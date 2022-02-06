Erzincan Belediyesi'nden 'ölü köpek videoları' ile ilgili açıklama: Bilgimiz dışında gerçekleşmiştir

"Kurumumuz, konuyla ilgili ivedi bir şekilde tahkikat ve araştırma işlemlerine başlamış olup konu bilgi ve kontrolümüz dışında gerçekleşmiş ve gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Erzincan Belediyesi olarak sokaktaki canlarımızın sağlığı, güvenliği bizler için son derece ehemmiyet taşımaktadır."