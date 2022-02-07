https://tr.sputniknews.com/20220207/emine-erdogan-durumumuz-iyi-seyrediyor--varliginizi-bilmek-bize-guc-veriyor-1053574958.html

Emine Erdoğan: Durumumuz iyi seyrediyor, varlığınızı bilmek bize güç veriyor

Emine Erdoğan: Durumumuz iyi seyrediyor, varlığınızı bilmek bize güç veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan kendisinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T19:59+0300

2022-02-07T19:59+0300

2022-02-07T20:02+0300

emine erdoğan

koronavirüs

recep tayyip erdoğan kapısı

türkiye

açıklama

sağlık

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kendisinin ve eşinin Kovid-19 karantina sürecine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor" dedi.Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor" ifadelerini kullandı.Erdoğan, bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten devlet başkanları ve eşlerine, yabancı misyon şeflerine, siyasetçilere, sanatçılara, basın mensuplarına hem ülkede hem de dünyanın çeşitli yerlerinde dualarını esirgemeyen tüm dostlarına canıgönülden teşekkür etti.

https://tr.sputniknews.com/20220206/cumhurbaskani-erdogan-ben-istirahatlere-pek-alisik-degilim-1053538709.html

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emine erdoğan, koronavirüs, recep tayyip erdoğan kapısı, açıklama, sağlık