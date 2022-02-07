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Isparta Valisi geçici olarak görevden alındı, yerine merkez valisi Osman Kaymak atandı
Isparta Valisi geçici olarak görevden alındı, yerine merkez valisi Osman Kaymak atandı
Kovid 19'a yakalanan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu geçici olarak görevden alındı. Seymenoğlu'nun yerine Merkez Valisi Osman Kaymak görevlendirildi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T12:07+0300
2022-02-07T12:07+0300
2022-02-07T12:34+0300
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vali
osman kaymak
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İçişleri Bakanlığı, Ömer Seymenoğlu’nun yerine vali yardımcısı görevlendirilmek yerine merkez valisi Osman Kaymak’ı geçici görevle Isparta’ya gönderdi.Kaymak daha önce Tunceli ve Samsun’da valilik yapmış, 2020’deki kararnameyle merkeze çekilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220206/isparta-valisi-omer-seymenoglunun-koronavirus-testi-pozitif-cikti-1053536495.html
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Isparta Valisi geçici olarak görevden alındı, yerine merkez valisi Osman Kaymak atandı 12:07 07.02.2022 (güncellendi: 12:34 07.02.2022) Abone ol
Kovid 19'a yakalanan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu geçici olarak görevden alındı. Seymenoğlu'nun yerine Merkez Valisi Osman Kaymak görevlendirildi.
İçişleri Bakanlığı, Ömer Seymenoğlu’nun yerine vali yardımcısı görevlendirilmek yerine
merkez valisi Osman Kaymak’ı geçici görevle Isparta’ya gönderdi.
Kaymak daha önce Tunceli ve Samsun’da valilik yapmış, 2020’deki kararnameyle merkeze çekilmişti.