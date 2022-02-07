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Prof. Naci Görür: Marmara'nın güneyinde ciddi stres birikiyor
Prof. Naci Görür: Marmara'nın güneyinde ciddi stres birikiyor
Jeoloji profesörü Naci Görür, Marmara Bölgesi’nin güneyinde ciddi stres biriktiğini duyurdu. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T13:44+0300
2022-02-07T13:44+0300
türkiye
naci görür
deprem
marmara denizi
marmara bölgesi
marmara depremi
bursa
gemlik
yalova
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Gemlik Körfezi’nde dün 15:07’de 3.9 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte deprem meydana gelmişti.Depremin Gemlik fayına bağlı olabileceğini değerlendiren Görür, bunun Kuzey Anadolu Fay Hattı’na (KAF) bağlı olduğunu dile getirdi.Görür, şunları kaydetti: “Biz Marmara depremini kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmara’nın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor.”
türkiye
marmara denizi
marmara bölgesi
bursa
gemlik
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naci görür, deprem, marmara denizi, marmara bölgesi, marmara depremi, bursa, gemlik, yalova

Prof. Naci Görür: Marmara'nın güneyinde ciddi stres birikiyor

13:44 07.02.2022
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© DHA
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Jeoloji profesörü Naci Görür, Marmara Bölgesi’nin güneyinde ciddi stres biriktiğini duyurdu.
Gemlik Körfezi’nde dün 15:07’de 3.9 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte deprem meydana gelmişti.
Depremin Gemlik fayına bağlı olabileceğini değerlendiren Görür, bunun Kuzey Anadolu Fay Hattı’na (KAF) bağlı olduğunu dile getirdi.
Görür, şunları kaydetti: “Biz Marmara depremini kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmara’nın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor.”
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