https://tr.sputniknews.com/20220207/bmm-baskani-sentop-cumhurbaskaninin-3kez-adaylikla-ilgili-sorunu-yok-1053550824.html

TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanı'nın 3.kez adaylıkla ilgili sorunu yok

TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanı'nın 3.kez adaylıkla ilgili sorunu yok

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanı'nın 3.kez adaylıkla ilgili sorunu yok. Zaten ikinci adaylığı. Tartışmalar bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Ben bu... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T11:36+0300

2022-02-07T11:36+0300

2022-02-07T12:03+0300

mustafa şentop

politika

seçim

recep tayyip erdoğan kapısı

adaylık

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Meclis Başkanı Şentop, TBMM'nin açılışının 102. yılı dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanlığı adaylık tartışmalarına değinen Şentop, "Cumhurbaşkanı'nın 3.kez adaylıkla ilgili sorunu yok. Hukuken hiç bir tartışma yoktur. 3 değil 2 kez adaylık söz konusudur. Hukuki boyutuyla ilgili olarak akademik çalışmayı ben yayınlayacağım. Bu konuda bir makale yayınlayacağım" diye konuştu. Şentop, "Hukuki sorun olmayacağını, tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. Öte yandan MHP lideri Bahçeli de bugün yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağı iddiasının hiçbir temeli yok" açıklaması yapmıştı. HDP'li Kaya'ya tepkiŞentop, HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın Twitter hesabından yaptığı 'Dilerim geçmiş olmasın' paylaşımına ilişkin, "Siyasetçilerin büyük çoğunluğu siyasi partilerin genel başkanları yapılması gerekeni yaptı. Böyle bir ortamda kendini bilmezlerin yaptığı açıklamalar insanlıkla bağdaşmamaktadır" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220207/bahceli-cumhurbaskani-erdoganin-tekrar-aday-olamayacagi-iddiasinin-hicbir-temeli-yok-1053546642.html

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mustafa şentop, seçim, recep tayyip erdoğan kapısı, adaylık