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https://tr.sputniknews.com/20220207/bu-takimin-hocasi-olmak-kolay-degil-demisti-yeni-malatyasporda-sumudica-ile-yollar-ayrildi-1053554203.html
'Bu takımın hocası olmak kolay değil' demişti: Yeni Malatyaspor'da Sumudica ile yollar ayrıldı
'Bu takımın hocası olmak kolay değil' demişti: Yeni Malatyaspor'da Sumudica ile yollar ayrıldı
Spor Toto Süper Lig’de son sırada yer alan Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T12:20+0300
2022-02-07T12:26+0300
marius sumudica
spor
yeni malatyaspor
teknik direktör
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Geçen Ekim ayında Romanya’nın CFR Cluj takımından Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’un başına gelen 50 yaşındaki Rumen teknik adam Marius Sumudica ile alınan kötü sonuçların ardından karşılıklı olarak sözleşmelerin feshedildiği açıklandı.Sumudica yönetiminde 14 maça çıkan Yeni Malatyaspor, 2 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı. Sumudica yönetiminde 12 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Yeni Malatyaspor, ligde 16 puanla son sırada yer alarak küme düşme adaylarının başında yer aldı.Sumudica, geçtiğimiz günlerde Antalya kampında yaptığı açıklamada, Yeni Malatyaspor’a geldiği için pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211008/marius-sumudica-yeni-malatyasporda-1049645863.html
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marius sumudica, yeni malatyaspor, teknik direktör

'Bu takımın hocası olmak kolay değil' demişti: Yeni Malatyaspor'da Sumudica ile yollar ayrıldı

12:20 07.02.2022 (güncellendi: 12:26 07.02.2022)
© İHAMarius Sumudica
Marius Sumudica - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© İHA
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Spor Toto Süper Lig’de son sırada yer alan Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
Geçen Ekim ayında Romanya’nın CFR Cluj takımından Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’un başına gelen 50 yaşındaki Rumen teknik adam Marius Sumudica ile alınan kötü sonuçların ardından karşılıklı olarak sözleşmelerin feshedildiği açıklandı.
Sumudica yönetiminde 14 maça çıkan Yeni Malatyaspor, 2 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı. Sumudica yönetiminde 12 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Yeni Malatyaspor, ligde 16 puanla son sırada yer alarak küme düşme adaylarının başında yer aldı.
Sumudica, geçtiğimiz günlerde Antalya kampında yaptığı açıklamada, Yeni Malatyaspor’a geldiği için pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.
Marius Sumudica, Adil Gevrek - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
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Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor'da
8 Ekim 2021, 15:12
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