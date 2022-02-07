Prof. Naci Görür: Marmara'nın güneyinde ciddi stres birikiyor

Gemlik Körfezi’nde dün 15:07’de 3.9 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte deprem meydana gelmişti.Depremin Gemlik fayına bağlı olabileceğini değerlendiren Görür, bunun Kuzey Anadolu Fay Hattı’na (KAF) bağlı olduğunu dile getirdi.Görür, şunları kaydetti: “Biz Marmara depremini kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmara’nın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor.”
Jeoloji profesörü Naci Görür, Marmara Bölgesi’nin güneyinde ciddi stres biriktiğini duyurdu.
Gemlik Körfezi’nde dün 15:07’de 3.9 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte deprem meydana gelmişti.
Depremin Gemlik fayına bağlı olabileceğini değerlendiren Görür, bunun Kuzey Anadolu Fay Hattı’na (KAF) bağlı olduğunu dile getirdi.
Görür, şunları kaydetti: “Biz Marmara depremini kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmara’nın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor.”
Dün Kapaklı/Armutlu-Yalova’da, Gemlik Körfezi’nde 4,1’lik deprem oldu. Bu deprem Gemlik Fayına bağlı olmalı. Gemlik Fayı KAF’ın güney kolunun bir parçası. Biz Marmara Depremini kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmaranın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor. pic.twitter.com/ZqYKFZTwIp