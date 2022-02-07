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https://tr.sputniknews.com/20220207/emine-erdogan-durumumuz-iyi-seyrediyor--varliginizi-bilmek-bize-guc-veriyor-1053574958.html
Emine Erdoğan: Durumumuz iyi seyrediyor, varlığınızı bilmek bize güç veriyor
Emine Erdoğan: Durumumuz iyi seyrediyor, varlığınızı bilmek bize güç veriyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan kendisinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T19:59+0300
2022-02-07T20:02+0300
emine erdoğan
koronavirüs
recep tayyip erdoğan kapısı
türkiye
açıklama
sağlık
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kendisinin ve eşinin Kovid-19 karantina sürecine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor" dedi.Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor" ifadelerini kullandı.Erdoğan, bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten devlet başkanları ve eşlerine, yabancı misyon şeflerine, siyasetçilere, sanatçılara, basın mensuplarına hem ülkede hem de dünyanın çeşitli yerlerinde dualarını esirgemeyen tüm dostlarına canıgönülden teşekkür etti.
https://tr.sputniknews.com/20220206/cumhurbaskani-erdogan-ben-istirahatlere-pek-alisik-degilim-1053538709.html
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emine erdoğan, koronavirüs, recep tayyip erdoğan kapısı, açıklama, sağlık

Emine Erdoğan: Durumumuz iyi seyrediyor, varlığınızı bilmek bize güç veriyor

19:59 07.02.2022 (güncellendi: 20:02 07.02.2022)
© AARecep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan kendisinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kendisinin ve eşinin Kovid-19 karantina sürecine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor" dedi.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten devlet başkanları ve eşlerine, yabancı misyon şeflerine, siyasetçilere, sanatçılara, basın mensuplarına hem ülkede hem de dünyanın çeşitli yerlerinde dualarını esirgemeyen tüm dostlarına canıgönülden teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben istirahatlere pek alışık değilim
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