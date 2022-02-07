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https://tr.sputniknews.com/20220207/kremlin-dw-muhabirleri-alman-basbakan-scholzun-moskova-ziyaretini-takip-edebilecek-1053578489.html
Kremlin: DW muhabirleri, Alman Başbakan Scholz’un Moskova ziyaretini takip edebilecek
Kremlin: DW muhabirleri, Alman Başbakan Scholz’un Moskova ziyaretini takip edebilecek
Kremlin Sözcüsü Peskov, Deutsche Welle (DW) muhabirlerinin Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinde... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T22:01+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’la birlikte Moskova’ya gelecek DW muhabirlerinin akredite edilip edilmeyeceği sorusuna, “Elbette. Basın havuzunda Deutsche Welle temsilcileri olursa onlar çalışabilecek” dedi.Peskov, “Bu şirketin artık kendi basın merkezine sahip olamayacağı, şirketin Rusya topraklarında yayın yapamayacağı başka mesele” diye ekledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı, DW’den Rusya’da yayına son verme talebinde bulunmuş, 4 Şubat’ta da DW’nin Moskova Ofisi’nde çalışan muhabirlerin akreditasyonlarını iptal etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220205/rus-buyukelcilikten-abdye-demokratik-degerleriniz-rt-denin-yayini-durduruldugunda-neredeydi-1053498298.html
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rusya, almanya, rt deutsch, dw

Kremlin: DW muhabirleri, Alman Başbakan Scholz’un Moskova ziyaretini takip edebilecek

22:01 07.02.2022 (güncellendi: 22:02 07.02.2022)
© REUTERS / Annegret HilseDeutsche Welle (DW)
Deutsche Welle (DW) - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / Annegret Hilse
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Deutsche Welle (DW) muhabirlerinin Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinde çalışabileceğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’la birlikte Moskova’ya gelecek DW muhabirlerinin akredite edilip edilmeyeceği sorusuna, “Elbette. Basın havuzunda Deutsche Welle temsilcileri olursa onlar çalışabilecek” dedi.
Peskov, “Bu şirketin artık kendi basın merkezine sahip olamayacağı, şirketin Rusya topraklarında yayın yapamayacağı başka mesele” diye ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, DW’den Rusya’da yayına son verme talebinde bulunmuş, 4 Şubat’ta da DW’nin Moskova Ofisi’nde çalışan muhabirlerin akreditasyonlarını iptal etmişti.
RT televizyonu, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
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