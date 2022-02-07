https://tr.sputniknews.com/20220207/turkovac-ankarada-4-hastanede-daha-uygulanmaya-basliyor-1053539299.html

TURKOVAC Ankara'da 4 hastanede daha uygulanmaya başlıyor

TURKOVAC Ankara'da 4 hastanede daha uygulanmaya başlıyor

Türkiye'nin yerli aşısı TURKOVAC, 7 Şubat tarihinden itibaren Ankara Şehir Hastanesi'ne ek olarak 4 hastanede daha uygulanmaya başlıyor. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T00:15+0300

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turkovac

koronavirüs

ankara

koronavirüs aşısı

gaziantep

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Kovid-19 ile mücadele kapsamında Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi tarafından geliştirilen yerli inaktif koronavirüs aşısı TURKOVAC, Ankara'da 7 Şubat Pazartesi itibariyle 4 hastanede daha uygulanmaya başlıyor. Hali hazırda Ankara Şehir Hastanesi'nde uygulanan TURKOVAC bu hastaneye ek olarak, Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH), Ankara EAH, Dışkapı EAH ve Gülhane EAH'de de uygulanacak.TURKOVAC aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ya da Alo 182'den randevu alınabilecek.Gaziantep'te uygulanmaya başlandıGaziantep Valisi Davut Gül, yerli aşı TURKOVAC'ın kentte tatbik edilmeye başlandığını bildirdi.Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milli aşı TURKOVAC'ın hayırlı olmasını dileyerek, "Gaziantep’te de TURKOVAC aşısı vurulmaya başlandı" ifadesini kullandı.Aşı hakkı olanların randevuyla milli ve yerli aşıdan yararlanabileceğini belirten Gül, "Hastalık çok yaygın, bulaşma ihtimali çok yüksek. Aşılı olanlar hafif atlatıyor, aşısız olanlar sıkıntı yaşıyor. Lütfen sıralı aşılarınızı ihmal etmeyin" görüşüne yer verdi.

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turkovac, ankara, koronavirüs aşısı, gaziantep