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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220207/stoltenberg-moskovaya-rusya-nato-konseyi-toplantisina-davetini-yineledi-1053581534.html
Stoltenberg, Moskova'ya Rusya-NATO Konseyi toplantısına davetini yineledi
Stoltenberg, Moskova'ya Rusya-NATO Konseyi toplantısına davetini yineledi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Moskova'yı, özellikle ikili ilişkileri ve silah kontrolünü görüşmek üzere Rusya-NATO Konseyi kapsamında yeni görüşmelere... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T23:36+0300
2022-02-07T23:36+0300
ukrayna krizi
nato
rusya
jens stoltenberg
toplantı
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugünkü basın toplantısında, "Bugün bir kez daha Rusya’ya, Rusya-NATO Konseyi’nde NATO müttefikleriyle görüşme davetini yineliyorum" diye konuştu.Genel Sekreter, "Rusya’nın endişelerini dinlemeye, Rusya-NATO ilişkilerini, risklerin azaltılmasını ve şeffaflığı, silah kontrolünü, silahsızlanmayı, silah yayılmasını önlemeyi ve güvenliğimizi etkileyen tüm konuları değerlendirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.Stoltenberg, NATO’nun işleyişiyle ilgili temel ilkelerin tartışılamaz olduğunu bir kez daha dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220207/pentagon-rusyanin-ukrayna-sinirina-hipersonik-silah-konuslandiracagina-dair-isaret-yok-1053581038.html
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nato, rusya, jens stoltenberg, toplantı

Stoltenberg, Moskova'ya Rusya-NATO Konseyi toplantısına davetini yineledi

23:36 07.02.2022
© REUTERS / Johanna GeronNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / Johanna Geron
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Moskova'yı, özellikle ikili ilişkileri ve silah kontrolünü görüşmek üzere Rusya-NATO Konseyi kapsamında yeni görüşmelere davet etti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugünkü basın toplantısında, "Bugün bir kez daha Rusya’ya, Rusya-NATO Konseyi’nde NATO müttefikleriyle görüşme davetini yineliyorum" diye konuştu.
Genel Sekreter, "Rusya’nın endişelerini dinlemeye, Rusya-NATO ilişkilerini, risklerin azaltılmasını ve şeffaflığı, silah kontrolünü, silahsızlanmayı, silah yayılmasını önlemeyi ve güvenliğimizi etkileyen tüm konuları değerlendirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.
Stoltenberg, NATO’nun işleyişiyle ilgili temel ilkelerin tartışılamaz olduğunu bir kez daha dile getirdi.
Pentagon Sözcüsü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
Ukrayna krizi
Pentagon: Rusya'dan doğrudan NATO'nun doğu kanadına yönelik ek tehditler söz konusu değil
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