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https://tr.sputniknews.com/20220207/rusya-turkiye-dahil-16-ulkede-dijital-ataselik-kuracak-1053557678.html
Rusya, Türkiye dahil 16 ülkede dijital ataşelik kuracak
Rusya, Türkiye dahil 16 ülkede dijital ataşelik kuracak
Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, yurtdışındaki ticaret temsilciliklerinde dijital ataşelik servisini kurma sürecini başlattığını, bu kurumların bu yıl 16... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T13:41+0300
2022-02-07T13:57+0300
dünya
rusya
dijital
ataşeler
bilişim
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enformasyon
teknoloji
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Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, Rus enformasyon teknolojisi (IT) ürünlerinin yurtdışında tanıtılmasıyla ilgilenecek dijital ataşelik servisini 16 ülkede faaliyete geçirecek.Bu servisler Türkiye, Brezilya, Vietnam, Almanya, Mısır, Hindistan, İran, Kazakistan, Özbekistan, Küba, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Tayland, Güney Afrika ve Güney Kore’de verilecek.2024 yılında dijital ataşeliklerin 28 ülkeye yayılması planlanıyor.Tercih edecekleri ülkenin dilini ve ticaret kanunlarını bileceklerBakanlık, dijital ataşelik görevi için bir yarışma başlattı. Adayların yüksek öğrenim görmüş olmaları (uzman veya yüksek lisans derecesinden düşük olmamak kaydıyla), tercih edecekleri ülkenin dilini ve ticaret kanunlarını biliyor olmaları gerekiyor.Rus bilişim sektörünün desteklenmesi kapsamındaDijital ataşelik servisinin oluşturulmasına, Eylül 2021’de Başbakan Mihail Mişustin’in onayladığı yerli bilişim sektörünün desteklenmesine yönelik önlem paketi uyarınca başlandı. Ataşelerin görevleri arasında Rus bilişim şirketlerine danışmanlık ve yasal destek sunmak da yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210602/rusya-merkez-bankasi-baskani-dijital-para-birimleri-rus-finans-sisteminin-gelecegi-1044641111.html
https://tr.sputniknews.com/20211118/rusya-merkez-bankasi-dijital-rublenin-tedavule-sokulmasi-icin-on-kosulunu-acikladi---1050934142.html
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rusya, dijital, ataşeler, bilişim, it, enformasyon, teknoloji, türkiye

Rusya, Türkiye dahil 16 ülkede dijital ataşelik kuracak

13:41 07.02.2022 (güncellendi: 13:57 07.02.2022)
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Moskova'da kış - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
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Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, yurtdışındaki ticaret temsilciliklerinde dijital ataşelik servisini kurma sürecini başlattığını, bu kurumların bu yıl 16 ülkede faaliyet göstermeye başlayacağını duyurdu.
Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, Rus enformasyon teknolojisi (IT) ürünlerinin yurtdışında tanıtılmasıyla ilgilenecek dijital ataşelik servisini 16 ülkede faaliyete geçirecek.
Bu servisler Türkiye, Brezilya, Vietnam, Almanya, Mısır, Hindistan, İran, Kazakistan, Özbekistan, Küba, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Tayland, Güney Afrika ve Güney Kore’de verilecek.
Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2021
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Rusya Merkez Bankası Başkanı: Dijital para birimleri, Rus finans sisteminin geleceği
2 Haziran 2021, 15:15
2024 yılında dijital ataşeliklerin 28 ülkeye yayılması planlanıyor.

Tercih edecekleri ülkenin dilini ve ticaret kanunlarını bilecekler

Bakanlık, dijital ataşelik görevi için bir yarışma başlattı. Adayların yüksek öğrenim görmüş olmaları (uzman veya yüksek lisans derecesinden düşük olmamak kaydıyla), tercih edecekleri ülkenin dilini ve ticaret kanunlarını biliyor olmaları gerekiyor.
Ruble - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
Rusya Merkez Bankası, dijital rublenin tedavüle sokulması için ön koşulunu açıkladı
18 Kasım 2021, 16:50

Rus bilişim sektörünün desteklenmesi kapsamında

Dijital ataşelik servisinin oluşturulmasına, Eylül 2021’de Başbakan Mihail Mişustin’in onayladığı yerli bilişim sektörünün desteklenmesine yönelik önlem paketi uyarınca başlandı. Ataşelerin görevleri arasında Rus bilişim şirketlerine danışmanlık ve yasal destek sunmak da yer alıyor.
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