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https://tr.sputniknews.com/20220207/iranda-17-yasindaki-esini-olduren-adam-kesik-basla-poz-verdi-1053544490.html
İran'da 17 yaşındaki eşini öldüren adam, kesik başla poz verdi
İran'da 17 yaşındaki eşini öldüren adam, kesik başla poz verdi
Kocasının şiddetinden kurtulmak için Türkiye’ye kaçan kadının kocası tarafından bulunarak tekrar İran’a götürüldü. Elinde eşinin kesik başıyla poz veren adamın... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T07:30+0300
2022-02-07T07:32+0300
dünya
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kadın cinayeti
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İran'ın Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz’ın Kasaei Meydanı’nda bir adam, 5 Şubat Cumartesi günü elinde karısının kesik başıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, adamın bir elinde eşinin kafasını diğer elinde bıçak tuttuğu görüldü. Independent Türkçe'nin aktardığına göre cinayete kurban giden 17 yaşındaki kadının, kocasının şiddetinden kurtulmak için Türkiye'ye kaçtığı ancak adamın kadını Türkiye’de bularak İran’a geri götürdüğü ve erkek kardeşinin yardımıyla kafasını kestiği öğrenildi. Katil daha sonra elinde karısının kesik başıyla şehri dolaştı. Hindistan merkezli OpIndia’nın muhalefete yakınlığıyla bilinen İran haber sitesi Rokna’ya dayandırdığı habere göre olaydan sonra katil koca ve suç ortağı kardeşi yerel polis tarafından tutuklandı. Polis öldürülen kadının gövdesini de evinde buldu. Huzistan Eyaleti Başsavcılığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün Ahvaz'da bir cinayet işlendi ve ardından katil şehrin sokaklarından birinde cani eylemini sergileyerek halkın psikolojik güvenliğini zedeledi. Polisin çabası ve gerekli adli emirlerin verilmesiyle cinayetin failleri tespit edilerek olaydan saatler sonra tutuklandı. Eyalet yargısı bu olayın sanığıyla kararlı ve hızlı bir şekilde ilgilenecektir." Bağımsız bir insan hakları grubu olan IranTrue.com ise şoke edici olay gerçekleştikten sonra devlet destekli medya gruplarının kurbanları suçlamaya çalıştığını iddia etti. IranTrue'ya göre, Devrim Muhafızları'nın medya ağı, öldürülen kadını 'kışkırtıcı fotoğraflara' sahip olmakla suçladı. Cinayeti sosyal medyaya ilk kez taşıyanlardan olan Nilofar Ayuobi'nin tweet'inde, "İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya 8 yıl ama başörtüsünü çıkartan bir kadına 24 yıl hapis cezası verildi" ifadeleri yer aldı.
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İran'da 17 yaşındaki eşini öldüren adam, kesik başla poz verdi

07:30 07.02.2022 (güncellendi: 07:32 07.02.2022)
© REUTERS / WANA NEWS AGENCYİran
İran - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
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Kocasının şiddetinden kurtulmak için Türkiye’ye kaçan kadının kocası tarafından bulunarak tekrar İran’a götürüldü. Elinde eşinin kesik başıyla poz veren adamın görüntüsü sosyal medyada infial yarattı.
İran'ın Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz’ın Kasaei Meydanı’nda bir adam, 5 Şubat Cumartesi günü elinde karısının kesik başıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, adamın bir elinde eşinin kafasını diğer elinde bıçak tuttuğu görüldü.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre cinayete kurban giden 17 yaşındaki kadının, kocasının şiddetinden kurtulmak için Türkiye'ye kaçtığı ancak adamın kadını Türkiye’de bularak İran’a geri götürdüğü ve erkek kardeşinin yardımıyla kafasını kestiği öğrenildi. Katil daha sonra elinde karısının kesik başıyla şehri dolaştı.
Hindistan merkezli OpIndia’nın muhalefete yakınlığıyla bilinen İran haber sitesi Rokna’ya dayandırdığı habere göre olaydan sonra katil koca ve suç ortağı kardeşi yerel polis tarafından tutuklandı. Polis öldürülen kadının gövdesini de evinde buldu.
Huzistan Eyaleti Başsavcılığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün Ahvaz'da bir cinayet işlendi ve ardından katil şehrin sokaklarından birinde cani eylemini sergileyerek halkın psikolojik güvenliğini zedeledi. Polisin çabası ve gerekli adli emirlerin verilmesiyle cinayetin failleri tespit edilerek olaydan saatler sonra tutuklandı. Eyalet yargısı bu olayın sanığıyla kararlı ve hızlı bir şekilde ilgilenecektir."
Bağımsız bir insan hakları grubu olan IranTrue.com ise şoke edici olay gerçekleştikten sonra devlet destekli medya gruplarının kurbanları suçlamaya çalıştığını iddia etti. IranTrue'ya göre, Devrim Muhafızları'nın medya ağı, öldürülen kadını 'kışkırtıcı fotoğraflara' sahip olmakla suçladı.
Cinayeti sosyal medyaya ilk kez taşıyanlardan olan Nilofar Ayuobi'nin tweet'inde, "İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya 8 yıl ama başörtüsünü çıkartan bir kadına 24 yıl hapis cezası verildi" ifadeleri yer aldı.
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