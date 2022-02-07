https://tr.sputniknews.com/20220207/senegalde-sampiyonluk-gunu-resmi-tatil-oldu-1053546402.html

Senegal'de 'şampiyonluk günü' resmi tatil oldu

Senegal'de 'şampiyonluk günü' resmi tatil oldu

Senegal Milli Futbol Takımı'nın, Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olmasının ardından 7 Şubat resmi tatil ilan edildi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T08:54+0300

2022-02-07T08:54+0300

2022-02-07T08:54+0300

spor

senegal

mısır

afrika uluslar kupası

resmi tatil

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Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 7 Şubat'ın resmi tatil ilan edildiği kaydedildi. Başkent Dakar'da taraftarlar sabahın ilk ışıklarına kadar cadde ve sokaklarda sevinç gösterilerine devam etti, uzun kortejler oluşturdu. 'Teranga'nın Aslanları' lakabıyla bilinen Milli Takım'ın yarın da Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından kabul edileceği öğrenildi. Senegal, 7 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu bulunan Mısır ile dün akşam Kamerun'un Yaounde kentinde final maçı oynamıştı. Mücadelenin 90 dakikası golsüz tamamlanmış ve uzatmalara gidilmişti. Eşitlik 120 dakika sonunda da bozulmayınca penaltı atışlarına geçilmiş ve penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Senegal, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı. Senegal, 2002 ve 2019 da final maçı oynamış ancak kupanın sahibi olamamıştı.

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https://tr.sputniknews.com/20220207/afrika-uluslar-kupasini-kazanan-senegalin-taraftarlari-kamerun-sokaklarinda-eglendi-1053542530.html

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senegal, mısır, afrika uluslar kupası, resmi tatil