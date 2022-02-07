https://tr.sputniknews.com/20220207/stoltenberg-moskovaya-rusya-nato-konseyi-toplantisina-davetini-yineledi-1053581534.html

Stoltenberg, Moskova'ya Rusya-NATO Konseyi toplantısına davetini yineledi

Stoltenberg, Moskova'ya Rusya-NATO Konseyi toplantısına davetini yineledi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Moskova'yı, özellikle ikili ilişkileri ve silah kontrolünü görüşmek üzere Rusya-NATO Konseyi kapsamında yeni görüşmelere... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T23:36+0300

2022-02-07T23:36+0300

2022-02-07T23:36+0300

ukrayna krizi

nato

rusya

jens stoltenberg

toplantı

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugünkü basın toplantısında, "Bugün bir kez daha Rusya’ya, Rusya-NATO Konseyi’nde NATO müttefikleriyle görüşme davetini yineliyorum" diye konuştu.Genel Sekreter, "Rusya’nın endişelerini dinlemeye, Rusya-NATO ilişkilerini, risklerin azaltılmasını ve şeffaflığı, silah kontrolünü, silahsızlanmayı, silah yayılmasını önlemeyi ve güvenliğimizi etkileyen tüm konuları değerlendirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.Stoltenberg, NATO’nun işleyişiyle ilgili temel ilkelerin tartışılamaz olduğunu bir kez daha dile getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20220207/pentagon-rusyanin-ukrayna-sinirina-hipersonik-silah-konuslandiracagina-dair-isaret-yok-1053581038.html

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nato, rusya, jens stoltenberg, toplantı