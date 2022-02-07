https://tr.sputniknews.com/20220207/arkadasini-mayonez-yuzunden-olduren-adam-muebbet-hapis-cezasi-aldi-1053559066.html

Arkadaşını mayonez yüzünden öldüren adam müebbet hapis cezası aldı

Arkadaşını mayonez yüzünden öldüren adam müebbet hapis cezası aldı

ABD'nin Iowa eyaletinde bir adam, mayonez sebebiyle tartıştığı arkadaşını kamyonetle ezdiği için ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T14:36+0300

2022-02-07T14:36+0300

2022-02-07T14:38+0300

dünya

yemek

mayonez

kavga

arkadaş

cinayet

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ABD'de 17 Aralık 2020'de gecenin erken saatlerinde iki arkadaş bir barda alkol eşliğinde yemek yerken, Erlbacher'in arkadaşının yemeğine mayonez sıktığı öğrenildi. Mayonezi sevmeyen arkadaşının tepkisi sonucu öfkelenerek mekandan ayrılan Kristofer Erlbacher, kafeye giderken Caleb Solberg'in yakınlarını aradı ve evlerini ateşe vermekle tehdit etti.Pisgah'taki barda meydana gelen olayda, mekana tekrar gelen Erlbacher, kendisine ait olan kamyonu arkadaşının üzerine defalarca sürdü. Solberg'i kamyonuyla ezen adam, daha sonra iki kez daha gelip arkadaşının üzerinden kamyonuyla geçti.Daha sonra aracıyla Solberg'in kardeşi Craig Pryor'u hedef alan saldırgan, ona da çarparak olay yerinden uzaklaştı.Bölge Yargıcı Greg Steensland tarafından açıklanan kararda, Erlbacher'in Solberg'e ilk 'darbesinin' ölümcül olmadığı belirtildi.Mayonez tartışması sonrası arkadaşını öldüren saldırgan, Aralık 2021'de görülen duruşmanın ardından birinci derece cinayetten suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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yemek, mayonez, kavga, arkadaş, cinayet