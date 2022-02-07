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TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanı'nın 3.kez adaylıkla ilgili sorunu yok
TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanı'nın 3.kez adaylıkla ilgili sorunu yok
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanı'nın 3.kez adaylıkla ilgili sorunu yok. Zaten ikinci adaylığı. Tartışmalar bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Ben bu... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T11:36+0300
2022-02-07T12:03+0300
mustafa şentop
politika
seçim
recep tayyip erdoğan kapısı
adaylık
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Meclis Başkanı Şentop, TBMM'nin açılışının 102. yılı dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanlığı adaylık tartışmalarına değinen Şentop, "Cumhurbaşkanı'nın 3.kez adaylıkla ilgili sorunu yok. Hukuken hiç bir tartışma yoktur. 3 değil 2 kez adaylık söz konusudur. Hukuki boyutuyla ilgili olarak akademik çalışmayı ben yayınlayacağım. Bu konuda bir makale yayınlayacağım" diye konuştu. Şentop, "Hukuki sorun olmayacağını, tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. Öte yandan MHP lideri Bahçeli de bugün yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağı iddiasının hiçbir temeli yok" açıklaması yapmıştı. HDP'li Kaya'ya tepkiŞentop, HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın Twitter hesabından yaptığı 'Dilerim geçmiş olmasın' paylaşımına ilişkin, "Siyasetçilerin büyük çoğunluğu siyasi partilerin genel başkanları yapılması gerekeni yaptı. Böyle bir ortamda kendini bilmezlerin yaptığı açıklamalar insanlıkla bağdaşmamaktadır" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220207/bahceli-cumhurbaskani-erdoganin-tekrar-aday-olamayacagi-iddiasinin-hicbir-temeli-yok-1053546642.html
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mustafa şentop, seçim, recep tayyip erdoğan kapısı, adaylık

TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanı'nın 3.kez adaylıkla ilgili sorunu yok

11:36 07.02.2022 (güncellendi: 12:03 07.02.2022)
© AA / Arif Hüdaverdi YamanTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10. Toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10. Toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanı'nın 3.kez adaylıkla ilgili sorunu yok. Zaten ikinci adaylığı. Tartışmalar bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Ben bu konuda bir makale yayınlayacağım" dedi.
Meclis Başkanı Şentop, TBMM'nin açılışının 102. yılı dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanlığı adaylık tartışmalarına değinen Şentop, "Cumhurbaşkanı'nın 3.kez adaylıkla ilgili sorunu yok. Hukuken hiç bir tartışma yoktur. 3 değil 2 kez adaylık söz konusudur. Hukuki boyutuyla ilgili olarak akademik çalışmayı ben yayınlayacağım. Bu konuda bir makale yayınlayacağım" diye konuştu.
Şentop, "Hukuki sorun olmayacağını, tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
Öte yandan MHP lideri Bahçeli de bugün yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağı iddiasının hiçbir temeli yok" açıklaması yapmıştı.
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
POLİTİKA
Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına engel yok
09:05

HDP'li Kaya'ya tepki

Şentop, HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın Twitter hesabından yaptığı 'Dilerim geçmiş olmasın' paylaşımına ilişkin, "Siyasetçilerin büyük çoğunluğu siyasi partilerin genel başkanları yapılması gerekeni yaptı. Böyle bir ortamda kendini bilmezlerin yaptığı açıklamalar insanlıkla bağdaşmamaktadır" dedi.
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