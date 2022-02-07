https://tr.sputniknews.com/20220207/rusya-turkiye-dahil-16-ulkede-dijital-ataselik-kuracak-1053557678.html

Rusya, Türkiye dahil 16 ülkede dijital ataşelik kuracak

Rusya, Türkiye dahil 16 ülkede dijital ataşelik kuracak

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, yurtdışındaki ticaret temsilciliklerinde dijital ataşelik servisini kurma sürecini başlattığını, bu kurumların bu yıl 16... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T13:41+0300

2022-02-07T13:41+0300

2022-02-07T13:57+0300

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Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, Rus enformasyon teknolojisi (IT) ürünlerinin yurtdışında tanıtılmasıyla ilgilenecek dijital ataşelik servisini 16 ülkede faaliyete geçirecek.Bu servisler Türkiye, Brezilya, Vietnam, Almanya, Mısır, Hindistan, İran, Kazakistan, Özbekistan, Küba, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Tayland, Güney Afrika ve Güney Kore’de verilecek.2024 yılında dijital ataşeliklerin 28 ülkeye yayılması planlanıyor.Tercih edecekleri ülkenin dilini ve ticaret kanunlarını bileceklerBakanlık, dijital ataşelik görevi için bir yarışma başlattı. Adayların yüksek öğrenim görmüş olmaları (uzman veya yüksek lisans derecesinden düşük olmamak kaydıyla), tercih edecekleri ülkenin dilini ve ticaret kanunlarını biliyor olmaları gerekiyor.Rus bilişim sektörünün desteklenmesi kapsamındaDijital ataşelik servisinin oluşturulmasına, Eylül 2021’de Başbakan Mihail Mişustin’in onayladığı yerli bilişim sektörünün desteklenmesine yönelik önlem paketi uyarınca başlandı. Ataşelerin görevleri arasında Rus bilişim şirketlerine danışmanlık ve yasal destek sunmak da yer alıyor.

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rusya, dijital, ataşeler, bilişim, it, enformasyon, teknoloji, türkiye