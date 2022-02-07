https://tr.sputniknews.com/20220207/bu-takimin-hocasi-olmak-kolay-degil-demisti-yeni-malatyasporda-sumudica-ile-yollar-ayrildi-1053554203.html

'Bu takımın hocası olmak kolay değil' demişti: Yeni Malatyaspor'da Sumudica ile yollar ayrıldı

'Bu takımın hocası olmak kolay değil' demişti: Yeni Malatyaspor'da Sumudica ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig’de son sırada yer alan Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T12:20+0300

2022-02-07T12:20+0300

2022-02-07T12:26+0300

marius sumudica

spor

yeni malatyaspor

teknik direktör

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Geçen Ekim ayında Romanya’nın CFR Cluj takımından Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’un başına gelen 50 yaşındaki Rumen teknik adam Marius Sumudica ile alınan kötü sonuçların ardından karşılıklı olarak sözleşmelerin feshedildiği açıklandı.Sumudica yönetiminde 14 maça çıkan Yeni Malatyaspor, 2 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı. Sumudica yönetiminde 12 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Yeni Malatyaspor, ligde 16 puanla son sırada yer alarak küme düşme adaylarının başında yer aldı.Sumudica, geçtiğimiz günlerde Antalya kampında yaptığı açıklamada, Yeni Malatyaspor’a geldiği için pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211008/marius-sumudica-yeni-malatyasporda-1049645863.html

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marius sumudica, yeni malatyaspor, teknik direktör