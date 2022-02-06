Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220206/milli-egitim-bakani-ozer-yuz-yuze-egitim-kararlilikla-devam-edecek--1053532759.html
Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitim kararlılıkla devam edecek
Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitim kararlılıkla devam edecek
NTV yayınında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Önlemleri üst düzeyde uygulayarak süreci yöneteceğiz. Okulları kapatmak çözüm değil, yüz yüze eğitim... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T17:20+0300
2022-02-06T17:49+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı (meb)
yüz yüze eğitim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1052480435_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_12dfb6ff166b11f3c129de6dfa31c996.jpg
Milli Eğitim Bakanı Özer'in açıklamalarından satır başları şöyle:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1052480435_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_486f2775a98891562f05ab71540574c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
milli eğitim bakanlığı (meb), yüz yüze eğitim

Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitim kararlılıkla devam edecek

17:20 06.02.2022 (güncellendi: 17:49 06.02.2022)
© Fotoğraf : Milli Eğitim Bakanlığı / TwitterMahmut Özer
Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© Fotoğraf : Milli Eğitim Bakanlığı / Twitter
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
NTV yayınında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Önlemleri üst düzeyde uygulayarak süreci yöneteceğiz. Okulları kapatmak çözüm değil, yüz yüze eğitim kararlılıkla devam edecek. En az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 90" açıklaması yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Özer'in açıklamalarından satır başları şöyle:
Okulları kapatmak çözüm değil. Aynı kararlılıkla yüz yüze eğitim devam edecek.
Önlemleri üst düzeyde uygulayarak süreci yürüteceğiz. En az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 90.
Bursa'da iki tane meslek sitesinde hızlı antijen kiti testleri yapılıyor. Onaylanınca okullarda dağıtacağız. Umuyorum Sağlık Bakanlığı'nın ilgili destekleriyle okullarımızda hızlı antijen testleri kitleri kulanmaya başlayacağız.
Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgli üreçleri yönetirken, 60 yıllık bir deneyimden yaralandık. Eleştirileri haksız buluyorum. Milli Eğitim Şuraları, ülkedeki tüm STK'ların, öğretmenlerin ve eğitimle ilgili herkesin katılımına açık şeffa bir süreçte ilerledi. 3 Şubat'ta yasalaştı. Tüm paydaşların fikirleri alınarak hazırlandı.
Sözleşmeli öğretmen ve kadrolu öğretmen arasında bir ayrım yok. 3+1 kalmak suretiyle sözleşmeli öğretmenlerimize bazı haklar getirdik.
İyileştirme olabilmesi için yapıcı eleştirilerin olması gerekiyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda mevcut öğretmenlerin hiçbir hak kaybı olmadı. Hatta, yeni öğretmenler için bir iyileştirme söz konusudur.
Öğretmenler artık atandıktan sonra hemen derse girmeyecek. 1 sene sonunda şartları yerine getirenler kadroya geçecek.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce