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Zonguldak'ta çatı hasarı ve toprak kayması nedeniyle 38 konut boşaltıldı
Zonguldak'ta çatı hasarı ve toprak kayması nedeniyle 38 konut boşaltıldı
Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle çatı hasarı oluşan ve toprak kaymasından etkilenen 38 konut için boşaltma kararı alındığı bildirildi. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T18:21+0300
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Zonguldak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından 70 konutun çatı hasarı ve toprak kayması nedeniyle AFAD teknik ekibince incelendiği belirtildi.Çalışmaların ardından 3 konut hakkında kesin boşaltma kararı verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220202/zonguldakta-meydana-gelen-heyelanda-iki-evin-yolu-kapandi-evine-girmek-isteyenler-sokakta-kaldi-1053403445.html
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zonguldak, türkiye, heyelan

Zonguldak'ta çatı hasarı ve toprak kayması nedeniyle 38 konut boşaltıldı

18:21 06.02.2022
© İHA / SERTAÇ ÖZDEMİRZonguldak'ta çatı hasarı ve toprak kayması nedeniyle 38 konut boşaltıldı
Zonguldak'ta çatı hasarı ve toprak kayması nedeniyle 38 konut boşaltıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© İHA / SERTAÇ ÖZDEMİR
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Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle çatı hasarı oluşan ve toprak kaymasından etkilenen 38 konut için boşaltma kararı alındığı bildirildi.
Zonguldak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından 70 konutun çatı hasarı ve toprak kayması nedeniyle AFAD teknik ekibince incelendiği belirtildi.

Çalışmaların ardından 3 konut hakkında kesin boşaltma kararı verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"35 konuta geçici boşaltma ve 32 konuta da önlem alınması için ilgili belediyeler yazıyla bilgilendirilmiştir. Kesin ve geçici boşaltılan konutlardaki vatandaşlarımız, yakınlarının yanına ya da kamu misafirhanelerine yerleştirilmiştir, açıkta kalan vatandaşımız bulunmamaktadır. Ayrıca, kesin ve geçici boşaltma verilen 38 konuta hasarları oranında AFAD Başkanlığından ödenek talep edilmiştir."
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