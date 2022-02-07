Chelsea'nin kalecisi Edouard Mendy tarihe geçti

Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük kuran Senegal tarihinde ilk kez AFCON şampiyonu oldu. Maçta Senegal kalesini koruyan Edouard Mendy tarihe geçti.29 yaşındaki başarılı eldiven, hem Afrika Uluslar Kupası finalinde hem de Şampiyonlar Ligi'nde kalesini gole kapatan ilk kaleci olma başarısını elde etti.2014 yılında kulüpsüz kalan ve işsizlik maaşıyla geçinen Mendy, 2020'de Chelsea'ye transfer olduktan sonra dünyanın en iyi kalecilerinden biri olmayı başardı. Geçen sezon takımıyla Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Mendy, daha önce Cherbourgh, Marsilya, Stade Reims, Rennes takımlarında da forma giydi.
Afrika Uluslar Kupası (AFCON)'nda ilk kez şampiyon olan Senegal'de kaleci Edouard Mendy, Şampiyonlar Ligi ve Afrika Uluslar Kupası finallerinde kalesini gole tamamen kapatan ilk kaleci olarak tarihe geçti.
Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük kuran Senegal tarihinde ilk kez AFCON şampiyonu oldu. Maçta Senegal kalesini koruyan Edouard Mendy tarihe geçti.
29 yaşındaki başarılı eldiven, hem Afrika Uluslar Kupası finalinde hem de Şampiyonlar Ligi'nde kalesini gole kapatan ilk kaleci olma başarısını elde etti.
2014 yılında kulüpsüz kalan ve işsizlik maaşıyla geçinen Mendy, 2020'de Chelsea'ye transfer olduktan sonra dünyanın en iyi kalecilerinden biri olmayı başardı. Geçen sezon takımıyla Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Mendy, daha önce Cherbourgh, Marsilya, Stade Reims, Rennes takımlarında da forma giydi.