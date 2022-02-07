https://tr.sputniknews.com/20220207/prof-naci-gorur-marmaranin-guneyinde-ciddi-stres-birikiyor-1053558107.html

Prof. Naci Görür: Marmara'nın güneyinde ciddi stres birikiyor

Prof. Naci Görür: Marmara'nın güneyinde ciddi stres birikiyor

Jeoloji profesörü Naci Görür, Marmara Bölgesi’nin güneyinde ciddi stres biriktiğini duyurdu. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T13:44+0300

2022-02-07T13:44+0300

2022-02-07T13:44+0300

türkiye

naci görür

deprem

marmara denizi

marmara bölgesi

marmara depremi

bursa

gemlik

yalova

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Gemlik Körfezi’nde dün 15:07’de 3.9 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte deprem meydana gelmişti.Depremin Gemlik fayına bağlı olabileceğini değerlendiren Görür, bunun Kuzey Anadolu Fay Hattı’na (KAF) bağlı olduğunu dile getirdi.Görür, şunları kaydetti: “Biz Marmara depremini kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmara’nın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor.”

türkiye

marmara denizi

marmara bölgesi

bursa

gemlik

yalova

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