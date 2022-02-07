https://tr.sputniknews.com/20220207/isparta-valisi-gorevden-alindi-1053553359.html

Isparta Valisi geçici olarak görevden alındı, yerine merkez valisi Osman Kaymak atandı

Isparta Valisi geçici olarak görevden alındı, yerine merkez valisi Osman Kaymak atandı

Kovid 19'a yakalanan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu geçici olarak görevden alındı. Seymenoğlu'nun yerine Merkez Valisi Osman Kaymak görevlendirildi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

isparta

vali

osman kaymak

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İçişleri Bakanlığı, Ömer Seymenoğlu’nun yerine vali yardımcısı görevlendirilmek yerine merkez valisi Osman Kaymak’ı geçici görevle Isparta’ya gönderdi.Kaymak daha önce Tunceli ve Samsun’da valilik yapmış, 2020’deki kararnameyle merkeze çekilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220206/isparta-valisi-omer-seymenoglunun-koronavirus-testi-pozitif-cikti-1053536495.html

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isparta, vali, osman kaymak