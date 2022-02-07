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Senegal'de 'şampiyonluk günü' resmi tatil oldu
Senegal'de 'şampiyonluk günü' resmi tatil oldu
Senegal Milli Futbol Takımı'nın, Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olmasının ardından 7 Şubat resmi tatil ilan edildi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T08:54+0300
2022-02-07T08:54+0300
spor
senegal
mısır
afrika uluslar kupası
resmi tatil
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Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 7 Şubat'ın resmi tatil ilan edildiği kaydedildi. Başkent Dakar'da taraftarlar sabahın ilk ışıklarına kadar cadde ve sokaklarda sevinç gösterilerine devam etti, uzun kortejler oluşturdu. 'Teranga'nın Aslanları' lakabıyla bilinen Milli Takım'ın yarın da Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından kabul edileceği öğrenildi. Senegal, 7 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu bulunan Mısır ile dün akşam Kamerun'un Yaounde kentinde final maçı oynamıştı. Mücadelenin 90 dakikası golsüz tamamlanmış ve uzatmalara gidilmişti. Eşitlik 120 dakika sonunda da bozulmayınca penaltı atışlarına geçilmiş ve penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Senegal, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı. Senegal, 2002 ve 2019 da final maçı oynamış ancak kupanın sahibi olamamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220207/senegal-ilk-kez-afrika-uluslar-kupasini-kazandi-1053540328.html
https://tr.sputniknews.com/20220207/afrika-uluslar-kupasini-kazanan-senegalin-taraftarlari-kamerun-sokaklarinda-eglendi-1053542530.html
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senegal, mısır, afrika uluslar kupası, resmi tatil

Senegal'de 'şampiyonluk günü' resmi tatil oldu

08:54 07.02.2022
© REUTERS / ZOHRA BENSEMRASenegal'de şampiyonluk sevinci
Senegal'de şampiyonluk sevinci - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / ZOHRA BENSEMRA
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Senegal Milli Futbol Takımı'nın, Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olmasının ardından 7 Şubat resmi tatil ilan edildi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 7 Şubat'ın resmi tatil ilan edildiği kaydedildi. Başkent Dakar'da taraftarlar sabahın ilk ışıklarına kadar cadde ve sokaklarda sevinç gösterilerine devam etti, uzun kortejler oluşturdu.
'Teranga'nın Aslanları' lakabıyla bilinen Milli Takım'ın yarın da Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından kabul edileceği öğrenildi.
Senegal, kupa - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
SPOR
Senegal ilk kez Afrika Uluslar Kupası’nı kazandı
01:18
Senegal, 7 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu bulunan Mısır ile dün akşam Kamerun'un Yaounde kentinde final maçı oynamıştı. Mücadelenin 90 dakikası golsüz tamamlanmış ve uzatmalara gidilmişti. Eşitlik 120 dakika sonunda da bozulmayınca penaltı atışlarına geçilmiş ve penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Senegal, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.
Senegal, 2002 ve 2019 da final maçı oynamış ancak kupanın sahibi olamamıştı.
Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal'in taraftarları Kamerun sokaklarında coşkuyla eğlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
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Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal'in taraftarları Kamerun sokaklarında eğlendi
04:34
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