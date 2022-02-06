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https://tr.sputniknews.com/20220206/erzincan-belediyesinden-olu-kopek-videolari-ile-ilgili-aciklama-bilgimiz-disinda-gerceklesmistir-1053518174.html
Erzincan Belediyesi'nden 'ölü köpek videoları' ile ilgili açıklama: Bilgimiz dışında gerçekleşmiştir
Erzincan Belediyesi'nden 'ölü köpek videoları' ile ilgili açıklama: Bilgimiz dışında gerçekleşmiştir
'Sosyal medyadaki ölü köpek videoları' konusunda açıklama yapan Erzincan Belediyesi konunun bilgi ve kontrolleri dışında gerçekleştiğini bildirdi. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T03:58+0300
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türkiye
erzincan
köpek
hayvanlara işkence
video
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Erzincan Belediyesi, sosyal medyada yer alan 'ölü köpek videoları' konusunda açıklama yaptı.Sosyal medyada, sokak hayvanlarının kabul edilmesi mümkün olmayan görüntülerinin yer almasının derin üzüntü yarattığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:Sosyal medyada gündeme gelen videolarda, kent çöplüğü olduğu belirtilen alana siyah poşetler içinde atılmış ve üzeri kapatılmamış çok sayıda ölü köpek bulunuyor.
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erzincan, köpek, hayvanlara işkence, video

Erzincan Belediyesi'nden 'ölü köpek videoları' ile ilgili açıklama: Bilgimiz dışında gerçekleşmiştir

03:58 06.02.2022 (güncellendi: 04:01 06.02.2022)
© İHA / TUGAY GÖKTÜRK-AW506693Çorum'da ateşli silahla vurulan 3 köpekten 2'si öldü
Çorum'da ateşli silahla vurulan 3 köpekten 2'si öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© İHA / TUGAY GÖKTÜRK-AW506693
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'Sosyal medyadaki ölü köpek videoları' konusunda açıklama yapan Erzincan Belediyesi konunun bilgi ve kontrolleri dışında gerçekleştiğini bildirdi.
Erzincan Belediyesi, sosyal medyada yer alan 'ölü köpek videoları' konusunda açıklama yaptı.
Sosyal medyada, sokak hayvanlarının kabul edilmesi mümkün olmayan görüntülerinin yer almasının derin üzüntü yarattığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kurumumuz, konuyla ilgili ivedi bir şekilde tahkikat ve araştırma işlemlerine başlamış olup konu bilgi ve kontrolümüz dışında gerçekleşmiş ve gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Erzincan Belediyesi olarak sokaktaki canlarımızın sağlığı, güvenliği bizler için son derece ehemmiyet taşımaktadır."
Sosyal medyada gündeme gelen videolarda, kent çöplüğü olduğu belirtilen alana siyah poşetler içinde atılmış ve üzeri kapatılmamış çok sayıda ölü köpek bulunuyor.
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