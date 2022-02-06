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Irak: PKK'nın ülkedeki varlığı yasal değil
Irak: PKK'nın ülkedeki varlığı yasal değil
Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, PKK’nın Irak’taki varlığının yasal ve meşru olmadığını söyledi. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T23:55+0300
2022-02-06T23:55+0300
2022-02-06T23:55+0300
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Araci, Irak resmi televizyon kanalına yaptığı açıklamada, PKK'nın ülkesindeki varlığına değindi.PKK'nın Irak’taki varlığının meşru ve yasal olmadığını vurgulayan Araci, “Irak hükümeti olarak bu konunun sonlandırılmasında kararlıyız.” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220202/msb-derik-sincar-ve-karacaktaki-teror-yuvalarina-karsi-kis-kartali-hava-harekati-icra-edildi-1053370584.html
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Irak: PKK'nın ülkedeki varlığı yasal değil Abone ol
Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, PKK’nın Irak’taki varlığının yasal ve meşru olmadığını söyledi.
Araci, Irak resmi televizyon kanalına yaptığı açıklamada, PKK'nın ülkesindeki varlığına değindi.
PKK'nın Irak’taki varlığının meşru ve yasal olmadığını vurgulayan Araci,
“Irak hükümeti olarak bu konunun sonlandırılmasında kararlıyız.” ifadelerini kullandı.