https://tr.sputniknews.com/20220207/chelseanin-kalecisi-edouard-mendy-tarihe-gecti-1053562263.html

Chelsea'nin kalecisi Edouard Mendy tarihe geçti

Chelsea'nin kalecisi Edouard Mendy tarihe geçti

Afrika Uluslar Kupası (AFCON)'nda ilk kez şampiyon olan Senegal'de kaleci Edouard Mendy, Şampiyonlar Ligi ve Afrika Uluslar Kupası finallerinde kalesini gole... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T15:10+0300

2022-02-07T15:10+0300

2022-02-07T15:10+0300

spor

mendy

senegal

kaleci

chelsea

chelsea fc

afrika uluslar kupası

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Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük kuran Senegal tarihinde ilk kez AFCON şampiyonu oldu. Maçta Senegal kalesini koruyan Edouard Mendy tarihe geçti.29 yaşındaki başarılı eldiven, hem Afrika Uluslar Kupası finalinde hem de Şampiyonlar Ligi'nde kalesini gole kapatan ilk kaleci olma başarısını elde etti.2014 yılında kulüpsüz kalan ve işsizlik maaşıyla geçinen Mendy, 2020'de Chelsea'ye transfer olduktan sonra dünyanın en iyi kalecilerinden biri olmayı başardı. Geçen sezon takımıyla Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Mendy, daha önce Cherbourgh, Marsilya, Stade Reims, Rennes takımlarında da forma giydi.

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mendy, senegal, kaleci, chelsea, chelsea fc, afrika uluslar kupası