıt önü ve çevresinde toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile çevre illerden gelen vatandaşların bekleyişi sürüyor.
CHP Gençlik Kolları üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'ndan Atatürk Onur Anıtı'na kadar yürüyerek Atatürk posteri açtı.
CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Kemal Özgür Kahraman, anıt önünde yaptığı açıklamada, CHP gençlik örgütleri olarak Samsun halkının onurlu duruşu, iradesiyle dayanışmaya geldiklerini söyledi.
Kahraman, "Samsun halkının yurtseverliğine, Atatürk'e olan sevgisine sevgi katmaya geldik. Bu tür anıtlara daha önce de saldırılar oldu. Yakılmak, yıkılmak istendi ama bu milletin gönlünden Mustafa Kemal Atatürk sevgisini koparmayı başaramadılar. Bu milleti Atatürk'ün yolundan alıkoymayı başaramadılar" diye konuştu.
Samsun'da 3 Şubat'ta Atatürk Anıtı'nı halat bağlayarak çekmeye çalıştıkları gerekçesiyle yakalanan B.F. ile C.F, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.
SAMSUN'DA ONUR ANITI'NA SALDIRAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI. (İHA/SAMSUN-İHA) - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
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Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldıran iki kişinin ifadeleri ortaya çıktı
4 Şubat, 13:12
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