https://tr.sputniknews.com/20220207/ataturk-havalimaninda-kargo-ucuslari-sona-erdi-1053572889.html

Atatürk Havalimanı’nda kargo uçuşları sona erdi

Atatürk Havalimanı’nda kargo uçuşları sona erdi

Atatürk Havalimanı'na kargo uçuşları yapılmayacak. Şirketler operasyonlarını İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirecek. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T19:09+0300

2022-02-07T19:09+0300

2022-02-07T19:09+0300

türkiye

atatürk havalimanı

türk hava yolları

kargo

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Atatürk Havalimanı kargo uçuşlarına kapatıldı. Havayolu şirketleri operasyonlarını bugünden itibaren İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirecek.Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, şunları kaydetti:

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atatürk havalimanı, türk hava yolları, kargo