https://tr.sputniknews.com/20220207/stoltenberg-moskovaya-rusya-nato-konseyi-toplantisina-davetini-yineledi-1053581534.html
Stoltenberg, Moskova'ya Rusya-NATO Konseyi toplantısına davetini yineledi
Stoltenberg, Moskova'ya Rusya-NATO Konseyi toplantısına davetini yineledi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Moskova'yı, özellikle ikili ilişkileri ve silah kontrolünü görüşmek üzere Rusya-NATO Konseyi kapsamında yeni görüşmelere... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T23:36+0300
2022-02-07T23:36+0300
2022-02-07T23:36+0300
ukrayna krizi
nato
rusya
jens stoltenberg
toplantı
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugünkü basın toplantısında, "Bugün bir kez daha Rusya’ya, Rusya-NATO Konseyi’nde NATO müttefikleriyle görüşme davetini yineliyorum" diye konuştu.Genel Sekreter, "Rusya’nın endişelerini dinlemeye, Rusya-NATO ilişkilerini, risklerin azaltılmasını ve şeffaflığı, silah kontrolünü, silahsızlanmayı, silah yayılmasını önlemeyi ve güvenliğimizi etkileyen tüm konuları değerlendirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.Stoltenberg, NATO’nun işleyişiyle ilgili temel ilkelerin tartışılamaz olduğunu bir kez daha dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220207/pentagon-rusyanin-ukrayna-sinirina-hipersonik-silah-konuslandiracagina-dair-isaret-yok-1053581038.html
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Stoltenberg, Moskova'ya Rusya-NATO Konseyi toplantısına davetini yineledi
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Moskova'yı, özellikle ikili ilişkileri ve silah kontrolünü görüşmek üzere Rusya-NATO Konseyi kapsamında yeni görüşmelere davet etti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugünkü basın toplantısında, "Bugün bir kez daha Rusya’ya, Rusya-NATO Konseyi’nde NATO müttefikleriyle görüşme davetini yineliyorum" diye konuştu.
Genel Sekreter, "Rusya’nın endişelerini dinlemeye, Rusya-NATO ilişkilerini, risklerin azaltılmasını ve şeffaflığı, silah kontrolünü, silahsızlanmayı, silah yayılmasını önlemeyi ve güvenliğimizi etkileyen tüm konuları değerlendirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.
Stoltenberg, NATO’nun işleyişiyle ilgili temel ilkelerin tartışılamaz olduğunu bir kez daha dile getirdi.