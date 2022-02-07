Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
KVKK'dan veri ihlali nedeniyle Yemeksepeti'ne 1 milyon 900 bin lira ceza kesildi
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220207/arkadasini-mayonez-yuzunden-olduren-adam-muebbet-hapis-cezasi-aldi-1053559066.html
Arkadaşını mayonez yüzünden öldüren adam müebbet hapis cezası aldı
Arkadaşını mayonez yüzünden öldüren adam müebbet hapis cezası aldı
ABD'nin Iowa eyaletinde bir adam, mayonez sebebiyle tartıştığı arkadaşını kamyonetle ezdiği için ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T14:36+0300
2022-02-07T14:38+0300
dünya
yemek
mayonez
kavga
arkadaş
cinayet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053560795_0:44:990:601_1920x0_80_0_0_c164df4b4efee833d9b245f905e6198a.jpg
ABD'de 17 Aralık 2020'de gecenin erken saatlerinde iki arkadaş bir barda alkol eşliğinde yemek yerken, Erlbacher'in arkadaşının yemeğine mayonez sıktığı öğrenildi. Mayonezi sevmeyen arkadaşının tepkisi sonucu öfkelenerek mekandan ayrılan Kristofer Erlbacher, kafeye giderken Caleb Solberg'in yakınlarını aradı ve evlerini ateşe vermekle tehdit etti.Pisgah'taki barda meydana gelen olayda, mekana tekrar gelen Erlbacher, kendisine ait olan kamyonu arkadaşının üzerine defalarca sürdü. Solberg'i kamyonuyla ezen adam, daha sonra iki kez daha gelip arkadaşının üzerinden kamyonuyla geçti.Daha sonra aracıyla Solberg'in kardeşi Craig Pryor'u hedef alan saldırgan, ona da çarparak olay yerinden uzaklaştı.Bölge Yargıcı Greg Steensland tarafından açıklanan kararda, Erlbacher'in Solberg'e ilk 'darbesinin' ölümcül olmadığı belirtildi.Mayonez tartışması sonrası arkadaşını öldüren saldırgan, Aralık 2021'de görülen duruşmanın ardından birinci derece cinayetten suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220130/arkadasini-3lu-iliskide-sert-davrandigi-icin-oldurmus-1053277953.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053560795_0:0:976:732_1920x0_80_0_0_fc744d9507cc6b8ff12e98977fe4106d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yemek, mayonez, kavga, arkadaş, cinayet

Arkadaşını mayonez yüzünden öldüren adam müebbet hapis cezası aldı

14:36 07.02.2022 (güncellendi: 14:38 07.02.2022)
© Fotoğraf : Harrison Şerif Departmanı Arkadaşını mayonez yüzünden öldüren adam müebbet hapis cezası aldı
Arkadaşını mayonez yüzünden öldüren adam müebbet hapis cezası aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© Fotoğraf : Harrison Şerif Departmanı
Abone ol
ABD'nin Iowa eyaletinde bir adam, mayonez sebebiyle tartıştığı arkadaşını kamyonetle ezdiği için ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
ABD'de 17 Aralık 2020'de gecenin erken saatlerinde iki arkadaş bir barda alkol eşliğinde yemek yerken, Erlbacher'in arkadaşının yemeğine mayonez sıktığı öğrenildi. Mayonezi sevmeyen arkadaşının tepkisi sonucu öfkelenerek mekandan ayrılan Kristofer Erlbacher, kafeye giderken Caleb Solberg'in yakınlarını aradı ve evlerini ateşe vermekle tehdit etti.
Pisgah'taki barda meydana gelen olayda, mekana tekrar gelen Erlbacher, kendisine ait olan kamyonu arkadaşının üzerine defalarca sürdü. Solberg'i kamyonuyla ezen adam, daha sonra iki kez daha gelip arkadaşının üzerinden kamyonuyla geçti.
Daha sonra aracıyla Solberg'in kardeşi Craig Pryor'u hedef alan saldırgan, ona da çarparak olay yerinden uzaklaştı.
Bölge Yargıcı Greg Steensland tarafından açıklanan kararda, Erlbacher'in Solberg'e ilk 'darbesinin' ölümcül olmadığı belirtildi.
Mayonez tartışması sonrası arkadaşını öldüren saldırgan, Aralık 2021'de görülen duruşmanın ardından birinci derece cinayetten suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Arkadaşını 3’lü ilişkide sert davrandığı için öldürmüş - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
TÜRKİYE
Arkadaşını 3’lü ilişkide sert davrandığı için öldürmüş
30 Ocak, 12:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce