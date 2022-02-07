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Chelsea'nin kalecisi Edouard Mendy tarihe geçti
Chelsea'nin kalecisi Edouard Mendy tarihe geçti
Afrika Uluslar Kupası (AFCON)'nda ilk kez şampiyon olan Senegal'de kaleci Edouard Mendy, Şampiyonlar Ligi ve Afrika Uluslar Kupası finallerinde kalesini gole... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T15:10+0300
2022-02-07T15:10+0300
spor
mendy
senegal
kaleci
chelsea
chelsea fc
afrika uluslar kupası
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Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük kuran Senegal tarihinde ilk kez AFCON şampiyonu oldu. Maçta Senegal kalesini koruyan Edouard Mendy tarihe geçti.29 yaşındaki başarılı eldiven, hem Afrika Uluslar Kupası finalinde hem de Şampiyonlar Ligi'nde kalesini gole kapatan ilk kaleci olma başarısını elde etti.2014 yılında kulüpsüz kalan ve işsizlik maaşıyla geçinen Mendy, 2020'de Chelsea'ye transfer olduktan sonra dünyanın en iyi kalecilerinden biri olmayı başardı. Geçen sezon takımıyla Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Mendy, daha önce Cherbourgh, Marsilya, Stade Reims, Rennes takımlarında da forma giydi.
https://tr.sputniknews.com/20220125/kamerunla-karsilasan-komorlarda-kaleci-krizi-sol-bek-oyuncusu-kaleye-gecti-1053095112.html
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mendy, senegal, kaleci, chelsea, chelsea fc, afrika uluslar kupası

Chelsea'nin kalecisi Edouard Mendy tarihe geçti

15:10 07.02.2022
© AFP 2021Chelsea'nin kalecisi Edouard Mendy tarihe geçti
Chelsea'nin kalecisi Edouard Mendy tarihe geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AFP 2021
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Afrika Uluslar Kupası (AFCON)'nda ilk kez şampiyon olan Senegal'de kaleci Edouard Mendy, Şampiyonlar Ligi ve Afrika Uluslar Kupası finallerinde kalesini gole tamamen kapatan ilk kaleci olarak tarihe geçti.
Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük kuran Senegal tarihinde ilk kez AFCON şampiyonu oldu. Maçta Senegal kalesini koruyan Edouard Mendy tarihe geçti.
29 yaşındaki başarılı eldiven, hem Afrika Uluslar Kupası finalinde hem de Şampiyonlar Ligi'nde kalesini gole kapatan ilk kaleci olma başarısını elde etti.
2014 yılında kulüpsüz kalan ve işsizlik maaşıyla geçinen Mendy, 2020'de Chelsea'ye transfer olduktan sonra dünyanın en iyi kalecilerinden biri olmayı başardı. Geçen sezon takımıyla Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Mendy, daha önce Cherbourgh, Marsilya, Stade Reims, Rennes takımlarında da forma giydi.
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Kamerun'la karşılaşan Komorlar'da kaleci krizi: Sol bek oyuncusu kaleye geçti
25 Ocak, 09:41
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