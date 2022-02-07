Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220207/turkovac-ankarada-4-hastanede-daha-uygulanmaya-basliyor-1053539299.html
TURKOVAC Ankara'da 4 hastanede daha uygulanmaya başlıyor
TURKOVAC Ankara'da 4 hastanede daha uygulanmaya başlıyor
Türkiye'nin yerli aşısı TURKOVAC, 7 Şubat tarihinden itibaren Ankara Şehir Hastanesi'ne ek olarak 4 hastanede daha uygulanmaya başlıyor. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T00:15+0300
2022-02-07T00:15+0300
turkovac
koronavirüs
ankara
koronavirüs aşısı
gaziantep
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052079784_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_c547ee20de95984ba7640dab60a1ef6d.jpg
Kovid-19 ile mücadele kapsamında Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi tarafından geliştirilen yerli inaktif koronavirüs aşısı TURKOVAC, Ankara'da 7 Şubat Pazartesi itibariyle 4 hastanede daha uygulanmaya başlıyor. Hali hazırda Ankara Şehir Hastanesi'nde uygulanan TURKOVAC bu hastaneye ek olarak, Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH), Ankara EAH, Dışkapı EAH ve Gülhane EAH'de de uygulanacak.TURKOVAC aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ya da Alo 182'den randevu alınabilecek.Gaziantep'te uygulanmaya başlandıGaziantep Valisi Davut Gül, yerli aşı TURKOVAC'ın kentte tatbik edilmeye başlandığını bildirdi.Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milli aşı TURKOVAC'ın hayırlı olmasını dileyerek, "Gaziantep’te de TURKOVAC aşısı vurulmaya başlandı" ifadesini kullandı.Aşı hakkı olanların randevuyla milli ve yerli aşıdan yararlanabileceğini belirten Gül, "Hastalık çok yaygın, bulaşma ihtimali çok yüksek. Aşılı olanlar hafif atlatıyor, aşısız olanlar sıkıntı yaşıyor. Lütfen sıralı aşılarınızı ihmal etmeyin" görüşüne yer verdi.
ankara
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052079784_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_0ce87f92f1c08e0a28c961fe0f7f3e9e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
turkovac, ankara, koronavirüs aşısı, gaziantep

TURKOVAC Ankara'da 4 hastanede daha uygulanmaya başlıyor

00:15 07.02.2022
© AATurkovac
Turkovac - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AA
Abone ol
Türkiye'nin yerli aşısı TURKOVAC, 7 Şubat tarihinden itibaren Ankara Şehir Hastanesi'ne ek olarak 4 hastanede daha uygulanmaya başlıyor.
Kovid-19 ile mücadele kapsamında Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi tarafından geliştirilen yerli inaktif koronavirüs aşısı TURKOVAC, Ankara'da 7 Şubat Pazartesi itibariyle 4 hastanede daha uygulanmaya başlıyor.
Hali hazırda Ankara Şehir Hastanesi'nde uygulanan TURKOVAC bu hastaneye ek olarak, Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH), Ankara EAH, Dışkapı EAH ve Gülhane EAH'de de uygulanacak.
TURKOVAC aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ya da Alo 182'den randevu alınabilecek.

Gaziantep'te uygulanmaya başlandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, yerli aşı TURKOVAC'ın kentte tatbik edilmeye başlandığını bildirdi.
Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milli aşı TURKOVAC'ın hayırlı olmasını dileyerek, "Gaziantep’te de TURKOVAC aşısı vurulmaya başlandı" ifadesini kullandı.
Aşı hakkı olanların randevuyla milli ve yerli aşıdan yararlanabileceğini belirten Gül, "Hastalık çok yaygın, bulaşma ihtimali çok yüksek. Aşılı olanlar hafif atlatıyor, aşısız olanlar sıkıntı yaşıyor. Lütfen sıralı aşılarınızı ihmal etmeyin" görüşüne yer verdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce