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Irak: PKK'nın ülkedeki varlığı yasal değil
Irak: PKK'nın ülkedeki varlığı yasal değil
Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, PKK’nın Irak’taki varlığının yasal ve meşru olmadığını söyledi. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
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Araci, Irak resmi televizyon kanalına yaptığı açıklamada, PKK'nın ülkesindeki varlığına değindi.PKK'nın Irak’taki varlığının meşru ve yasal olmadığını vurgulayan Araci, “Irak hükümeti olarak bu konunun sonlandırılmasında kararlıyız.” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220202/msb-derik-sincar-ve-karacaktaki-teror-yuvalarina-karsi-kis-kartali-hava-harekati-icra-edildi-1053370584.html
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irak, pkk

Irak: PKK'nın ülkedeki varlığı yasal değil

23:55 06.02.2022
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Irak bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© AA
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Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, PKK’nın Irak’taki varlığının yasal ve meşru olmadığını söyledi.
Araci, Irak resmi televizyon kanalına yaptığı açıklamada, PKK'nın ülkesindeki varlığına değindi.
PKK'nın Irak’taki varlığının meşru ve yasal olmadığını vurgulayan Araci, “Irak hükümeti olarak bu konunun sonlandırılmasında kararlıyız.” ifadelerini kullandı.
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