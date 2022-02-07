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https://tr.sputniknews.com/20220207/ataturk-havalimaninda-kargo-ucuslari-sona-erdi-1053572889.html
Atatürk Havalimanı’nda kargo uçuşları sona erdi
Atatürk Havalimanı’nda kargo uçuşları sona erdi
Atatürk Havalimanı'na kargo uçuşları yapılmayacak. Şirketler operasyonlarını İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirecek. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T19:09+0300
2022-02-07T19:09+0300
2022-02-07T19:09+0300
türkiye
atatürk havalimanı
türk hava yolları
kargo
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Atatürk Havalimanı kargo uçuşlarına kapatıldı. Havayolu şirketleri operasyonlarını bugünden itibaren İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirecek.Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, şunları kaydetti:
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atatürk havalimanı, türk hava yolları, kargo
Atatürk Havalimanı’nda kargo uçuşları sona erdi Abone ol
Atatürk Havalimanı'na kargo uçuşları yapılmayacak. Şirketler operasyonlarını İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirecek.
Atatürk Havalimanı kargo uçuşlarına kapatıldı. Havayolu şirketleri operasyonlarını bugünden itibaren İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirecek.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, şunları kaydetti:
"Kargo operasyonumuzu tümüyle İstanbul Havalimanından yapmaya başladık. İstanbul Havalimanındaki tam otomatik depolama kapasiteli SMARTIST kargo tesisimizde müşterilerimize kaliteli hizmet sunuyoruz."